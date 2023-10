La Cour d’appel confirme les lois du Kentucky et du Tennessee visant à protéger les mineurs des « expériences » trans

Une cour d’appel fédérale a statué que le Tennessee et le Kentucky peuvent appliquer des lois qui protégeraient les enfants et les adolescents souffrant de confusion de genre contre les bloqueurs de puberté, les hormones sexuelles croisées et les interventions chirurgicales mutilantes irréversibles.

La Cour d’appel du sixième circuit des États-Unis a annulé jeudi dernier une injonction préliminaire autorisant le Tennessee et le Kentucky à maintenir des lois interdisant les opérations de changement de sexe et les interventions hormonales chez les mineurs.

« En plus de partager une frontière, le Kentucky et le Tennessee partagent un intérêt à réglementer les traitements médicaux proposés aux enfants souffrant de dysphorie de genre. Le Tennessee a été le premier des deux États à réglementer ces traitements », a déclaré le juge en chef Jeffrey S. Sutton. a écrit.

« Les gouvernements des États ont un intérêt constant à « protéger l’intégrité et l’éthique de la profession médicale »… et à « préserver et promouvoir le bien-être de l’enfant », a-t-il poursuivi.

En vertu du SB 150, le Kentucky interdira les procédures expérimentales de genre, y compris les chirurgies de mutilation génitale pour les mineurs, et permettra à une personne d’intenter une action civile contre les prestataires de soins de santé jusqu’à ce que ce mineur atteigne l’âge de 30 ans.

Au Tennessee, le SB 1 interdit également les bloqueurs de puberté, les hormones et les interventions chirurgicales mutilantes pour les mineurs. Et il permet à un mineur blessé par des violations, ou au parent du mineur, d’intenter une action civile contre les prestataires de soins de santé jusqu’à 30 ans après que le mineur ait atteint l’âge de 18 ans.

Dans un jugement 2 contre 1, le panel de trois juges a également rejeté une contestation déposée par des familles d’enfants de genre confus, qui affirmaient que les interdictions précédentes constituaient une discrimination fondée sur le sexe.

« Personne dans ces cas consolidés ne débat de l’existence de la dysphorie de genre ou de la détresse qu’elle provoque. Et personne ne doute de la valeur de fournir des soins psychologiques et connexes aux enfants qui y sont confrontés », a écrit Sutton dans son avis.

***Veuillez vous inscrire à la mise à jour de mi-journée de CBN News et Alertes de dernière minute pour obtenir des mises à jour quotidiennes d’un point de vue distinctement chrétien.***

Il a poursuivi : « La question est de savoir si certains traitements supplémentaires – bloqueurs de puberté, traitements hormonaux et interventions chirurgicales – devraient être ajoutés à la gamme de traitements disponibles pour les personnes âgées de 17 ans et moins. À ce sujet, nous revenons à notre point de départ. un diagnostic relativement nouveau avec des approches de soins en constante évolution au cours des dix ou vingt dernières années. Dans ces circonstances, il est difficile pour quiconque d’être sûr de prédire les conséquences à long terme de l’abandon de toute sorte de limite d’âge pour ces traitements.

La juge principale Helene N. White a rédigé la position dissidente, affirmant que les lois « discriminent en fonction du sexe et de la conformité de genre et empiètent sur le pouvoir bien établi des parents de prendre des décisions médicales pour leurs enfants mineurs ».

Le fondateur et président de Liberty Counsel, Mat Staver, a applaudi la décision du tribunal.

« Le Sixième Circuit a statué à juste titre que le Kentucky et le Tennessee sont libres de protéger les enfants de ces horribles procédures qui ont dévasté de nombreuses jeunes vies. Nos enfants ne sont pas des expériences sociales », a-t-il déclaré.

Comme Actualités CBN rapporté en août, une cour d’appel fédérale a annulé la suspension temporaire d’un juge sur une loi de l’Alabama qui bloque les médicaments et les interventions chirurgicales nocifs et expérimentaux sur les enfants aux prises avec leur identité de genre.

La loi de l’Alabama sur la compassion et la protection des enfants vulnérables pénaliserait les médecins et les prestataires de soins de santé d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison ou d’une amende de 15 000 dollars, ou les deux, s’ils prescrivent des bloqueurs de puberté ou des hormones sexuelles croisées à une personne de moins de 19 ans.

Le procureur général de l’Alabama, Steve Marshall, a déclaré que la décision renforçait l’autorité de l’État à « sauvegarder le bien-être physique et psychologique des mineurs ».

« L’Alabama prend cette responsabilité au sérieux en interdisant aux médecins de prescrire aux mineurs des procédures de modification du sexe qui ont des effets permanents et souvent irréversibles », a déclaré Marshall. « C’est une victoire significative pour notre pays, pour les enfants et pour le bon sens. »

La bataille pour protéger les mineurs se poursuit également au niveau international.

De plus en plus de pays en Europe mettent fin aux soi-disant « soins d’affirmation trans » pour les mineurs afin de protéger les enfants.

L’année dernière, l’Angleterre a fermé sa seule clinique dédiée à l’identité de genre, spécifiquement destinée aux enfants et aux jeunes, suite à des informations selon lesquelles ces traitements ne sont « pas sûrs ».

Parallèlement, le Conseil national suédois de la santé et de la protection sociale a mis à jour ses directives de traitement pour les enfants présentant des symptômes de dysphorie de genre, admettant que « les soins ont été caractérisés à la fois par des déficiences en matière d’accessibilité et par un manque de connaissances sur les résultats des soins ».

Et l’un des plus grands assureurs médicaux d’Australie refuse désormais de couvrir les praticiens privés qui prescrivent des procédures de transition de genre.