La cour d’appel américaine bloque une loi du Texas qui pourrait interdire ou restreindre les livres de bibliothèque

Une cour d’appel fédérale a bloqué mercredi une loi du Texas qui exigerait des évaluations de la part des libraires qui traitent avec des bibliothèques scolaires, rejoignant ainsi un tribunal inférieur qui l’a jugée inconstitutionnelle.

La 5e Cour d’appel du circuit américain, basée à la Nouvelle-Orléans, a déclaré dans une décision a publié mercredi que l’État ne pouvait pas violer la Constitution.

« Nous sommes d’accord avec l’État selon lequel il a intérêt à protéger les enfants contre les documents nuisibles des bibliothèques. Mais ni [the State] et le public n’a aucun intérêt à appliquer une réglementation qui viole la loi fédérale », a écrit la cour d’appel.

La décision interdit à la Texas Education Agency d’appliquer la loi.

Ceux qui ont intenté une action en justice pour bloquer la loi du Texas, notamment les librairies et les associations représentant les auteurs et les éditeurs, ont déclaré que la décision de la cour d’appel était historique et qu’elle protège les auteurs et permet aux parents de prendre des décisions concernant leurs enfants sans ingérence du gouvernement.

“C’est un bon jour pour les librairies, les lecteurs et la liberté d’expression”, déclarent les plaignants. a déclaré dans une déclaration commune.

La loi, adoptée l’année dernière par le Parlement sous contrôle républicain, aurait obligé tout libraire des écoles publiques à évaluer les livres pour leur contenu sexuel.

La loi a suscité des avertissements selon lesquels son langage large pourrait conduire à l’interdiction ou à la restriction de “Roméo et Juliette”, “Des souris et des hommes”, “Maus” et “Je sais pourquoi l’oiseau en cage chante”, selon un procès intenté par les libraires l’année dernière. .

Il devait entrer en vigueur le 1er septembre et les audiences seraient attendues le 1er avril, selon des documents judiciaires. Le tribunal inférieur a rendu une ordonnance bloquant son exécution en septembre.

Plus de couverture sur les restrictions sur les livres

Le tribunal inférieur a estimé que les décisions rendues dans d’autres affaires obligent à « conclure que la loi est inconstitutionnelle » et que la Cour suprême a statué que les citoyens sont libres de s’exprimer à la demande du gouvernement.

Dans cette décision inférieure, le juge de district américain Alan Albright a estimé que les articles de la loi – la Restricting Explicit and Adult-Designated Educational Resources Act, ou READER Act – étaient inconstitutionnellement vagues, notant une grande variation dans les niveaux et les âges pour lesquels les libraires devraient essayez de rendre compte.

La Texas Education Agency n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires mercredi soir.

La cour d’appel a estimé que les librairies et les autres personnes qui poursuivaient contre la loi avaient de fortes chances d’obtenir gain de cause, au motif que la loi violait leurs droits au titre du premier amendement.

Elle a également constaté qu’ils risquaient de subir des dommages économiques irréparables. L’un des libraires, Blue Willow, a fait valoir qu’il avait vendu pour 200 000 $ de livres à un district scolaire de Katy au cours des cinq à sept dernières années, mais que le district avait désormais suspendu tous ses achats auprès de n’importe quel vendeur.

La loi oblige également les libraires à évaluer les livres déjà vendus. Blue Willow a estimé qu’il en coûterait entre 200 et 1 000 dollars par livre pour se conformer à la loi et entre 4 et 500 millions de dollars pour évaluer les livres déjà vendus – alors que ses ventes annuelles dépassent à peine 1 million de dollars, selon l’avis de la cour d’appel.

Laura Prather, une avocate qui représente les plaignants, dont le libraire BookPeople, a déclaré que la décision de la cour d’appel était « une victoire pour le Texas et une victoire pour la liberté d’expression ».

“Le système d’évaluation des livres du HB900 est une exigence clairement inconstitutionnelle qui nuirait irrémédiablement aux libraires de tout l’État”, a-t-elle déclaré dans un courrier électronique, faisant référence au numéro du projet de loi de la Chambre. “Nous sommes reconnaissants que le Cinquième Circuit ait reconnu qu’il obligerait les libraires à parler contre leur volonté et qu’il était important d’empêcher que cela entre en vigueur.”