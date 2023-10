La cour d’appel doute du procès de Trump contre Twitter

Mais deux des trois juges d’appel ont suggéré que les appels d’une demi-douzaine de membres de la Chambre et de sénateurs n’étaient pas suffisants pour menacer de manière plausible les entreprises de conséquences juridiques.

« Il s’agit d’un très petit groupe du Congrès », a déclaré le juge Mark Bennett. « Pourquoi les déclarations de, disons, quatre sénateurs lors d’une audition d’un comité engagent-elles tout d’un coup tout le pouvoir du gouvernement fédéral pour créer une action d’État ici ? … Je ne connais aucun cas qui soutienne cette proposition.

Le nouveau propriétaire de X, Elon Musk, a réintégré Trump sur la plateforme en novembre 2022. Il n’a posté qu’une seule fois depuis. Parallèlement, il poursuit sa croisade juridique contre l’entreprise. Cette croisade est désormais dirigée par un avocat libertaire autrefois considéré comme l’un des principaux intellectuels juridiques de sa génération : l’ancien juge en chef du 9e circuit, Alex Kozinski.

Kozinski, nommé par le président Ronald Reagan, a pris sa retraite brusquement sous un nuage en 2017 au milieu d’informations selon lesquelles il avait agi de manière inappropriée envers des juristes et d’autres collègues féminines, faisant des commentaires sexuels et, dans certains cas, les pelotant, les embrassant ou les serrant dans leurs bras. Kozinski a nié bon nombre des allégations, mais s’est également excusé d’avoir mis ses employés mal à l’aise.

Alors que l’affaire Trump était débattue mercredi au palais de justice de Pasadena, en Californie, qu’il présidait autrefois, il n’y a eu aucune mention publique des plus de trois décennies de Kozinski au tribunal ou de sa sortie sans cérémonie. Les juges ne semblaient guère déférents. Le seul membre du panel qui a servi avec Kozinski, le juge Jay Bybee, a simplement qualifié son ancien collègue de « avocat ».

Au cours des débats, Kozinski a déclaré à Bennett que l’éviction du président de la Chambre, Kevin McCarthy, cette semaine, illustre à quel point il n’est pas nécessaire d’avoir un grand nombre de législateurs pour avoir un impact majeur.

« Comme nous l’avons appris récemment, un seul membre du Congrès peut détrôner le président de la Chambre », a déclaré Kozinski. Il a également noté que la poursuite soutient qu’une partie de la pression exercée sur les sociétés de médias sociaux provenait de Biden, de la vice-présidente Kamala Harris et de l’un de leurs collaborateurs.

Alors que l’interdiction de Twitter de Trump est intervenue avant que Biden ne prête serment, la poursuite souligne les commentaires de Biden en tant que candidat à la présidentielle sur la révocation des protections juridiques pour les sociétés de médias sociaux et les appels publics de certains collaborateurs de Biden pour que les entreprises limitent l’accès à la désinformation sur Covid-19. .

Les entreprises privées n’ont généralement aucune obligation de respecter le droit à la liberté d’expression et disposent en effet de leur propre droit, en vertu du premier amendement, d’approuver ou de s’abstenir d’approuver certains messages. Cependant, certains précédents juridiques indiquent que des entreprises privées peuvent violer le premier amendement si elles agissent en tant qu’agents de représentants du gouvernement ou si ces responsables sont profondément impliqués dans les décisions concernant le contenu.

Ces derniers mois, Kozinski et les autres avocats de Trump ont détecté une ouverture pour son procès sur Twitter – et des poursuites similaires que Trump a intentées contre d’autres sociétés de médias sociaux – grâce à des preuves obtenues dans le cadre d’un procès distinct intenté par les procureurs généraux du Missouri et de la Louisiane. Ces États affirment que l’administration Biden a violé le premier amendement en exhortant intensément les plateformes à supprimer certains contenus liés aux élections, aux vaccins Covid et à d’autres questions.

Kozinski a déclaré que cette affaire avait produit une mine d’or de preuves de pressions exercées sur les sociétés de médias sociaux et de l’implication du gouvernement dans les décisions des entreprises sur ce qu’elles devaient laisser ou supprimer.

