Les pays gravement touchés par la pandémie, comme l’Italie et l’Espagne, attendent désespérément de l’argent frais pour pouvoir reconstruire leur économie plus rapidement. Et les fonds de redressement sont devenus encore plus importants alors que les nations à travers l’Europe luttent contre une troisième vague d’infections et imposent des verrouillages plus stricts.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy