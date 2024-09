La cour d’appel américaine rejette les recours déposés par d’anciens responsables du CMEEC condamnés

6 septembre — La Cour d’appel des États-Unis à New York a rejeté tous les aspects de l’appel de trois anciens responsables de services publics qui avaient contesté leurs condamnations fédérales pour vol en lien avec des voyages somptueux au Kentucky Derby et dans un complexe de golf de Virginie-Occidentale en 2015.

L’ancien PDG de la Connecticut Municipal Electric Energy Cooperative, Drew Rankin, l’ancien directeur général des services publics de Norwich, John Bilda, et l’ancien président de la commission des services publics de la CMEEC et de Norwich, James Sullivan, ont tous fait appel de leurs condamnations par jury de décembre 2021 pour un chef d’accusation de vol résultant de voyages au Kentucky Derby et au complexe The Greenbrier en 2015.

Le CMEEC avait également déposé une requête auprès de la même Cour d’appel des États-Unis pour le deuxième circuit à New York.

Le panel de trois juges de la Cour d’appel – Gerard E. Lynch, Joseph F. Bianco et Maria Araújo Kahn – a publié vendredi une décision de 140 pages rejetant les quatre principaux arguments des trois hommes, affirmant que le tribunal de district américain de New Haven avait agi correctement dans la conduite du procès pénal et que les procureurs fédéraux n’avaient pas porté préjudice au jury avec des preuves non pertinentes pour les accusations en question.

Les juges ont également rejeté la requête du CMEEC auprès du même tribunal visant à annuler la décision du juge du tribunal de district américain Jeffrey A. Meyer selon laquelle le CMEEC ne devrait pas recevoir de restitution pour les plus de 9 millions de dollars d’honoraires d’avocat dépensés pour défendre les trois responsables du CMEEC condamnés et deux autres qui ont été acquittés de tous les chefs d’accusation.

Dans sa décision, le juge Lynch a expliqué les raisons du rejet de chacune des quatre contestations soulevées par les défendeurs du CMEEC, en utilisant à plusieurs reprises les mots : « Détournement de fonds par les défendeurs pour payer ce qui était, en fait et par conception, des vacances personnelles. »

Les trois hommes ont été reconnus coupables d’un chef d’accusation de vol dans le cadre d’un programme qui avait reçu des fonds fédéraux en lien avec trois voyages organisés par le CMEEC en 2015, l’un au Kentucky Derby et deux au Greenbrier Golf Resort en Virginie-Occidentale. Également en 2015, le CMEEC a versé des acomptes pour le voyage prévu au Kentucky Derby 2016, y compris un jet privé affrété, des hébergements coûteux et des dîners au restaurant, ainsi que des divertissements.

Les médias ont mis en lumière ces voyages

Ces voyages ont été révélés à l’automne 2016, lorsque les médias en ont parlé et ont provoqué un tollé public ainsi que des enquêtes fédérales qui ont conduit à des inculpations en 2018.

Rankin a été condamné le 16 mai 2023 à 12 mois de prison et trois ans de probation et à payer une restitution de 374 400 $, Meyer le qualifiant d’orchestrateur en chef des voyages.

Au cours des deux jours suivants, Sullivan et Bilda ont été condamnés à six mois de prison et à trois ans de probation et à payer chacun 187 400 $ en restitution au CMEEC.

Les condamnations et les ordonnances de restitution ont été suspendues par le juge Meyer en attendant les appels, tout comme un deuxième procès pénal de Rankin et Sullivan.

Dans cette affaire, Rankin et Sullivan sont accusés de vol découlant de l’utilisation présumée de fonds du CMEEC pour rembourser à Sullivan près de 100 000 $ de dépenses personnelles. Cette affaire est en instance devant le juge Meyer.

Une fois que le tribunal de district sera informé de la décision de vendredi, le juge Meyer fixera une date de rapport de condamnation pour Rankin, Bilda et Sullivan, a déclaré vendredi Thomas Carson, porte-parole du bureau du procureur américain pour le district du Connecticut.

