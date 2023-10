La cour d’appel confirme l’ordonnance retardant l’exécution cette semaine d’un détenu du Texas pour détournement de voiture mortel

HOUSTON (AP) — Une cour d’appel fédérale a confirmé lundi une décision retardant l’exécution prévue cette semaine d’un détenu du Texas pour avoir tué par balle une femme de 80 ans il y a plus de deux décennies.

Jedidiah Murphy, 48 ans, devait recevoir une injection mortelle mardi soir au pénitencier d’État de Huntsville pour la mort, en octobre 2000, de Bertie Lee Cunningham lors d’un détournement de voiture à Garland, dans la banlieue de Dallas.

Mais la semaine dernière, un juge fédéral d’Austin a rendu une ordonnance suspendant l’exécution de Murphy après que les avocats du détenu eurent déposé une plainte demandant des tests ADN sur les preuves liées à son procès de 2001.

La 5e Cour d’appel des États-Unis a confirmé lundi l’ordonnance du juge. Le panel de trois juges a déclaré qu’une autre affaire portée devant la cour d’appel par un autre condamné à mort du Texas soulevait des questions similaires.

« Nous sommes d’accord avec le tribunal de district sur le fait qu’une suspension est appropriée au moins jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans cette affaire », a écrit le panel de trois juges.

Le bureau du procureur général du Texas avait cherché à annuler l’ordonnance de suspension. Un porte-parole du bureau du procureur général n’a pas immédiatement répondu à un courrier électronique sollicitant des commentaires sur la question de savoir s’il ferait appel de la décision de lundi.

Les avocats de Murphy ont remis en question les preuves de deux vols et d’un enlèvement utilisées par les procureurs pendant la phase punitive de son procès pour convaincre les jurés qui l’avaient déjà reconnu coupable de meurtre passible de la peine de mort qu’il constituerait un danger futur, une conclusion juridique nécessaire pour imposer une condamnation à mort.

Murphy a reconnu sa culpabilité dans la mort de Cunningham, mais a longtemps nié avoir commis les autres crimes. Ses avocats ont fait valoir que les crimes constituaient la preuve la plus solide dont disposaient les procureurs d’une dangerosité future, mais ils allèguent que les preuves étaient truffées de problèmes, notamment une identification douteuse de Murphy par l’une des victimes.

Les avocats de Murphy estiment que les tests ADN contribueraient à démontrer qu’il n’a pas commis les vols et les enlèvements.

« Il est difficile pour la Cour de conclure que la négation de ces preuves n’aurait pas affecté la décision du jury lors de la phase de sanction (du procès), » a écrit le juge du tribunal de district américain Robert Pitman dans son ordonnance de vendredi accordant le sursis à l’exécution.

Les procureurs du Texas se sont prononcés contre les tests ADN, affirmant que la loi de l’État autorise uniquement les tests post-condamnation des preuves liées à la culpabilité ou à l’innocence et non à la peine d’un accusé.

Les procureurs affirment avoir présenté « d’autres preuves importantes » pour montrer que Murphy représentait un danger futur.

« Le report de l’exécution de (Murphy) ne sert pas l’intérêt du public… Deux décennies après le meurtre de Bertie Cunningham (Murphy), la justice ne devrait plus être refusée », a écrit le bureau du procureur général du Texas dans des documents judiciaires.

Si l’exécution de Murphy avait eu lieu mardi, elle aurait eu lieu lors de la Journée mondiale contre la peine de mort, une journée annuelle de plaidoyer des opposants à la peine de mort.

Murphy exprime depuis longtemps des remords pour le meurtre.

« Je me réveille quotidiennement avec mon crime et je n’ai jamais passé un jour sans remords sincères pour le mal que j’ai causé », a écrit Murphy dans un message qu’il a envoyé plus tôt cette année à Michael Zoosman, qui avait correspondu avec Murphy et est co -fondateur de L’chaim! Juifs contre la peine de mort. Murphy est juif.

La semaine dernière, le Conseil des grâces et des libérations conditionnelles du Texas a refusé à l’unanimité de commuer la condamnation à mort de Murphy en une peine moindre ou d’accorder un sursis de six mois.

Les avocats de Murphy ont déclaré qu’il avait également de longs antécédents de maladie mentale, qu’il avait été maltraité lorsqu’il était enfant et qu’il était placé et sorti d’une famille d’accueil.

Les avocats de Murphy avaient également intenté une action en justice la semaine dernière, alléguant que les drogues d’exécution qui lui auraient été injectées étaient dangereuses car elles étaient exposées à une chaleur et à de la fumée extrêmes. lors d’un incendie le 25 août dans une unité pénitentiaire de Huntsville où ils étaient stockés.

Dans une commande distincte, Pitman a rejeté cette demande de séjour Murphy, affirmant que les affirmations du détenu selon lesquelles les médicaments étaient dangereux étaient infirmées par les résultats des tests qui montraient que les médicaments étaient « puissants et stériles ».

