La Cour d’appel annule la loi fédérale sur les règles des courses de chevaux

NOUVELLE-ORLÉANS (AP) – Le Congrès a inconstitutionnellement donné trop de pouvoir à une autorité à but non lucratif qu’il a créée en 2020 pour développer et appliquer les règles des courses de chevaux, a statué vendredi une cour d’appel fédérale de la Nouvelle-Orléans.

La 5e Cour d’appel du circuit des États-Unis a déclaré que la loi sur l’intégrité et la sécurité des courses hippiques, ou HISA, est “facialement inconstitutionnelle”.

L’autorité créée par la loi était censée uniformiser les politiques et l’application des courses de chevaux au milieu des scandales de dopage et des décès de chevaux sur les hippodromes. Mais le 5e circuit – dans deux décisions rendues vendredi – s’est prononcé en faveur des opposants à la loi dans les poursuites intentées par des associations de courses de chevaux et des représentants de l’État au Texas, en Louisiane et en Virginie-Occidentale.

La Federal Trade Commission a l’autorité ultime pour approuver ou rejeter les réglementations HISA, mais elle ne peut pas les modifier. Et l’autorité peut rejeter les modifications proposées.

Trois juges du 5e circuit ont convenu avec les opposants à la loi – y compris la National Horsemen’s Benevolent and Protective Association et des groupes similaires dans plusieurs États – que la configuration donnait trop de pouvoir à l’autorité non gouvernementale et trop peu à la FTC.

« Un principe constitutionnel cardinal est que le pouvoir fédéral ne peut être exercé que par le gouvernement fédéral. Les entités privées ne peuvent le faire que si elles sont subordonnées à une agence », a écrit le juge Stuart Kyle Duncan pour le panel qui a statué dans l’affaire du Texas.

Le même panel, qui comprenait également les juges Carolyn Dineen King et Kurt Engelhardt, a cité la décision du Texas dans une ordonnance distincte en faveur des intérêts des courses de chevaux et des régulateurs contestant HISA dans une autre affaire.

Le président du conseil d’administration de l’autorité des courses de chevaux a déclaré qu’il demanderait un examen plus approfondi par le tribunal. La décision de vendredi pourrait faire l’objet d’un appel devant le tribunal du 5e circuit de la Cour suprême.

“Si la décision d’aujourd’hui devait être maintenue, elle n’entrerait en vigueur que le 10 janvier 2023 au plus tôt”, a déclaré Charles Scheeler dans un e-mail. “Nous nous concentrons sur la poursuite de notre travail essentiel pour protéger la sécurité et l’intégrité des courses de pur-sang, y compris le lancement du programme antidopage et de contrôle des médicaments de HISA le 1er janvier 2023.”

La décision a été critiquée par Marty Irby, directeur exécutif de l’organisation Animal Wellness Action. “Au cours de trois congrès, les esprits juridiques les plus brillants de Capitol Hill ont abordé la constitutionnalité de la loi sur l’intégrité et la sécurité des courses hippiques et ont finalement décidé que la surveillance limitée de la Federal Trade Commission était suffisante”, a déclaré Irby dans un e-mail.

Parmi les sujets couverts par les règles et l’application de l’autorité figuraient la sécurité des jockeys (y compris un protocole national sur les commotions cérébrales), la cravache et la fréquence à laquelle les coureurs peuvent l’utiliser pendant une course, l’accréditation de l’hippodrome et la notification des dossiers d’entraînement et vétérinaires.

Les groupes de défense des droits des animaux, qui ont soutenu la loi, ont signalé des scandales dans l’industrie impliquant des médicaments et le traitement des chevaux.

Duncan a écrit qu’en déclarant la HISA inconstitutionnelle, « nous ne remettons pas en question le jugement du Congrès sur les problèmes de l’industrie des courses de chevaux. Cet appel politique tombe en dehors de notre voie.

Le procureur général de Louisiane, Jeff Landry, a salué la décision sur Twitter, qualifiant HISA de “prise de contrôle fédérale des courses de chevaux de Louisiane”.

___

Cette histoire a été mise à jour pour corriger le nom d’Animal Wellness Action, qui avait été appelé à tort Animal Wellfare Action.

Kevin Mcgill, Associated Press