Selon la police nationale philippine, environ 8 000 personnes accusées d’être impliquées dans le trafic de drogues illicites ont été tuées depuis que M. Duterte a lancé sa guerre sanglante contre la drogue. Les groupes de défense des droits ont signalé des chiffres plus élevés et ont déclaré que la violence s’était poursuivie alors même que le pays restait sous un verrouillage du coronavirus annoncé en mars.

Le rapport a été publié par Fatou Bensouda, la procureure en chef de la CPI. Il a conclu qu’il y avait «une base raisonnable de croire que les crimes contre l’humanité de meurtre, de torture et d’infliction de graves blessures physiques et mentales» avaient eu lieu.

Le dernier incident a eu lieu le mois dernier, lorsque Vincent Adia, 27 ans, a été abattu trois fois par des justiciers non identifiés dans les rues d’une ville à l’extérieur de Manille. Des spectateurs et des témoins ont emmené M. Adia dans un hôpital, où un homme armé est entré et lui a tiré dessus à deux reprises, le tuant devant un personnel hospitalier stupéfait et terrifié.

M. Duterte a nié tout lien avec les meurtres, les attribuant à des tueurs à gages appartenant à des gangs rivaux désireux de s’éliminer les uns les autres. Mais ses dénégations se sont retournées contre lui en 2018 lorsque trois policiers ont été reconnus coupables du meurtre de Kian Loyd delos Santos, un garçon de 17 ans qui a été identifié à tort comme un trafiquant de drogue.

Une vidéo de surveillance a montré que la police emmenait l’adolescent avant qu’il ne soit retrouvé mort quelques instants plus tard dans ce que la police a qualifié de fusillade. Le meurtre a déclenché une colère publique généralisée et contraint M. Duterte à geler temporairement la guerre contre la drogue.