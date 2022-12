La Cour d’appel annule l’examen spécial du maître dans l’affaire des documents Trump

“La loi est claire”, a écrit la cour d’appel. «Nous ne pouvons pas rédiger une règle qui permet à tout sujet d’un mandat de perquisition de bloquer les enquêtes gouvernementales après l’exécution du mandat. Nous ne pouvons pas non plus rédiger une règle qui autorise uniquement les anciens présidents à le faire. L’une ou l’autre approche serait une réorganisation radicale de notre jurisprudence limitant l’implication des tribunaux fédéraux dans les enquêtes criminelles. Et les deux violeraient les limites fondamentales de la séparation des pouvoirs.