La Coupe Stanley est difficile à gagner – alors comment les Golden Knights ont-ils fait en sorte que cela paraisse facile?

À Las Vegas, certaines chambres d’hôtel ont plusieurs étages et une baignoire côté fenêtre dans le salon pour une vue sur les néons du Strip. Les piscines sont essentiellement des boîtes de nuit baignées de soleil, avec Lil Jon derrière la cabine de DJ fournissant la bande sonore. Les matchs de hockey commencent par un spectacle médiéval sur glace mettant en vedette des batteurs brillants qui se repoussent du plafond. Même les sociétés de location de voitures proposent des Ferrari et des Lamborghini.

Dans une ville construite sur l’extravagance exagérée, il est normal que lorsque ses équipes sportives remportent des championnats, elles le fassent en grand.

Les habitants se souviennent encore du championnat national de basket-ball masculin UNLV en 1990, lorsque les Runnin’ Rebels de Jerry Tarkanian ont démoli Duke 103-73. L’éruption de 30 points reste la plus grande marge de victoire dans un match pour le titre à ce jour.

Mardi, les Golden Knights ont ajouté un championnat au trophée de la ville, remportant la Coupe Stanley de manière historiquement dominante. Vegas a battu les Panthers de la Floride 9-3 dans le match décisif, égalant les Red Wings de Detroit de 1936 et les Maple Leafs de Toronto de 1942 pour le plus grand nombre de buts marqués dans un match de la finale de la Coupe. Aucun de ceux-ci ne s’est produit dans le match décisif pour le titre.

La victoire éclatante au T-Mobile Arena était un moyen approprié pour les Golden Knights de mettre fin à ce qui était une série éliminatoire imposante, au cours de laquelle Vegas a bousculé le reste de la LNH. La Coupe Stanley est souvent décrite comme le trophée le plus difficile à remporter dans le sport, mais cela n’en a certainement pas ressemblé cette année.

Les Golden Knights sont allés 15-6 sur leur chemin pour remporter la Coupe. La seule fois où ils ont tiré de l’arrière dans une série, c’était après avoir perdu le premier match du premier tour contre Winnipeg. Ils ont remporté les quatre matchs suivants de cette série et ne se sont plus jamais laissés distancer.

Vegas a marqué 88 buts en séries éliminatoires, à égalité pour le plus de toutes les équipes depuis 1993. Les 68 buts à cinq contre cinq sont le plus depuis que la LNH a commencé à garder la statistique en 2009-10, avec la prochaine équipe la plus proche (la 2013-14 Kings de Los Angeles) marquant seulement 60.

Après avoir terminé au 14e rang des marqueurs en saison régulière, les Golden Knights sont devenus un mastodonte offensif en séries éliminatoires. Jonathan Marchessault a marqué 13 buts lors des 15 derniers matchs, terminant la saison sur une séquence de 10 matchs avec au moins un point. Mark Stone a terminé sa série de 11 buts en séries éliminatoires avec le premier tour du chapeau dans un match décisif en Coupe en plus de 100 ans. Jack Eichel a mené la ligue avec 26 points, et William Karlsson et Chandler Stephenson ont atteint des objectifs à deux chiffres. C’était une attaque incroyablement équilibrée qui a fini par être imparable à la fin.

L’une des principales raisons était la façon dont l’entraîneur Bruce Cassidy a configuré son alignement. Une fois que la liste était en bonne santé, juste à temps pour les séries éliminatoires, Cassidy a choisi de répartir le talent offensif uniformément sur trois lignes plutôt que de charger une ligne ou deux. Il a utilisé une formule pour chacune de ses trois meilleures lignes avant qui a fini par fonctionner avec brio.

Cassidy a jumelé deux joueurs offensifs hautement qualifiés à Eichel et Marchessault avec Ivan Barbashev, qui joue un style de hockey direct et n’a pas peur de jouer devant le filet. Il a constamment écrasé le pli pour contrôler l’avant du filet pendant qu’Eichel et Marchessault faisaient des jeux autour du périmètre, et le résultat était une ligne très efficace qui marquait presque tous les soirs.

Les deux autres lignes ont été construites de manière très similaire. Sur un, Stone et Stephenson ont servi de meneurs de jeu tandis que Brett Howden a rempli le rôle de la présence devant le filet. Stone et Stephenson ont une excellente chimie et jouent bien l’un contre l’autre, et Howden a marqué cinq buts en se plaçant dans de bonnes positions autour du filet.

