La Cour d’appel de la Colombie-Britannique se range du côté de l’agent de santé provincial au sujet des restrictions imposées par le COVID-19 aux églises

La cour d’appel de la Colombie-Britannique a soutenu sans réserve les actions de l’agente de santé provinciale, la Dre Bonnie Henry, dans le rejet d’un appel contestant la légitimité des ordonnances restreignant les services en personne.

Dans un décision unanime publié vendredi, le plus haut tribunal de la province a déclaré que les ordonnances que Henry avait données limitant les rassemblements et événements religieux pourraient avoir enfreint les libertés fondamentales garanties aux Canadiens – mais étaient justifiées selon l’un des deux critères juridiques cruciaux.

“Je reconnais que les ordonnances ont imposé un fardeau important à de nombreux membres de notre communauté”, a écrit le juge Gregory Fitch, qui a rédigé la décision au nom des trois juges de la cour d’appel.

“Je ne vois pas comment il aurait pu en être autrement. Les objectifs pressants qui sous-tendent les ordonnances ne pourraient être atteints sans limiter les rassemblements qui présentaient un risque inacceptable pour la santé publique.”

L’avocat des appelants affirme que ses clients, parmi lesquels des chefs religieux de Chilliwack, d’Abbotsford et de Langley, sont « déçus » de la décision.

« À notre avis, cette décision ne fournit pas les paramètres et les garde-fous pour guider le gouvernement dans le respect des libertés constitutionnelles des Britanno-Colombiens », a déclaré Marty Moore du Justice Center for Constitutional Freedoms, dans une entrevue avec CBC.

“Il reste des croyants dans toute la province, qui font face à des risques juridiques en vertu de ces ordonnances de santé publique particulières.”

Moore dit que ses clients envisagent d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.

Une victoire limitée

La décision intervient après un appel d’une décision d’un tribunal inférieur dans laquelle le juge en chef de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Christopher Hinkson, s’est également rangé du côté du gouvernement concernant une pétition demandant une déclaration selon laquelle les ordres d’Henry avaient porté atteinte à leurs libertés religieuses.

La pétition initiale a été lancée par un groupe de pasteurs de la vallée du Fraser et par Alan Beaudoin, un homme décrit par le tribunal inférieur comme un “activiste” qui s’implique “dans la défense de ce qu’il considère comme ses propres droits et ceux des autres”.

Les contestations devant la Cour suprême et la Cour d’appel ont été lancées par un groupe qui comprenait des pasteurs de la vallée du Fraser en Colombie-Britannique. Ils ont soutenu que leurs droits garantis par la Charte avaient été violés. (Shutterstock/ehrlif)

Les ordonnances en question ont commencé par une suspension le 18 novembre 2020 de “tous les événements intérieurs et extérieurs, y compris les rassemblements en personne pour le culte religieux”.

Dans les mois qui ont suivi, Henry a émis d’autres instructions confirmant les limitations de base sur les rassemblements mais autorisant certaines exceptions comme un ministre rendant visite à quelqu’un à la maison.

Le 10 février 2021, elle a également précisé qu’elle n’interdisait pas «les rassemblements en plein air dans le but de communiquer une position sur une question d’intérêt public ou de controverse» – ce qui s’avérerait important dans le cas de Beaudoin.

Dans la décision du tribunal inférieur, Hinkson a conclu que le droit de Beaudoin à la liberté d’expression avait été violé par les ordonnances antérieures au 10 février 2021 et a déclaré que “la violation de ces droits par ces ordonnances ne peut être justifiée de manière démontrable dans une société libre et démocratique”.

Mais il a dit que les pasteurs n’avaient pas le droit de contester les ordonnances en vertu de la Charte, car le processus en vertu duquel ils ont demandé à Henry un réexamen ne permettait qu’un contrôle judiciaire du réexamen lui-même – et non de l’ordre qui le sous-tend.

Quoi qu’il en soit, Hinkson a déclaré que les ordres d’Henry auraient été justifiés en vertu d’un article de la Charte qui permet aux gouvernements de limiter les droits et libertés dans certaines situations.

“Une gamme de résultats raisonnables”

En appel, Beaudoin a déclaré que la déclaration de Hinkson selon laquelle ses droits avaient été violés n’allait pas assez loin. Et les pasteurs ont fait valoir que le juge avait appliqué le mauvais test pour déterminer si les ordonnances étaient justifiées.

Dans le cas de Beaudoin, les juges de la cour d’appel ont accepté l’argument du gouvernement selon lequel son appel était sans objet parce que les accusations portées contre lui avaient été suspendues et qu’il n’y avait plus d’ordonnances en vigueur interdisant les grands rassemblements.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté l’appel d’un groupe qui affirmait que les restrictions imposées par la COVID-19 aux rassemblements religieux constituaient une violation injustifiée des droits garantis par la Charte. (David Horemans/CBC)

Les juges ont également rejeté les moyens d’appel avancés par les pasteurs.

Fitch a déclaré que Hinkson avait raison d’appliquer un critère juridique selon lequel les décisions administratives doivent refléter « un équilibre proportionné entre la protection de la Charte » et le mandat statutaire de l’administrateur provincial de la santé.

“Les ordonnances de santé publique rendues par le SPO au plus fort de la deuxième vague de la pandémie n’auraient pas pu être rendues dans un environnement plus difficile et complexe. Les ordonnances ont été éclairées par l’expertise et l’expérience de l’agent de santé publique”, a écrit Fitch.

“À mon avis, l’interdiction limitée dans le temps des rassemblements en personne pour le culte religieux s’inscrivait dans une fourchette de résultats raisonnables.”

Mais Fitch est allé plus loin, appliquant le critère que les pasteurs ont demandé au tribunal d’utiliser, selon lequel “l’objectif de la mesure donnant lieu à la restriction est urgent et réel, et que les moyens employés pour atteindre cet objectif étaient proportionnés”.

“Elle était particulièrement qualifiée”

La décision de la cour d’appel répond directement aux arguments soulevés par l’un des intervenants dans l’affaire, l’Association pour l’action politique réformée du Canada, qui parlait du respect du « pluralisme ».

“Une société libre est une société pluraliste dans laquelle les individus ont le droit de poursuivre, dans des limites raisonnables, leurs croyances individuelles. Mais vivre en communauté, c’est aussi reconnaître notre interdépendance”, a écrit Fitch.

“La pandémie de COVID-19 a mis en évidence notre interdépendance en tant que communauté. Elle nous a obligés à affronter la réalité que la poursuite de certaines activités, y compris l’exercice de certains droits protégés par la Constitution, augmenterait le risque de propagation exponentielle de la maladie et la perte de vie humaine.”

Les juges de la cour d’appel ont déclaré qu’Henry “avait rendu des ordonnances limitées dans le temps et spécifiques à un contexte limitant les activités qu’elle considérait comme les plus susceptibles de favoriser une transmission généralisée du virus”.

“Elle était particulièrement qualifiée pour prendre ces décisions”, indique la décision.

“L’exercice de son jugement doit faire l’objet de déférence.”