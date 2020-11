La Cour allemande renvoie le choc des voitures connectées Nokia-Daimler à la Cour européenne

DUESSELDORF / BERLIN: Un tribunal allemand a renvoyé jeudi un litige de licence de brevet entre le fabricant d’équipements de télécommunications finlandais Nokia et le constructeur automobile allemand Daimler à la Cour européenne de justice afin de clarifier la loi telle qu’elle s’applique aux chaînes d’approvisionnement.

Le tribunal régional de Düsseldorf a déclaré qu’il suspendrait la procédure dans la lutte de Nokia contre Daimler au sujet des redevances pour la technologie utilisée dans les systèmes de navigation, les communications de véhicules et les voitures autonomes.

La longue dispute tourne autour des technologies standard utilisées dans les réseaux mobiles 4G qui fournissent des informations aux véhicules connus sous le nom de voitures connectées, et sur la question de savoir si Nokia les octroie à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND).

Le différend a suscité des inquiétudes à Bruxelles, où la Commission européenne a proposé un mécanisme pour déterminer si certains brevets sont essentiels à une norme technologique et pour réduire les arguments sur leur utilisation.

“C’est un développement bienvenu que les tribunaux européens se prononcent sur ces questions très délicates”, a déclaré à Bruxelles la vice-présidente de la Commission, Margrete Vestager. “Comme vous le savez, nous avons des cas délicats exactement dans ce domaine.”

Le renvoi de jeudi au Luxembourg gèle effectivement le statu quo dans lequel Daimler utilise gratuitement les brevets de Nokia – un coup dur pour la société finlandaise qui gagne 1,4 milliard d’euros (1,7 milliard de dollars) par an grâce aux licences. Le jugement peut faire l’objet d’un appel.

«Daimler utilise la technologie de Nokia depuis 14 ans et a cherché tous les moyens d’éviter les paiements. À la lumière de la décision d’aujourd’hui, nous allons maintenant examiner nos options », a déclaré Nokia dans un communiqué.

Le constructeur automobile basé à Stuttgart a salué la saisine du tribunal de Düsseldorf, affirmant que cela permettrait de clarifier les questions sur les brevets essentiels standard «au niveau fondamental et à l’échelle européenne».

ABUS DE POSITION DOMINANTE?

Nokia a déclaré qu’il avait le pouvoir discrétionnaire de déterminer le point de la chaîne d’approvisionnement auquel il délivrait des licences, a déclaré le tribunal de Düsseldorf dans un communiqué faisant suite à la décision de jeudi.

Daimler a rétorqué qu’en vertu des règles du marché unique de l’Union européenne, Nokia est obligée d’offrir des licences illimitées pour toutes les utilisations liées aux brevets standard.

Dans sa décision, le tribunal a conclu que Nokia avait le droit de demander une injonction contre Daimler pour violation de brevet. Mais cela a également soulevé la question de savoir si cela représenterait un abus de la position dominante de Nokia sur le marché.

Il a suspendu la procédure en attendant des éclaircissements sur une liste de questions connexes qu’il a posées à la Cour européenne.

L’affaire de Düsseldorf est l’une des nombreuses affaires entre Nokia et Daimler qui sont en train de se frayer un chemin devant les tribunaux allemands – une caractéristique typique des litiges en matière de brevets alors que les parties recherchent une décision qui peut établir un précédent favorable.

Avec la dernière décision, Daimler a égalisé Nokia avec deux victoires chacun.

(1 USD = 0,8391 euros)

(Reportage supplémentaire de Foo Yun Chee et Philip Blenkinsop à Bruxelles; Écriture de Douglas Busvine; Édité par Thomas Seythal, Edmund Blair, Emelia Sithole-Matarise et Barbara Lewis)