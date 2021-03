La Cour constitutionnelle allemande l’a encore fait.

Après sa décision choquante de mai 2020 qui menaçait la participation de la banque centrale allemande à un programme essentiel d’achat d’obligations de la Banque centrale européenne, le tribunal a visé une autre initiative à l’échelle de l’UE: le fonds de récupération des coronavirus de 750 milliards d’euros connu sous le nom de Next Generation EU.

Dans un autre mouvement surprenant, la Cour constitutionnelle fédérale allemande, basée dans la ville de Karlsruhe, a suspendu le processus de ratification de la décision sur les ressources propres, l’instrument législatif qui permettrait à la Commission européenne d’emprunter de l’argent directement sur les marchés des capitaux et de le rembourser. au cours des prochaines décennies.

La décision relative aux ressources propres doit être ratifiée par les 27 États membres avant que la Commission ne puisse mettre en mouvement le fonds de redressement et distribuer les liquidités sous forme de subventions et de prêts à faible taux d’intérêt. À ce jour, seuls 16 pays ont soumis leur ratification, 11 évaluant et débattant toujours le projet de loi.

Vendredi dernier, le président allemand Frank-Walter Steinmeier était prêt à approuver la ratification par l’Allemagne du texte juridique, qui avait reçu un large soutien multipartite dans les deux chambres du Bundestag, le parlement fédéral du pays.

Mais la Cour constitutionnelle a empêché Steinmeir d’approuver le texte de manière automatique afin d’examiner d’abord un appel d’urgence déposé par le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) et un groupe civique nommé Bündnis Bürgerwille, ou Citizens ‘Will Alliance. Les deux affirment que le fonds de redressement enfreint les traités de l’UE.

Réagissant à cette nouvelle, la Commission européenne a réaffirmé sa confiance dans la validité juridique de la décision relative aux ressources propres. Un porte-parole a déclaré lundi qu’il était « crucial » que toutes les ratifications soient en place avant la fin juin et a refusé de suggérer des itinéraires alternatifs si le délai n’est pas respecté à temps.

On ne sait pas combien de temps le tribunal allemand prendra pour examiner l’appel d’urgence. Cela pourrait prendre des semaines ou des mois, peut-être contrecarrer le calendrier de la Commission. Pour le moment, le processus est suspendu: l’Allemagne ne peut pas procéder à la ratification tant que Karlsruhe ne se prononce pas.

Quelles sont les ressources propres de l’UE?

L’UE a besoin de recettes pour financer son propre budget, qui fonctionne indépendamment des budgets nationaux des États membres. Le bloc dispose de trois principales sources de revenus, appelées ressources propres:

Une proportion du revenu national brut de chaque État membre en fonction de leur niveau de richesse. Cela représente la plus grande source de revenus (environ 70% du financement total).

Une part de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçue par chaque État membre.

Une part des droits de douane sur les importations en provenance de l’extérieur de l’Union européenne.

Début 2021, une nouvelle source de revenus a été présenté: une contribution basée sur la quantité de déchets d’emballages plastiques non recyclés (0,80 € le kilogramme) pour stimuler la transition vers une économie circulaire.

Au total, cela se concrétisera par un cadre financier pluriannuel de 1,1 billion d’euros pour la période 2021-2017, dont 164 milliards d’euros seront dépensés tout au long de 2021.

La décision relative aux ressources propres est un instrument juridique qui accompagne toujours le budget de l’UE et détermine combien d’argent l’UE est autorisée à dépenser. Pour la prochaine période pluriannuelle, il sera de 1,4% du revenu national brut (RNB) – contre 1,2% par rapport aux années précédentes pour compenser le déficit budgétaire laissé par le Royaume-Uni.

Cependant, après que le coronavirus a frappé l’Europe et provoqué des ravages économiques d’une ampleur sans précédent, les dirigeants de l’UE ont convenu à l’unanimité de créer un fonds de redressement de 750 milliards d’euros. L’énorme somme d’argent va être levée sur les marchés des capitaux par la Commission européenne elle-même, qui bénéficie d’une cote de crédit AAA, et progressivement remboursée par le biais du budget de l’UE.

Pour rendre ces remboursements possibles, la décision relative aux ressources propres a ajouté une augmentation temporaire des dépenses, représentant 0,60% supplémentaire du RNB de l’UE. Selon le texte juridique, ce plafond supplémentaire de 0,60% « devrait expirer lorsque tous les fonds empruntés auront été remboursés et que tous les passifs éventuels liés aux prêts auront cessé, ce qui devrait être le 31 décembre 2058 au plus tard ».

