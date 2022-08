La cour d’appel de Californie rejette les amendes COVID-19 pour l’église

SAN JUAN, Argentine – Une église californienne qui a défié les règles de sécurité pendant la pandémie de COVID-19 en organisant de grands services religieux n’aura pas à payer environ 200 000 $ d’amende, a statué une cour d’appel d’État.

Calvary Chapel San Jose et ses pasteurs ont été condamnés pour outrage au tribunal et condamnés à des amendes en 2020 et 2021 pour avoir enfreint les limites de l’État et du comté sur les rassemblements publics en salle. Les règles visaient à empêcher la propagation par contrat étroit du virus, qui a causé plus de 10 millions de cas confirmés et plus de 93 500 décès depuis le début de la pandémie à la mi-2020, selon les chiffres de la santé publique de l’État.

Mais lundi, la Cour d’appel du 6e district de Californie a annulé ces décisions des tribunaux inférieurs, citant une décision de mai 2020 de la Cour suprême des États-Unis en février 2021 selon laquelle une interdiction par le gouverneur Gavin Newsom des services de culte en salle dans les comtés où le COVID-19 était en hausse violé la liberté de religion.

La décision d’un tribunal majoritaire nouvellement conservateur est intervenue moins d’un an après que la Haute Cour a précédemment jugé que l’interdiction était justifiée pour des raisons de santé et de sécurité.

La cour d’appel a noté que les restrictions sur les rassemblements intérieurs s’appliquaient également aux rassemblements laïques mais étaient plus strictes pour les services de culte que pour les activités laïques telles que se rendre dans les épiceries.

La décision “est une grande victoire pour la liberté et montre la justification du courage dont fait preuve cette église” et ses pasteurs, Robert Tyler, un avocat de l’église, ont déclaré au San Francisco Chronicle.

Malgré la décision, le comté de Santa Clara a déclaré qu’il continuerait de réclamer 2,3 millions de dollars de sanctions contre l’église pour avoir enfreint d’autres règles COVID-19 qui n’ont pas été affectées par la décision, comme l’exigence de masques faciaux pendant les services à la fin de 2020.

“Calvary n’a pas contesté le fait de ses nombreuses et graves violations au plus fort de la pandémie et avant que les vaccinations ne soient disponibles”, indique un communiqué du comté. “Nous continuerons à tenir Calvary responsable de mettre en danger la santé et la sécurité de notre communauté.”

U, l’Associated Press