Karlsson et Reilly Smith ont fait de même sur l’autre ligne, effectuant des jeux habiles dans la course et autour du périmètre de la zone offensive. Pendant ce temps, Michael Amadio a vraiment embrassé son rôle dans la peinture bleue et a lui-même marqué de gros buts.

Ces trois lignes avancées produisaient de manière cohérente et étaient interchangeables. Combinez cela avec une quatrième ligne de Nicolas Roy, William Carrier et Keegan Kolesar, qui est digne de confiance dans sa propre zone et efficace pour conserver les rondelles sous la ligne de but, et vous avez une formation profonde et équilibrée qui ne donne pas aux équipes adverses un l’occasion de souffler.

La domination de Vegas n’était pas seulement due au score. Les Golden Knights se sont appuyés sur la défense tout au long de la saison, et cela n’a fait aucune différence en séries éliminatoires. La talentueuse ligne bleue, dirigée par Alex Pietrangelo, a été stellaire, n’allouant que 33 buts à force égale en 22 matchs en séries éliminatoires.

Comme le groupe des attaquants, la plus grande force du noyau défensif est sa profondeur. Le duo vétéran de Pietrangelo et Alec Martinez a affronté les meilleurs trios, mais on ne leur a pas demandé de jouer 25 minutes chaque soir grâce à la fiabilité des autres duos. Shea Theodore et Brayden McNabb ont été des ancres à l’arrière pendant six ans à Vegas, et la troisième paire de Nicolas Hague et Zach Whitecloud était forte – parfois même menant l’équipe en temps de glace cinq contre cinq.

L’approche équilibrée a conduit à un groupe sain et frais de défenseurs même quatre tours dans les séries éliminatoires, et a permis aux Golden Knights de dominer à un niveau rarement vu dans les séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Vegas a devancé les équipes de 33 buts à forces égales, ce qui est de loin le plus depuis que la ligue a commencé à suivre la statistique en 2009-10.

Vainqueurs de la Coupe depuis 2009-10 Équipe Saison Objectifs 5v5 5v5 AG Différence 2022-23 68 33 35 2010-11 60 33 27 2019-20 56 38 18 2021-22 58 42 16 2020-21 47 32 15 2018-19 56 41 15 2012-13 49 35 14 2017-18 52 39 13 2013-14 60 47 13 2011-12 34 23 11 2009-10 49 40 9 2015-16 50 42 8 2016-17 51 44 7 2014-15 49 45 4

Le gardien Adin Hill a évidemment joué un rôle important là-dedans. La défense de Vegas ne s’est pas souvent effondrée, mais quand c’était le cas, il était là pour faire de gros arrêts. Son pourcentage d’arrêts vertigineux de 0,932 et ses 7,7 buts sauvés au-dessus des attentes ont été des réalisations incroyables pour un gardien de but à ses premières séries éliminatoires.

Le différentiel de buts global de Vegas de plus-31 (surclassant les équipes 88-57) est le troisième plus élevé de tous les champions à 16 victoires de l’histoire de la LNH, derrière seulement les Oilers d’Edmonton 1989-90 (plus-33) et les New Jersey 1994-95. Diables de Jersey (plus-33).

Les Golden Knights ne se sont pas contentés de s’enfuir avec le dernier match de cette course de Coupe, ils ont fait sortir les équipes de la glace avec régularité. Au total, neuf des 16 victoires de Vegas ont été remportées par trois buts ou plus, ce qui est le plus depuis 1983. La façon dont l’équipe a clôturé chaque série était particulièrement impressionnante.

Victoires décisives en série Date Adversaire Score 27/04/23 4-1 14/05/23 5-2 5/29 6-0 13/06/23 9-3

Tout au long de cette série éliminatoire, lorsque Vegas avait besoin de son meilleur match, il l’a obtenu. Ce qui nous amène au point suivant : cette équipe avait « ça ». Qu’est-ce que «c’est» exactement, c’est difficile à expliquer, mais les Golden Knights 2022-23 l’avaient «ça» à la pelle.

La magie. Le gène de l’embrayage. Chance. Les dieux du hockey leur sourient. Peu importe comment vous voulez l’appeler, les Golden Knights l’ont absolument eu pendant cette course. Vegas était incroyablement en bonne santé pendant les séries éliminatoires, n’ayant jamais eu besoin de changer sa composition en dehors du remplacement de Laurent Brossoit par Hill lorsqu’il est tombé au deuxième tour.

