La cour d’appel autorise les restrictions d’asile de Biden à rester temporairement en place pendant que l’affaire se déroule

WASHINGTON (AP) – Une cour d’appel a autorisé jeudi une règle restreignant l’asile à la frontière sud pour rester temporairement en place. La décision est une victoire majeure pour l’administration Biden, qui avait fait valoir que la règle faisait partie intégrante de ses efforts pour maintenir l’ordre le long de la frontière américano-mexicaine.

La nouvelle règle rend extrêmement difficile l’octroi de l’asile aux personnes à moins qu’elles ne demandent d’abord une protection dans un pays qu’elles traversent pour se rendre aux États-Unis ou qu’elles ne fassent pas de demande en ligne. Elle comprend des exceptions et ne s’applique pas aux enfants voyageant seuls.

La décision de la Cour d’appel du 9e circuit des États-Unis accorde un sursis temporaire à une décision d’un tribunal inférieur qui avait déclaré la politique illégale et ordonné au gouvernement de mettre fin à son utilisation d’ici lundi prochain. Le gouvernement s’était rapidement adressé à la cour d’appel pour demander que la règle soit autorisée à rester en vigueur pendant que se déroulent les batailles judiciaires plus importantes entourant sa légalité.

Le panel de trois juges a statué 2-1 en faveur de la demande du gouvernement. Ils ont également déclaré qu’ils accéléreraient l’audience de l’appel, les deux parties devant envoyer leurs arguments au tribunal d’ici la mi-septembre et une audience devant se tenir à une date non précisée, ce qui signifie un délai relativement rapide pour examiner l’affaire.

Les juges William Fletcher et Richard Paez, tous deux nommés par le président Bill Clinton, se sont prononcés en faveur de la suspension mais n’ont donné aucune raison à leur décision. Le juge Lawrence VanDyke, qui a été nommé par le président Donald Trump, a exprimé sa dissidence. Dans sa dissidence, VanDyke semblait être d’accord avec la légalité de la règle en théorie, mais a déclaré qu’elle était peu différente des règles précédentes proposées par l’administration Trump qui ont été rejetées par la même cour d’appel lorsque Trump était au pouvoir. Il a suggéré que les juges avaient été poussés à accorder le sursis parce qu’ils craignaient que si l’affaire allait jusqu’à la Cour suprême, cet organe l’aurait fait à la place.

« J’aimerais pouvoir me joindre à la majorité pour accorder un sursis. C’est le bon résultat. Mais ce résultat, aussi juste soit-il, n’est pas autorisé par le gâchis axé sur les résultats que nous avons fait de notre précédent en matière d’immigration », a écrit VanDyke.

La nouvelle règle d’asile a été mise en place en mai. À l’époque, les États-Unis mettaient fin à l’utilisation d’une politique différente appelée Titre 42, qui avait permis au gouvernement d’expulser rapidement les migrants sans les laisser demander l’asile. Le but déclaré était de protéger les Américains du coronavirus.

L’administration était préoccupée par une vague de migrants venant aux États-Unis après le titre 42, car les migrants pourraient enfin demander l’asile. Le gouvernement a déclaré que la nouvelle règle d’asile était un outil important pour contrôler la migration.

Des groupes de défense des droits ont intenté une action en justice, affirmant que la nouvelle règle mettait en danger les migrants en les laissant dans le nord du Mexique alors qu’ils attendaient de prendre rendez-vous sur l’application CBP One que le gouvernement utilise pour donner aux migrants la possibilité de venir à la frontière et de demander l’asile. Les groupes ont fait valoir que les gens sont autorisés à demander l’asile quel que soit l’endroit ou la manière dont ils traversent la frontière et que l’application gouvernementale est défectueuse. Ils soutiennent également que la nouvelle règle d’asile est essentiellement un redémarrage de deux règles précédentes proposées par le président Donald Trump qui visaient à limiter l’asile – le même point auquel le juge VanDyke a fait allusion dans sa dissidence.

L’un des groupes, l’American Civil Liberties Union, a noté dans un communiqué de presse jeudi que la décision ne pesait pas la légalité de la règle d’asile et qu’ils étaient convaincus qu’ils finiraient par l’emporter.

« Nous sommes ravis que le tribunal ait placé l’appel sur un calendrier accéléré afin qu’il puisse être décidé rapidement, car chaque jour l’administration Biden prolonge ses efforts pour préserver son interdiction illégale, les personnes fuyant un grave danger sont mises en danger », a déclaré l’ACLU. Katrina Eiland, qui a plaidé l’affaire.

Les groupes ont également fait valoir que le gouvernement surestime l’importance de la nouvelle règle dans le contrôle de la migration. Ils disent que lorsque les États-Unis ont mis fin à l’utilisation du titre 42, ils sont revenus à ce qu’on appelle le traitement des migrants au titre 8. Ce type de traitement a des répercussions beaucoup plus fortes pour les migrants qui sont expulsés, comme une interdiction de cinq ans de réintégrer les États-Unis. Ces conséquences – et non la règle d’asile – ont été plus importantes pour endiguer la migration après le 11 mai, affirment les groupes.

« Le gouvernement n’a aucune preuve que la règle elle-même est responsable de la diminution des traversées entre les ports après l’expiration du titre 42 », ont écrit les groupes dans des mémoires.

Mais le gouvernement a fait valoir que la règle est un élément fondamental de sa politique d’immigration consistant à encourager les gens à utiliser des voies légales pour venir aux États-Unis et à imposer de lourdes conséquences à ceux qui ne le font pas. Le gouvernement a souligné les « énormes préjudices » qui surviendraient s’il ne pouvait plus utiliser la règle.

« La règle est d’une importance primordiale pour la gestion ordonnée du système d’immigration de la nation à la frontière sud-ouest », a écrit le gouvernement.

Le gouvernement a également fait valoir qu’il valait mieux maintenir la règle en place pendant que le procès se déroule dans les mois à venir pour éviter un « coup de fouet politique » par lequel le personnel de la sécurité intérieure traite les demandeurs d’asile sans la règle pendant un certain temps pour revenir à l’utiliser à nouveau. si le gouvernement devait finalement l’emporter sur le fond de l’affaire.

Suivez Santana sur Twitter @ruskygal.

Rebecca Santana, L’Associated Press