La ratification de la décision relative aux ressources propres a toujours été particulièrement longue, s’étalant sur plus de deux ans en moyenne. Les dispositions de chaque décision s’appliquent indéfiniment jusqu’à ce qu’une nouvelle décision ait été ratifiée. Cela protège le budget de l’UE des retards causés par les débats nationaux.

Mais l’urgence apportée par la pandémie de coronavirus signifie que, cette fois, les États membres de l’UE devraient accélérer la ratification de la nouvelle décision sur les ressources propres s’ils veulent recevoir la première partie des fonds tant attendus avant l’été.

António Costa, Premier ministre du Portugal, le pays qui assure actuellement la présidence tournante de six mois du Conseil de l’UE, a encouragé ses collègues chefs de gouvernement à accélérer la chaîne des événements. Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, a exprimé des demandes similaires.

« Je pense que nous devrions tous mettre toute l’énergie dont nous disposons pour nous assurer que nous livrons et que la mise en œuvre se déroule le plus rapidement possible, sans trop de tergiversations », a déclaré Lagarde à une commission du Parlement européen à la mi-mars.

La question clé: l’article 311

Au cœur du débat juridique autour du fonds de relance de l’UE se trouve Article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui dispose que « l’Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et mener à bien ses politiques. Sans préjudice d’autres recettes, le budget est entièrement financé sur ressources propres. «

La Commission fait valoir que l’article offre en fait « une certaine latitude quant au choix des moyens nécessaires » que le bloc peut utiliser pour concevoir son budget – à condition qu’il respecte les règles financières du traité.

En outre, Bruxelles postule que l’argent emprunté provenant de la prochaine génération de l’UE ne constitue pas une ressource propre car les ressources propres sont des revenus réguliers et le fonds de relance constituera un « renforcement supplémentaire ponctuel ».

« Les montants doivent être remboursés par l’Union, tandis que les ressources propres sont une recette finale qui n’est pas remboursée », déclare la Commission.

En examinant l’appel d’urgence introduit par l’AfD et l’Alliance pour la volonté des citoyens, la plus haute juridiction allemande évaluera la constitutionnalité de la décision sur les ressources propres et si la Commission agit dans le cadre des pouvoirs accordés par les traités de l’UE – un niveau de contrôle généralement réservé à l’UE. Cour de justice de Luxembourg.

Dans un entretien avec Euronews, Bernd Lucke, porte-parole de Citizens ‘Will Alliance, a déclaré que la contestation judiciaire était centrée sur l’interprétation de l’article 311 faite par Bruxelles.

« La raison juridique est que l’UE est une institution dont les valeurs fondamentales incluent également l’état de droit. Et nous pensons qu’il est illégal et contraire au libellé de l’article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne financer les dépenses du budget de l’UE en émettant de la dette. Il s’agit donc clairement d’une infraction au droit européen, et c’est pourquoi nous nous sommes adressés à notre Cour suprême », a expliqué Lucke, qui est également un ancien député du parti AfD.

«La raison économique est que nous sommes opposés à une mutualisation de la dette, qui est clairement le cœur du problème [Next Generation EU] proposition. Il aurait été très facile pour le Conseil, et en fait c’est encore une possibilité ouverte, de financer [Next Generation EU] en émettant de la dette nationale puis en fournissant les ressources en tant que ressources propres à l’Union européenne. «

‘Dépasser ses compétences’

Le processus de ratification a maintenant été remis en question à un moment où l’Europe fait face à une troisième vague d’infection au COVID-19 et que l’Allemagne s’approche d’une élection générale en septembre qui mettra fin aux 16 ans de chancellerie d’Angela Merkel.

Avec Karlsruhe, tous les paris sont ouverts.

« Une option est que [the German court] pourrait demander à la Cour européenne de justice de se prononcer sur la légalité de cette décision. Et puis, sur la base de ces informations, prenez position par eux-mêmes », explique Guntram Wolff, directeur du groupe de réflexion Bruegel, à Euronews.

« Ils pourraient également arriver à une conclusion où ils jugent l’instrument légal [but] où ils imposent des contraintes à l’instrument, ce qui, je pense, est une probabilité assez élevée. «Les contraintes pourraient inclure, par exemple, un taux de remboursement plus rapide, note-t-il.

