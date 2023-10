La Cour constitutionnelle indonésienne ouvre la voie à la dynastie Jokowi

Près de 2 000 policiers, militaires et membres des forces de sécurité ont été déployés autour du tribunal de Jakarta, selon la police de la capitale, pour se préparer à toute réaction du public face à l’issue du procès.

La décision a été rendue trois jours avant l’ouverture officielle des candidatures pour les élections qui se tiendront le 14 février dans la troisième plus grande démocratie du monde.

Le vice-Premier ministre australien et ministre de la Défense, Richard Marles (à droite), s’entretient avec le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, lors de leur réunion à Jakarta en juin. Crédit: PA

Subianto, qui a été battu par Widodo aux élections de 2014 et 2019 avant de rejoindre le cabinet présidentiel, vise à avoir de la chance pour la troisième fois mais doit faire face à une rude concurrence de Pranowo. L’ancien gouverneur de Jakarta, Anies Baswedan, fait également campagne pour le poste le plus élevé dans une course à trois chevaux attendue, mais il se situe loin des deux autres dans les sondages d’opinion.

En raison de l’énorme soutien dont il continue de bénéficier dans toute l’Indonésie, Widodo se présente comme un faiseur de roi potentiel.