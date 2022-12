La cour d’appel annule l’ordonnance spéciale de Mar-a-Lago

Une cour d’appel fédérale a annulé jeudi la décision d’un juge de nommer un chien de garde spécial pour examiner les documents saisis par le FBI dans la résidence de Floride de l’ancien président Donald Trump en août dans le cadre d’une enquête criminelle.

Le ministère de la Justice s’était opposé à la nomination de ce chien de garde, connu sous le nom de maître spécial, par un juge fédéral de Floride nommé à la magistrature par Trump. Le DOJ a déclaré que la nomination spéciale du maître avait retardé l’utilisation par le DOJ des documents saisis dans le cadre de cette enquête jusqu’à ce qu’ils soient effacés.

Trump fait l’objet d’une enquête par le département pour avoir retiré des documents gouvernementaux de la Maison Blanche et leur envoi à son club Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride. Selon la loi, ces documents appartiennent au gouvernement fédéral.

“La loi est claire. Nous ne pouvons pas rédiger une règle permettant à tout sujet d’un mandat de perquisition de bloquer les enquêtes gouvernementales après l’exécution du mandat”, a écrit un panel de trois juges de la Cour d’appel des États-Unis pour le 11e circuit dans sa décision. Jeudi.

“Nous ne pouvons pas non plus rédiger une règle qui autorise uniquement les anciens présidents à le faire”, a écrit le comité d’appel. “L’une ou l’autre approche serait une réorganisation radicale de notre jurisprudence limitant l’implication des tribunaux fédéraux dans les enquêtes criminelles. Et les deux violeraient les limites fondamentales de la séparation des pouvoirs. En conséquence, nous sommes d’accord avec le gouvernement que le tribunal de district a exercé à tort une compétence équitable, et que le rejet de l’ensemble de la procédure est requis.”

Les trois juges du panel ont été nommés par les présidents républicains. Trump a nommé Britt Grant et Andrew Brasher, tandis que le juge en chef Bill Pryor a été nommé par George W. Bush.

