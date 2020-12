La Cour constitutionnelle autrichienne a invalidé vendredi une loi interdisant le port du foulard dans les écoles élémentaires.

La loi interdisait aux filles de porter «des vêtements idéologiques ou religieux associés au fait de se couvrir la tête jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elles atteignent 10 ans».

Dans un communiqué publié à la suite de la décision, le tribunal a déclaré que l’égalité et « la liberté de pensée, de conscience et de religion, établit la neutralité religieuse et idéologique de l’Etat ».

Le tribunal a déclaré que le législateur était tenu de traiter de manière égale diverses convictions religieuses. La loi ne s’appliquait pas à la kippa juive ou au turban porté par les hommes sikhs.

« L’école est basée, entre autres, sur les valeurs fondamentales d’ouverture et de tolérance », a déclaré la Cour constitutionnelle.

La décision du tribunal est intervenue après qu’une plainte de deux familles d’étudiants musulmans a été déposée et a déterminé que la loi était discriminatoire à l’égard des filles «parce qu’elle risquait de rendre difficile l’accès des filles musulmanes à l’éducation».

La loi a été adoptée par des députés autrichiens en 2019 après avoir été déposée par le gouvernement de coalition, composé du Parti du peuple autrichien de droite (ÖVP) et d’extrême droite Parti de la liberté d’Autriche (FPÖ).

Le porte-parole du FPÖ pour l’éducation, Wendelin Moelzer, a déclaré que la loi était «un signal contre l’islam politique», tandis que le député de l’ÖVP Rudolf Taschner déclarait qu’elle protégerait les filles contre «l’esclavage».

La décision rendue vendredi par la Cour constitutionnelle « montre que notre confiance dans l’état de droit et notre patience ont porté leurs fruits », a déclaré l’organisation autrichienne de la foi islamique (IGGÖ) dans un communiqué publié sur Facebook.

« L’application de l’égalité des chances et de l’autodétermination pour les filles et les femmes dans notre société ne se fait pas par des interdictions, mais plutôt en renforçant les droits de l’homme, des femmes et des enfants et en faisant prendre conscience que la coercition n’est jamais autorisée », poursuit le communiqué de l’IGGÖ.