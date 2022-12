La cour d’appel autorise New York à continuer d’appliquer la nouvelle loi sur les armes à feu

NEW YORK (AP) – Un panel de la cour d’appel fédérale a déclaré que New York pouvait continuer à appliquer une nouvelle loi d’État interdisant les armes à feu des endroits «sensibles» comme les parcs et les théâtres pendant que les juges envisagent une contestation judiciaire.

La suspension temporaire de la 2e Cour d’appel du circuit des États-Unis mercredi met en attente la majeure partie d’une décision rendue le mois dernier par le juge de district américain Glenn Suddaby, qui a trouvé des problèmes constitutionnels avec plusieurs parties de la loi relatives au port d’armes à feu dans les lieux publics et aux exigences en matière de licences. .

New York a adopté la nouvelle loi sur les armes à feu cet été après qu’une décision de la Cour suprême a invalidé le système de l’État pour l’octroi de permis de port d’armes de poing à l’extérieur de la maison. La loi a élargi qui pouvait obtenir un permis d’armes de poing, ajouté de nouvelles exigences en matière de permis et créé une longue liste d’endroits où les armes à feu seraient interdites.

En novembre, Suddaby a émis une injonction préliminaire empêchant la police d’État et les responsables locaux nommés dans le procès d’appliquer certaines dispositions de la loi. Le comité d’appel a poursuivi mercredi un sursis mis en place une semaine après la décision de Suddaby alors qu’il examine une requête de responsables gouvernementaux s’opposant à l’injonction.

La décision du panel fait une exception pour les personnes qui ont le “devoir de maintenir la paix dans les lieux de culte, les aéroports et les bus privés”.

Parmi les nouvelles règles d’octroi de licences que Suddaby a jugées constitutionnellement défectueuses, il y avait une disposition exigeant que les candidats aient une «bonne moralité» et une autre qui obligeait les candidats à fournir des informations sur leurs comptes de médias sociaux.

The Associated Press