L’avocat Daniel S. Noble, qui a présenté le dossier des accusés lors d’une audience le 13 mai devant le tribunal d’appel, n’a pas pu être joint vendredi pour dire s’ils chercheraient à faire appel devant la Cour suprême des États-Unis.

Les responsables du CMEEC ont refusé de commenter la décision de vendredi.

CMEEC est une coopérative de services publics d’électricité détenue par six services publics municipaux : Norwich Public Utilities, Groton Utilities, Bozrah Light & Power, qui appartient à Groton Utilities, Jewett City Department of Public Utilities, South Norwalk Electric and Water et Third Taxing District à Norwalk. L’argent utilisé pour les voyages provient d’un fonds de revenus CMEEC destiné à être distribué aux services publics membres pour aider à stabiliser les tarifs d’électricité.

Voyages somptueux ou retraites stratégiques ?

Tout au long du procès pénal et lors des plaidoiries en appel, les accusés ont fait valoir que l’argent de la CMEEC utilisé pour les voyages qu’ils ont appelés « retraites stratégiques » n’appartenait pas aux membres mais était contrôlé par la CMEEC et était utilisé à bon escient pour les affaires de la coopérative. Ils ont fait valoir que le conseil d’administration de la CMEEC avait approuvé les voyages et que les dépenses n’avaient pas été dissimulées.

Ils ont fait valoir que le jury avait été influencé par les références faites au cours du procès aux détails du voyage du Kentucky Derby de 2016, bien que les procureurs aient rejeté une accusation de vol concernant les dépenses de 2016.

Dans un autre argument, les défendeurs avaient affirmé que l’ensemble de l’affaire devait être rejeté, car le CMEEC n’avait pas reçu plus de 10 000 $ de fonds fédéraux en 2015.

Le tribunal a rejeté cette demande, acceptant les preuves du tribunal de district selon lesquelles la CMEEC avait reçu 864 000 $ cette année-là et qu’il n’était pas pertinent que la coopérative ait distribué l’argent parmi ses services publics membres pour les mises à niveau des équipements.

La décision a fermement rejeté les allégations selon lesquelles l’argent n’avait pas été détourné des services publics membres et des résidents et contribuables des villes des services publics membres.

« Les preuves étaient plus que suffisantes pour que le jury conclue que les défendeurs avaient dépensé les fonds du CMEEC à leur propre bénéfice », a écrit Lynch, « et que les défendeurs n’avaient pas la conviction de bonne foi que les voyages procuraient un avantage légitime au CMEEC. »

En réponse à l’affirmation selon laquelle les voyages étaient des retraites d’affaires légitimes, les juges ont cité des preuves du procès selon lesquelles les itinéraires des voyages au Greenbrier et au Kentucky Derby comprenaient des divertissements, des dîners, des sorties de golf, des courses de chevaux, des fêtes et des divertissements.

L’objectif annoncé du voyage de Greenbrier à l’automne 2015 était de discuter d’un nouveau système d’exploitation CMEEC. Mais les juges ont noté que CMEEC avait discuté de ce système plusieurs mois plus tôt. Et pendant le voyage d’automne, seules deux réunions étaient prévues pour discuter des affaires, et l’une d’entre elles a été annulée en faveur d’une visite de la station.

« Il n’y avait pas non plus d’événements conçus pour favoriser le « team-building », a écrit Lynch. « Comme Rankin lui-même l’a écrit dans les itinéraires du Derby, les invités arrivaient au Derby pour un dîner de groupe et étaient ensuite laissés à eux-mêmes.[a]Après un dîner amusant en solo, tandis que les deux jours suivants, les invités seraient «[e]à, boire, être joyeux et regarder les courses toute la journée avec ‘[e]« chacun est seul pour le reste de la soirée. »