Ils ont également exécuté à un niveau ridiculement élevé, en particulier aux moments les plus importants des matchs. Ils l’ont fait toute la saison. C’est ainsi qu’ils ont terminé avec la tête de série n ° 1 de la Conférence Ouest malgré le fait qu’ils aient marqué le 14e plus grand nombre de buts et accordé le 11e moins. Vegas n’a dominé en rien pendant la saison régulière, sauf pour gagner. Il n’a pas gagné en fonction du nombre de buts qu’il a marqués; c’était à peu près quand ils ont été marqués.

Après la pause All-Star, les Golden Knights sont allés 22-4-5 pour remporter la division Pacifique et la Conférence Ouest. Lors de ces 31 derniers matchs, ils ont dominé les équipes 112-81 pour une part de buts de 58%. Ils l’ont fait alors qu’ils n’ont obtenu que 50,2% des buts attendus et 50,5% des chances à haut risque. En termes simples, Vegas dessinait même en termes de quantité et de qualité des chances de marquer dans les jeux, mais finissait ses chances à un rythme beaucoup plus élevé et gagnait beaucoup de jeux à cause de cela.

C’était sans Stone dans la formation. Quand il est revenu en séries éliminatoires, cela a encore amélioré ce taux d’exécution. Aussi dominant que Vegas ait été dans les séries éliminatoires, il a en fait été dépassé 705-662 et a perdu la bataille des chances à haut risque 275-271.

Comment les Golden Knights ont-ils surpassé ces chiffres par une si large marge? En contrôlant le devant du filet aux deux extrémités de la glace et en marquant des buts serrés dans les moments cruciaux.

Parce que le gros et puissant noyau de défense de Vegas protégeait si bien l’avant de son filet, les chances autorisées n’étaient en fait pas aussi dangereuses que les mesures le suggéraient. Ils ont forcé les tirs à venir de plus loin et ont dégagé des voies pour que Hill puisse voir la rondelle. Une fois l’arrêt initial effectué, leur contrôle sur le devant du filet a conduit à des dégagements faciles et à très peu de secondes chances.

Il en va de même de l’autre côté de la patinoire, où les attaquants de Vegas ont constamment percuté le filet et rendu la vie difficile aux gardiens adverses. Les modèles d’objectifs attendus ne peuvent pas tenir compte du trafic devant, ce qui rend les chances réelles des Golden Knights plus dangereuses qu’elles ne le paraissent à partir d’un calcul de tracé de tir.

En contrôlant la bonne glace aussi bien qu’ils l’ont fait, les Golden Knights ont fait en sorte que quatre gardiens consécutifs semblent au mieux moyens. Ce n’est pas comme s’ils faisaient face à une route facile pour les gardiens de but. Vegas a commencé les séries éliminatoires avec l’ancien vainqueur de Vézina Connor Hellebuyck, suivi du finaliste du trophée Calder Stuart Skinner, Jake Oettinger et Sergei Bobrovsky sur un appareil de chauffage.

Comme toutes les équipes de championnat, les Golden Knights ont toujours livré dans les plus grands moments. Dans leur série de deuxième ronde contre Edmonton, qui s’est sentie la plus compétitive des quatre, ils ont régulièrement répondu aux buts en avantage numérique des Oilers avec un but égalisateur lors du quart de travail suivant. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles ils ont remporté huit matchs après avoir accordé le premier but, qui est le plus à égalité en une seule post-saison dans l’histoire de la ligue.

Le dernier exemple est venu dans le match décisif 5 contre la Floride. Les Panthers contrôlaient le début de la première période, envahissant Vegas dans sa propre zone et générant des regards dangereux. Les joueurs de Vegas ont admis après avoir été un peu nerveux et serrés avec la Coupe en jeu, et cela s’est vu.

La pression de la Floride a finalement attiré une pénalité à mi-chemin du cadre, et lors du jeu de puissance qui a suivi, les Panthers ont donné à Aleksander Barkov une chance de grade A, tout seul devant le filet. Il a contourné Hill, mais Hill l’a volé à la dernière minute en évasant sa jambe gauche pour bourrer le coup du revers. Seulement 18 secondes plus tard, Stone a couvert son tir pour un but en infériorité numérique et les Golden Knights n’ont jamais regardé en arrière.

« Nous ne sommes pas une équipe qui se contente de transporter des équipes », a déclaré Cassidy au début des séries éliminatoires. « Trouver des moyens de gagner a été notre devise toute l’année. »

Il avait raison presque toute l’année. Ensuite, les Golden Knights ont élevé leur jeu et se sont frayé un chemin vers un championnat dominant de la Coupe Stanley.

(Photo de Jack Eichel et Ivan Barbashev : Stephen R. Sylvanie / USA Today)