« Le gouvernement était partout sur Twitter, partout sur eux », a déclaré l’ancien juge.

Bennett, la seule personne nommée par Trump au sein du panel du 9e Circuit, ne semblait pas être du côté de l’ancien président mercredi. Le juge a rejeté la conclusion du 5ème Circuit dans l’affaire du Missouri selon laquelle le gouvernement fédéral semblait empiéter sur les droits des utilisateurs du premier amendement en menaçant les plateformes de retombées négatives.

« Et si je ne l’accepte pas ? Et si je n’accepte pas la lecture du 5ème Circuit ? » a déclaré Bennett avec insistance.

Bybee, nommé par le président George W. Bush, ne semblait pas aussi sceptique quant au procès Trump que Bennett.

Cependant, Bybee a suggéré que la position de Trump avait été affaiblie par une décision du 9e circuit en mai refusant au candidat démocrate à la présidentielle Robert F. Kennedy Jr. d’être soulagé dans le cadre d’un procès qu’il a intenté contre la sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass.). Kennedy a allégué que Warren avait violé le premier amendement en faisant pression sur Amazon pour limiter l’accès à ce qu’elle a qualifié de désinformation sur les vaccins dans un livre co-écrit par Kennedy.

Bybee a également évoqué à plusieurs reprises la possibilité que le comité d’appel laisse l’appel sans solution jusqu’à ce que la Cour suprême se prononce dans deux affaires dans lesquelles elle vient d’accepter d’entendre sur la constitutionnalité des lois de Floride et du Texas visant à empêcher ce que les critiques appellent la censure des sociétés de médias sociaux.

Le troisième membre du comité d’appel, le juge Roopali Desai, est nommé par Biden. Elle en a dit moins au cours de la dispute et ses opinions étaient plus difficiles à évaluer.

En juillet 2021, Trump a intenté trois poursuites contre Twitter, Facebook et YouTube de Google pour diverses mesures prises par les plateformes pour suspendre ses comptes en raison de son rôle présumé dans l’incitation aux violences du 6 janvier 2021. Il a intenté des poursuites en Floride, mais elles ont été rapidement transférées devant un tribunal fédéral de Californie à la demande des entreprises.

En mai 2022, le juge du tribunal de district américain James Donato a rejeté la poursuite de Trump contre Twitter. La personne nommée par Obama, basée à San Francisco, a statué que l’entreprise n’agissait pas comme une branche de l’État lorsqu’elle a suspendu Trump. Le litige dans les poursuites intentées par Trump contre Facebook et YouTube est suspendu en attendant le résultat de l’appel de Trump contre la décision de Donato dans l’affaire Twitter.

Twitter affirme que l’affaire est sans objet en ce qui concerne Trump parce que la société, sous Musk, a révisé ses politiques de modération de contenu et restauré le compte de Trump. Cependant, d’autres militants politiques et anti-vaccins se sont joints à Trump dans la poursuite, et tous leurs comptes n’ont pas été restaurés.

« Il y a évidemment une nouvelle orientation au sein de l’entreprise », a déclaré l’avocat de Twitter, Ari Holtzblatt.

Une partie de la nouvelle orientation est une bataille juridique que la société a menée – et perdue – pour empêcher les procureurs de l’avocat spécial Jack Smith d’obtenir des données sur le compte Twitter de Trump lors de ses efforts pour renverser les élections de 2020. Un juge fédéral a jugé l’entreprise coupable d’outrage pour non-respect des délais fixés par le tribunal pour produire les informations, lui infligeant une amende de 350 000 $ qui a ensuite été confirmée par une cour d’appel basée à Washington, DC. Twitter conteste le rejet par la cour d’appel de sa demande d’informer Trump du mandat de perquisition, malgré une ordonnance de non-divulgation.

Lors des débats de mercredi, Holtzblatt a souligné le droit de Twitter de prendre ses propres décisions concernant le contenu, sans responsabilité légale pour avoir agi en tant qu’agent du gouvernement.

« Il s’agit, je pense, d’une circonstance extraordinaire dans laquelle la Cour suprême a clairement indiqué qu’il fallait une zone de liberté privée qui ne soit pas empiétée », a-t-il déclaré.

Kyle Cheney a contribué à ce rapport.