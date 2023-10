Un tribunal fédéral a bloqué jeudi une loi de l’Idaho qui empêcherait les étudiants de sexe masculin d’utiliser les toilettes et les vestiaires des femmes, selon l’Idaho Capital Sun.

Lambda Legal, un groupe d’activistes juridiques LGBTQ, poursuivi en juillet pour bloquer le projet de loi 1100 du Sénat, qui devait entrer en vigueur le 3 novembre, selon au Idaho Capital Sun. La décision de la Cour d’appel du neuvième circuit des États-Unis de bloquer temporairement la loi intervient après que Lambda Legal a fait appel de la décision d’un tribunal de district du 12 octobre rejetant une injonction préliminaire. (EN RELATION : La Cour suprême pourrait décider de l’avenir des interdictions de changement de sexe chez les enfants)

“Cette décision est un soulagement non seulement pour nos clients mais aussi pour les étudiants transgenres de tout l’Idaho, car ils seront épargnés de l’indignité, de la stigmatisation et des dommages profonds de cette loi cruelle et inconstitutionnelle pendant leur journée à l’école”, a déclaré Lambda Legal Senior Counsel. Pierre Renn dit dans un communiqué de presse.

L’injonction empêche le gouvernement de l’État d’appliquer la loi jusqu’à ce que la cour d’appel examine la décision relative à la demande d’injonction préliminaire, selon l’Idaho Capital Sun.

Lambda Legal représente l’Alliance pour la sexualité et le genre du lycée de Boise et un enfant transgenre dans l’affaire, selon aux documents judiciaires. Le procès allègue que le projet de loi viole les droits constitutionnels des plaignants et le titre IX des amendements sur l’éducation de 1972.

Les toilettes et les vestiaires des écoles publiques qui sont accessibles à plusieurs personnes en même temps doivent être réservés à l’usage « des hommes ou des femmes uniquement », selon le projet de loi. La loi permet aux étudiants de poursuivre les écoles qui ont violé la loi pour un minimum de 5 000 $ pour chaque cas où un élève rencontre une personne du sexe opposé dans les établissements.

La gouverneure républicaine de l’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, a signé en mars un projet de loi interdisant aux étudiants de sexe masculin d’accéder aux toilettes pour femmes. En mai, des étudiants californiens ont protesté contre une loi sur les toilettes transgenres qui permet aux étudiants d’utiliser les toilettes de leur choix.

Lambda Legal n’a pas immédiatement répondu à la Daily Caller News Foundation.

