La cour d’appel des États-Unis rejette la requête contestant les permis d’un gazoduc

CHARLESTON, W.Va. (AP) – Une cour d’appel fédérale a accordé vendredi une requête visant à rejeter une contestation des permis de construction d’un gazoduc controversé en Virginie et en Virginie-Occidentale après que le Congrès a ordonné que le projet aille de l’avant.

La 4e Cour d’appel du circuit des États-Unis à Richmond, en Virginie, s’est rangée du côté des avocats de Mountain Valley Pipeline pour rejeter les contestations du projet par des groupes environnementaux en raison de préoccupations concernant l’impact du pipeline sur les espèces en voie de disparition, l’érosion et la sédimentation des cours d’eau.

Le mois dernier, la Cour suprême des États-Unis a autorisé la reprise de la construction. Les travaux avaient été bloqués par le 4e circuit, même après que le Congrès eut ordonné l’approbation du projet dans le cadre du projet de loi bipartite visant à augmenter le plafond de la dette. Le président Joe Biden a signé le projet de loi en juin.

Les avocats du pipeline ont fait valoir devant la cour d’appel il y a deux semaines que le Congrès était dans son droit de priver le 4e circuit de sa compétence sur l’affaire. Ils ont également déclaré que tout débat sur la constitutionnalité de la loi ne devrait pas être entendu par le 4e circuit mais par une cour d’appel à Washington, car la loi adoptée par le Congrès énonce ce scénario précis.

« Armés de cette nouvelle législation promulguée spécifiquement en leur faveur, les intimés – les agences fédérales et le Mountain Valley Pipeline – ont demandé à cette Cour le rejet des requêtes », a écrit le juge d’appel James Wynn. « Après examen des questions dont nous sommes saisis, nous devons accepter les requêtes en rejet des défendeurs. »

Des groupes environnementaux se sont opposés au projet de 6,6 milliards de dollars, conçu pour répondre à la demande croissante d’énergie dans le sud et le centre de l’Atlantique en transportant le gaz des champs de Marcellus et d’Utica en Pennsylvanie et en Ohio.

John Raby, l’Associated Press