L’avis fera probablement l’objet d’un appel devant l’ensemble des juges du circuit DC ou devant la Cour suprême. Mais il s’agit néanmoins d’une étape importante qui aura des répercussions sur des centaines de poursuites judiciaires le 6 janvier, y compris celle de Trump. Les juges ont travaillé pendant des mois pour comprendre les complexités de la loi fédérale sur « l’obstruction à une procédure officielle », un crime passible d’une peine maximale de 20 ans qui a été prononcé à la suite du scandale Enron.

Les procureurs ont régulièrement utilisé la loi comme principale accusation pour ceux qui ont violé le Capitole dans l’intention de perturber la session du Congrès visant à certifier les résultats des élections de 2020. Les accusés qui ont contesté la loi affirment qu’ils n’agissaient pas de manière « corrompue » parce qu’ils pensaient que Trump avait véritablement gagné les élections et n’avaient donc pas l’intention d’obtenir un résultat « corrompu ».

Ce qui complique le problème est la nature floue de ce que signifie « obstruction » au Congrès. Les trois juges chargés de l’affaire semblaient être d’accord sur le fait que les lobbyistes et les manifestants pacifiques tentent souvent d’influencer le résultat des débats politiques au Congrès, mais ne devraient pas être passibles de 20 ans de prison pour des actions protégées par la Constitution.

L’opinion majoritaire de vendredi a été rédigée par la juge du circuit de Washington Florence Pan, nommée par le président Joe Biden, et rejointe par la juge Cornelia Pillard, nommée par le président Barack Obama. Ils ont conclu que la plupart des formes de lobbying et de protestation pacifique ne répondraient pas à l’exigence de « corruption » qu’ils ont formulée, mais la juge Karen LeCraft Henderson, nommée par le président George HW Bush, était en désaccord, arguant que de telles actions pourraient être incluses dans la définition qu’elle a donnée. collègues ont adopté.

Certains juges ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu’une définition trop large du terme « corruption » pourrait couvrir non seulement des infractions mineures lors de manifestations ordinaires, mais même le lobbying ou les tactiques dilatoires qui font partie intégrante de l’élaboration des lois au Capitole.

Mais quelle conduite précisément fait satisfaire à cette norme est assez large, ont statué les juges. Par exemple, la décision de vendredi conclut que les accusés qui ont commis d’autres crimes le 6 janvier peuvent être reconnus coupables d’entrave au Congrès – et passibles d’une peine maximale de 20 ans – sans que les procureurs prouvent qu’ils connaissaient les détails des débats du Congrès de cette journée.

Le conseiller spécial Jack Smith a accusé Trump de trois complots liés à ses efforts visant à renverser les élections de 2020, dont un visant à entraver les débats du Congrès ce jour-là, la même accusation portée contre Robertson et plus de 300 émeutiers du 6 janvier.

L’opinion majoritaire de vendredi a également estimé qu’interférer ou empêcher la certification du vote électoral du 6 janvier dans le but de faire déclarer Trump vainqueur de l’élection de 2020 serait suffisant pour maintenir une condamnation pour obstruction au Congrès.

« Ces preuves étaient clairement suffisantes pour étayer la conclusion selon laquelle Robertson avait l’intention d’obtenir le bénéfice illégal de l’installation du perdant de l’élection présidentielle, Donald J. Trump, comme vainqueur », a écrit Pan.

Robertson a été l’un des premiers accusés, le 6 janvier, reconnus coupables par un jury pour entrave à la procédure ce jour-là. Il portait un gros bâton avec lui sur le terrain du Capitole et a établi un contact physique avec un peloton de policiers anti-émeute en infériorité numérique se dirigeant vers le bâtiment, dont la vidéo a conduit le jury à condamner Robertson pour avoir agressé un officier alors qu’il brandissait une arme dangereuse. Un juge l’a condamné à 87 mois de prison.

En dissidence, Henderson a déclaré qu’une condamnation en vertu de la loi sur l’obstruction ne devrait être autorisée que lorsqu’un accusé cherche à obtenir un avantage « financier » ou « professionnel » ou à échapper indûment à la justice, soit pour lui-même, soit pour une autre personne.

Henderson a également insisté de manière provocatrice sur le fait que Pan avait mal compris sa propre opinion d’avril dans une autre contestation liée à l’obstruction lancée par un accusé le 6 janvier, Henderson déclarant que la description par Pan de sa propre décision « ne peut pas être juste ».

Henderson a déclaré que la décision fragmentée d’avril s’accordait effectivement sur la définition étroite de « corruption » qu’elle avait approuvée vendredi, mais que Pan et Pillard n’étaient pas d’accord.

Pan a également déclaré que les efforts visant à faire certifier Trump comme vainqueur alors qu’il ne l’était pas pourraient être considérés comme le genre d’avantage « professionnel », selon Henderson, qui pourrait être utilisé pour impliquer la loi sur l’obstruction.

Le circuit DC accepte rarement les cas pour examen en banc, ce qui annule effectivement la décision du comité de trois juges et conduit à un réargumentation de l’affaire devant les 11 juges actifs de la cour d’appel. Prendre une affaire en banc nécessite généralement que six de ces juges votent en faveur de cette étape. On ne sait pas si le tribunal le fera ici si les avocats de Robertson le demandent, mais outre Henderson, les juges Greg Katsas et Justin Walker – tous deux nommés par Trump – ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’ampleur du recours à la loi sur l’obstruction.