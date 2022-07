La cour d’appel confirme le blocage du Texas sur les mandats de masque scolaire

NOUVELLE-ORLÉANS (AP) – Le décret exécutif du gouverneur républicain du Texas Greg Abbott qui interdit aux districts scolaires d’imposer des mandats de masque aux écoles pour empêcher la propagation de COVID-19 a été confirmé par un panel de la cour d’appel fédérale divisée.

La décision de la 5e Cour d’appel du circuit des États-Unis, basée à la Nouvelle-Orléans, a mis fin à une injonction d’un tribunal fédéral inférieur autorisant de tels mandats.

Des familles de sept enfants handicapés – le dossier judiciaire mentionnait le syndrome de Down, l’asthme, l’hyperactivité avec déficit de l’attention, l’épilepsie, les malformations cardiaques et la paralysie cérébrale, entre autres – avaient intenté une action en justice, affirmant que les enfants étaient vulnérables et que l’absence d’exigence de masquage dans leurs écoles mis en danger leur santé.

Écrivant pour la majorité dans une décision 2-1 lundi, le juge Andrew Oldham a déclaré qu’il existe d’autres options pour les écoles pour répondre aux problèmes de santé des enfants. Il a spécifiquement mentionné les vaccins, les barrières en plexiglas, l’utilisation de désinfectant pour les mains et la distanciation sociale.

“Il est clairement du pouvoir de l’État de retirer un accommodement possible de l’examen, tant qu’il reste d’autres options raisonnables”, a écrit Oldham dans l’avis publié lundi, rejetant les arguments selon lesquels l’interdiction des mandats de masque violait l’Americans with Disabilities Act et d’autres lois fédérales. droit. Le juge Don Willett a souscrit au jugement.

Le juge W. Eugene Davis a exprimé sa dissidence. Davis a convenu que l’injonction du tribunal inférieur était “trop ​​large”. Mais, a-t-il dit, les tribunaux devraient autoriser les districts scolaires à imposer des mandats de masque dans les écoles fréquentées par les sept élèves.

« En raison de leur handicap et sur la base du témoignage de leurs médecins personnels, le tribunal de district a conclu qu’en raison de leur susceptibilité accrue de contracter le COVID-19 et, s’ils étaient contractés, d’un risque accru de maladie grave ou de décès, les enfants ne pouvaient pas aller en toute sécurité à l’école où ils seraient à proximité d’élèves ou de membres du personnel non masqués », a écrit Davis.

Le 5e circuit gère les appels des décisions fédérales au Texas, en Louisiane et au Mississippi. Oldham et Willett ont été nommés à la cour par l’ancien président Donald Trump ; Davis, par l’ancien président Ronald Reagan.

Kevin Mcgill, Associated Press