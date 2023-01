La cour d’appel des États-Unis bloque l’interdiction des “stocks de réserve” à tir rapide

NEW ORLEANS (AP) – Une interdiction de l’administration Trump sur les stocks de bosse – des dispositifs qui permettent à un tireur de tirer rapidement plusieurs coups d’armes semi-automatiques après une première pression sur la gâchette – a été annulée vendredi par une cour d’appel fédérale de la Nouvelle-Orléans.

L’interdiction a été instituée après qu’un homme armé perché dans un hôtel de grande hauteur utilisant des armes équipées d’armes à feu a massacré des dizaines de personnes à Las Vegas en 2017. Les défenseurs des droits des armes à feu l’ont contestée devant plusieurs tribunaux. La décision 13-3 de la 5e Cour d’appel du circuit des États-Unis est la dernière en date sur la question, qui devrait être tranchée par la Cour suprême.

La décision n’a cependant pas d’effet immédiat sur l’interdiction, car l’affaire revient maintenant au tribunal inférieur pour décider de la marche à suivre.

L’affaire était quelque peu unique parce que la question ne concernait pas le deuxième amendement, mais l’interprétation des lois fédérales. Les opposants à l’interdiction ont fait valoir que les stocks de bosse ne relèvent pas de la définition des mitrailleuses illégales dans la loi fédérale. Le Bureau américain de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs dit que oui, une position désormais défendue par l’administration Biden.

“Une lecture simple du langage législatif, associée à un examen attentif de la mécanique d’une arme à feu semi-automatique, révèle qu’une crosse de choc est exclue de la définition technique de” mitrailleuse “énoncée dans la loi sur le contrôle des armes à feu et la loi nationale sur les armes à feu, » La juge Jennifer Walker Elrod a écrit dans l’opinion majoritaire principale.

Le tribunal a conclu que la définition d’une mitrailleuse – qui est énoncée dans deux lois fédérales différentes – “ne s’applique pas aux stocks de bosse”.

L’interdiction avait survécu à des contestations devant la 6e US Circuit Court of Appeals basée à Cincinnati ; le 10e circuit basé à Denver; et la cour de circuit fédérale à Washington. Un panel de trois juges du 5e circuit a également rendu une décision en faveur de l’interdiction, confirmant une décision d’un tribunal inférieur rendue par un juge fédéral du Texas. Mais l’ensemble du tribunal basé à la Nouvelle-Orléans a voté pour reconsidérer l’affaire. Les arguments ont été entendus le 13 septembre.

Les stocks de choc exploitent l’énergie de recul d’une arme à feu semi-automatique de sorte qu’un déclencheur “se réinitialise et continue de tirer sans manipulation physique supplémentaire du déclencheur par le tireur”, selon l’ATF. Un tireur doit maintenir une pression constante vers l’avant sur l’arme avec la main qui ne tire pas et une pression constante sur la gâchette avec le doigt de la gâchette, selon les archives judiciaires.

La cour d’appel plénière s’est rangée vendredi du côté des opposants à la règle de l’ATF. Ils avaient fait valoir que la gâchette elle-même fonctionnait plusieurs fois lorsqu’un stock de bosse était utilisé, donc les armes à stock de bosse ne sont pas considérées comme des mitrailleuses en vertu de la loi fédérale. Ils soulignent le libellé de la loi qui définit une mitrailleuse comme une mitrailleuse qui tire plusieurs fois avec une « fonction unique de la gâchette ».

La majorité de la majorité a également convenu que si la loi est ambiguë, il appartient au Congrès de régler la question en vertu d’une doctrine judiciaire connue sous le nom de « clémence ».

Dans une dissidence, le juge Stephen Higginson n’était pas d’accord sur le fait que les stocks de bosse ne relèvent pas de la définition fédérale des mitrailleuses. Et il a écrit que l’interprétation majoritaire du principe d’indulgence était trop large. “En vertu de la règle de la majorité, le défendeur gagne par défaut chaque fois que le gouvernement ne parvient pas à prouver qu’une loi criminalise sans ambiguïté la conduite du défendeur”, a écrit Higginson.

Richard Samp, qui s’est opposé à la règle au nom d’un propriétaire d’armes à feu du Texas, a déclaré qu’il était satisfait de la décision de vendredi et qu’il s’y attendait après les arguments de septembre.

Le ministère de la Justice n’a pas immédiatement répondu aux messages sollicitant des commentaires vendredi soir.

Les juges ayant statué contre l’interdiction étaient Elrod, Priscilla Richman, Edith Jones, Jerry Smith, Carl Stewart, Leslie Southwick, Catharina Haynes, Don Willett, James Ho, Kyle Duncan, Kurt Engelhardt, Cory Wilson et Andrew Oldham. Tous, sauf Stewart, sont nommés par les républicains à la cour d’appel.

La dissidence de Higginson a été rejointe par les juges James Dennis et James Graves. L’affaire a été débattue avant que le juge Dana Douglas, récemment nommé par le président démocrate Joe Biden, ne rejoigne le 5e circuit.

Kevin Mcgill, Associated Press