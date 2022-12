La coupure de courant par tir pourrait être rétablie plus tôt que prévu

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Duke Energy a déclaré qu’il s’attend à pouvoir rétablir le courant d’ici mercredi soir dans un comté où des sous-stations électriques ont été attaquées par des coups de feu.

Le porte-parole de Duke Energy, Jeff Brooks, a déclaré que la société s’attend à ce que l’électricité soit rétablie mercredi juste avant minuit dans le comté de Moore. La société avait précédemment estimé qu’elle serait rétablie jeudi matin.

Environ 35 000 clients de Duke Energy étaient toujours sans électricité mardi, contre plus de 45 000 au plus fort de la panne de samedi.

Les autorités ont déclaré que les pannes avaient commencé peu après 19 heures samedi soir après qu’une ou plusieurs personnes se soient rendues à deux sous-stations, aient franchi les portes et ouvert le feu sur elles.

Les autorités n’ont pas dévoilé de motif ni précisé quel type d’arme a été utilisé.

Le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, a appelé à une évaluation approfondie des infrastructures critiques de l’État mardi matin lors d’une réunion du Conseil d’État – un organe collectif d’élus comprenant le pouvoir exécutif. Il a déclaré que cela inclura probablement des discussions avec les régulateurs fédéraux, les législateurs et les entreprises de services publics sur la manière de renforcer la sécurité et de prévenir de futures attaques.

À court terme, l’État a envoyé des générateurs dans le comté de Moore et aide à nourrir les habitants. Les forces de l’ordre dans les comtés environnants ont été plus vigilantes quant à la surveillance des sous-stations à proximité depuis l’attaque, a-t-il déclaré.

“Cela semblait trop facile”, a déclaré Cooper après la réunion. «Les gens savaient ce qu’ils faisaient pour désactiver la sous-station, et pour que tant de dégâts soient causés – causant tant de problèmes, de pertes économiques, de problèmes de sécurité à tant de personnes pendant si longtemps – je pense que nous devons examiner ce dont nous pourrions avoir besoin à faire pour renforcer cette infrastructure.

Mike Causey, commissaire aux assurances et commissaire des incendies de l’État de Caroline du Nord, a qualifié l’attaque de « sonnette d’alarme pour améliorer la sécurité de nos sous-stations électriques ».

De nombreuses entreprises du comté, à environ 95 kilomètres au sud-ouest de la capitale de l’État, Raleigh, sont fermées à une période normalement chargée de l’année pour le tourisme et les achats de vacances. Les écoles sont également fermées et les feux de circulation sont éteints dans la zone.

___

Hannah Schoenbaum est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Hannah Schoenbaum, Associated Press