Un rejet total de la décision sur les ressources propres conduirait à un « processus très long, douloureux et politiquement très difficile » pour trouver une solution, prédit Wolff, une voie désespérée qui pourrait même inclure un changement de traité in extremis.

Le différend autour du fonds de redressement ne sera pas la première fois que le tribunal de Karlsruhe se prononcera sur un programme phare de l’UE.

L’année dernière, le tribunal a jugé que le système d’achat d’obligations mis en place par la Banque centrale européenne pendant la crise de la zone euro ne respectait pas le «principe de proportionnalité» et violait en partie la loi allemande. La cour aussi suggéré la BCE avait dépassé son mandat et lui avait donné trois mois pour justifier son programme d’assouplissement quantitatif (QE) afin de conserver la banque centrale allemande comme participant.

La décision a provoqué une onde de choc à travers le continent, de nombreux observateurs soulignant qu’en tant qu’institution de l’UE, la BCE n’est responsable devant aucune entité nationale. La dispute a ensuite été résolue au niveau national, grâce à une lettre envoyée par le ministre allemand des Finances à la chambre basse du parlement allemand.

« Le tribunal allemand outrepasse depuis un certain temps ses propres compétences », déclare Wolff, en référence à la controverse de la BCE.

« Je pense que le tribunal a été informé que c’était allé trop loin [with the ECB ruling]. Je pense que c’était une humiliation pour la cour allemande à bien des égards. Et c’est pourquoi je pense qu’ils abordent cette question maintenant. Et j’ai peur qu’ils ne le laissent pas simplement passer facilement. «

Hamilton, interrompu

Le fonds de relance de 750 milliards d’euros de l’UE convenu en juillet 2020 après un sommet européen de cinq jours a été décrit comme un moment «hamiltonien» dans l’histoire du bloc.

En 1790, un compromis négocié par le secrétaire au Trésor américain Alexander Hamilton a permis au gouvernement fédéral américain de reprendre la dette contractée par les États américains pendant la guerre d’indépendance et de rembourser cette dette au moyen d’obligations fédérales. L’arrangement a changé à jamais les compétences du gouvernement fédéral et a créé une union fiscale.

Next Generation EU ne met en place aucune union fiscale permanente, ce qui reste un anathème pour de nombreux pays, dont l’Allemagne, mais représente une étape importante dans l’intégration européenne. Ce n’est pas depuis l’introduction de l’euro, qui a duré l’ensemble des années 90, que le bloc n’a pas franchi une étape aussi importante et transformationnelle.

C’est l’euro qui a ouvert un nouveau chapitre de l’histoire de l’UE, mais en a laissé de nombreux autres en suspens. Les experts ont souligné à plusieurs reprises le décalage entre l’union économique et monétaire des 19 États membres de la zone euro et l’absence d’union budgétaire entre eux.

Le fonds de relance tentera de corriger quelque peu cette incongruité, même temporairement. Mais les récentes décisions du tribunal de Karlsruhe indiquent une méfiance croissante entre les autorités nationales et les institutions de l’UE qui pourrait faire dérailler ou freiner gravement les futures initiatives visant à rapprocher le bloc.

« Si vous continuez à ajouter une liste de plus en plus longue de conditions et en fait de conditions plus difficiles pour que l’intégration européenne évolue, alors un jour vous arriverez au point où la participation allemande, au moins à l’intégration européenne, sera bloquée, », déclare Gavin Barrett, professeur spécialisé en droit européen à l’University College Dublin.

« Et si cela se produit, ce serait une mesure désespérément sérieuse pour l’intégration européenne, car vraiment, toute initiative réussie au niveau européen dépend, franchement, de la participation allemande. »

Barrett pense que le rôle surdimensionné de l’Allemagne dans la prise de décision de l’UE amplifiera les conséquences de l’arrêt de Karlsruhe, paralysant peut-être l’action de l’UE à un moment où de nombreux citoyens l’exigent.

« Il est d’une importance vitale pour l’Union européenne et de montrer que c’est ce que vous appelleriez la légitimité de la production. En d’autres termes, qu’elle est capable de générer des réponses car elle est capable de faire des choses et que les États membres ne sont pas capables de faire Et surtout, qu’il est capable de les sortir des énormes difficultés dans lesquelles ils se trouvent actuellement avec la crise des coronavirus », explique le professeur Barrett.

« C’est un moment très délicat. »