La Cour d’appel de Caroline du Nord suspend l’envoi des bulletins de vote par correspondance pendant qu’elle examine le procès de RFK Jr.

La Cour d’appel de Caroline du Nord a empêché vendredi l’État d’envoyer des bulletins de vote par correspondance alors qu’elle examine une action en justice intentée par Robert F. Kennedy Jr., qui cherche à être retiré du scrutin présidentiel de l’État.

Dans un commande Publié vendredi, le tribunal a accordé la requête de Kennedy visant à suspendre une décision d’un tribunal inférieur jeudi, qui avait rejeté sa demande d’être retiré du scrutin.

« Cette affaire est renvoyée devant la Cour supérieure du comté de Wake pour qu’une ordonnance soit rendue enjoignant au Conseil électoral de l’État de diffuser les bulletins de vote sans que le nom du pétitionnaire Robert F. Kennedy, Jr. n’apparaisse comme candidat à la présidence des États-Unis », indique l’ordonnance.

La décision du tribunal obligera l’État à dépasser la date limite du 6 septembre pour l’envoi des bulletins de vote par correspondance. Le conseil d’État a ordonné aux conseils électoraux des comtés de ne pas envoyer de bulletins de vote aujourd’hui et de les conserver jusqu’à nouvel ordre.

On ne sait pas combien de temps encore les électeurs devront attendre pour recevoir leurs bulletins de vote, bien que le directeur exécutif du Conseil d’État des élections ait estimé le mois dernier qu’il pourrait falloir environ deux semaines pour réimprimer les bulletins sans le nom de Kennedy.

Le Conseil électoral de l’État pourrait faire appel de la décision devant la Cour suprême de l’État.

« Le tribunal a également ordonné que la liste électorale du parti We The People soit supprimée (y compris celle de Kennedy et Shanahan) », a indiqué le conseil d’État dans un courriel adressé aux responsables du comté. « Il est évident que ce sera une tâche de grande envergure pour tout le monde. Nos avocats examinent l’ordonnance et déterminent comment aller de l’avant. Aucune décision n’a été prise quant à savoir si cette décision fera l’objet d’un appel. »

Plus de 130 000 électeurs ont déjà demandé des bulletins de vote par correspondance, qui devaient être envoyés vendredi matin.

Un juge de la Cour supérieure du comté de Wake a initialement a rejeté la demande de Kennedy d’être retiré du scrutin jeudi, mais a accordé un sursis de 24 heures à sa décision pour lui permettre de faire appel.

Il y a moins d’un mois, Kennedy se présentait devant le tribunal pour défendre son droit à figurer sur les listes électorales de son État. Mais après avoir suspendu sa campagne et soutenu l’ancien président Donald Trump, il a rapidement tenté de retirer sa candidature en Caroline du Nord tout en restant sur les listes électorales dans les États moins compétitifs.

Sa demande a été initialement rejetée par la majorité démocrate du Conseil électoral de l’État, qui a déclaré qu’il serait impossible de le révoquer dans un délai aussi court et que cela ferait rater à l’État le délai pour l’envoi des bulletins de vote par correspondance. Kennedy a intenté un procès peu de temps après.

Brinson Bell a déclaré que le coût de la réimpression des bulletins de vote pourrait être de l’ordre de « plusieurs dizaines de milliers de dollars ».

Il s’agit d’une histoire en développement et sera mise à jour.