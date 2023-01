La Cour d’appel bloque l’application de la nouvelle interdiction des armes à feu de l’Illinois pour les plaignants dans une affaire du sud de l’État – Shaw Local

Une cour d’appel du cinquième district de Mount Vernon a décidé mardi qu’une ordonnance d’interdiction temporaire resterait en place, bloquant l’application de l’interdiction de l’Illinois sur les armes semi-automatiques de grande puissance pour un petit groupe de plaignants qui ont intenté une action dans le comté d’Effingham.

Le juge du circuit du comté d’Effingham, Joshua Morrison, a statué le 17 janvier, accordant une ordonnance d’interdiction qui interdit aux autorités d’appliquer la loi contre l’un des près de 870 plaignants nommés. Le principal demandeur dans l’affaire était Accuracy Firearms, situé à Effingham, qui était représenté par Thomas DeVore, le candidat républicain malheureux au poste de procureur général de l’Illinois l’année dernière. C’est l’une des nombreuses poursuites intentées après que le gouverneur démocrate JB Pritzker a signé l’interdiction début janvier.

Les législateurs de l’Illinois ont adopté l’interdiction plus tôt ce mois-ci, ce qui en fait le neuvième État du pays à interdire la vente d’armes semi-automatiques de grande puissance. La loi interdisait également l’achat, la vente et la fabrication de telles armes, y compris les carabines et munitions de calibre .50 et les chargeurs de grande capacité – pas plus de 10 balles par chargeur pour une arme d’épaule et pas plus de 15 pour une arme de poing.

La loi est entrée en vigueur immédiatement après que le gouverneur JB Pritzker a signé le projet de loi.

La Cour d’appel a conclu que la décision initiale avait commis une erreur en confirmant trois des arguments des plaignants et les a annulés, mais les juges ont confirmé l’ordonnance d’interdiction temporaire, à l’exception du juge James R. Moore, qui a émis une opinion dissidente pour annuler l’ordonnance d’interdiction.

L’affaire dans le système judiciaire de l’État ne plaide pas pour les droits du deuxième amendement. Les plaignants ont déclaré dans le dossier “ceux-ci sont pour un autre jour et un autre tribunal”.

Plus de 90 des 102 shérifs de l’État ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention d’appliquer la loi contre les propriétaires d’armes à feu, en raison de l’interdiction et de ses exigences d’enregistrement.