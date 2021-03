Libre de gags induisant des grincements de dents sur les podcasts et les sondes extraterrestres, le film se sent libéré d’une certaine marque de cinéma grand public populaire et ressemble plus au travail d’un artiste: Snyder, qui prend clairement ces trucs de super-héros très au sérieux. Il met l’accent sur une grande émotion et des démonstrations sincères et sincères de sentiments masculins.

Il lui a fallu quatre ans, 70 millions de dollars et des centaines d’heures de tournage et de montage pour enfin réaliser sa vision. Ce n’est pas simplement une coupe de réalisateur. C’est un film complètement différent.

Il est bien connu à ce stade que la version théâtrale est sortie après de nombreux drames en coulisses: Zack Snyder s’est retrouvé à se battre pour la direction créative du film avec le studio, qui était impatient pour un hit de style «Avengers» qui être le début d’une franchise d’un milliard de dollars. Marre et affligé de la perte récente de sa fille, Snyder s’est éloigné pendant la postproduction; Joss Whedon, qui avait déjà été amené à ajouter des touches d’humour au scénario, a terminé le travail. Bien que le film résultant ait rapporté plus de 650 millions de dollars dans le monde, il a été fustigé par les critiques et les fans déçus. Leur campagne vocale pour #ReleaseTheSnyderCut a persuadé HBO Max, une branche de WarnerMedia, de laisser Snyder faire exactement cela.

Que vous aimiez le style de Snyder ou que vous le détestiez, il est clair que cette version, divisée en six chapitres et un épilogue, est tout Snyder, non coupée et sans compromis.

Certains des changements les plus immédiatement perceptibles sont essentiellement des amendements ou des corrections. Les reprises de Whedon avec Cavill, par exemple, ont été ridiculisées à l’époque pour certains incroyablement suppression de la moustache CGI bancale , ce qui faisait que son menton ressemblait à de la pâte à modeler. Le visage de l’acteur, dans le Snyder Cut, a retrouvé sa gloire ordinaire de chair et de sang.

L’amour du réalisateur pour l’action ballétique et les grands décors au ralenti est exposé dans un certain nombre de nouvelles séquences, y compris un match de football frappant et tacheté de neige au lycée qui met en place Victor Stone, alias Cyborg (Ray Fisher), et un remplaçant introduction au Flash (Ezra Miller), que nous rencontrons maintenant en utilisant sa super vitesse pour sauver les victimes potentielles d’un accident de voiture. (Dans la coupe Whedon, il dessine sur le visage d’un intimidateur avec un stylo.) Un tout nouveau méchant appelé Darkseid, quant à lui, est représenté avec une grandeur menaçante, fumant de manière extravagante devant des tours de flammes alors qu’il conspire à asservir la planète.

Il y a de nouveaux camées de, entre autres, Vulko (Willem Dafoe), le Martian Manhunter (Harry Lennix) et Lex Luthor (Jesse Eisenberg). Certains des plans d’effets visuels les moins convaincants de la version Whedon ont été repensés ou affinés, et le rapport hauteur / largeur dans lequel le film est présenté a été modifié d’un format grand écran conventionnel à un rapport «académique» plus carré et accrocheur. , qui, a déclaré Snyder dans une interview la semaine dernière, il avait toujours voulu «depuis le début».

Snyder est connu pour mettre en scène des scènes de musique populaire, et sa coupe est jonchée de nouvelles gouttes d’aiguilles. Un moment où Aquaman boit une bouteille de whisky et se pavane d’un quai dans la mer agitée frappe une note désespérée avec une chanson de Nick Cave, où il avait autrefois la confiture de rock conviviale pour la bande-annonce «Icky Thump». Un autre moment est réglé sur une reprise plaintive de «Song to the Siren» de Tim Buckley.

La durée de fonctionnement de quatre heures de Snyder Cut s’étend considérablement sur une intrigue qui, dans la version théâtrale, semblait superficielle et précipitée. Beaucoup plus de contexte est fourni pour expliquer les origines des Mother Boxes (dispositifs tout-puissants avec des nuances nettement freudiennes dont le vol met en péril le monde et met cette histoire en mouvement), ainsi que pour clarifier les motivations de Darkseid et de son sbire cornu, Steppenwolf, dont les efforts ont maintenant une dimension supplémentaire de vengeance séculaire. Il y a aussi un flashback en profondeur révélant d’anciennes batailles entre les forces du bien et du mal, et deux séquences de rêve prolongées montrant le sort qui pourrait arriver au monde si les méchants l’emportaient.

Le film a maintenant également le temps de développer des histoires de personnages que la coupure de Whedon a été forcée de dessiner faiblement, voire pas du tout. Les plus grands bénéficiaires sont Cyborg et le Flash: aucun des deux n’a fait beaucoup impression auparavant, mais ensemble, ils sont au cœur du Snyder Cut. La performance de Fisher, en tant que jeune homme brisé essayant de garder un aperçu d’espoir, est sensible et étonnamment nuancée, et Cyborg en particulier est convaincante maintenant que le personnage a de la place pour respirer.

Dans la version Whedon, Victor est un adolescent qui se transforme plus ou moins spontanément en un hybride homme-robot. Nous n’apprendrons pas grand-chose sur lui, et ses pouvoirs ne sont jamais bien définis et n’ont pas beaucoup de sens. Dans le Snyder Cut, nous le voyons dans des flashbacks perdant sa mère dans un accident de la route mortel. Il est séparé de son père (Joe Morton), un scientifique de haut niveau spécialisé dans la technologie extraterrestre, qui utilise l’une des boîtes mères pour transformer Victor en Cyborg après le crash.

Même son père a été épanoui et se sent maintenant pleinement tridimensionnel – un changement qui porte ses fruits à la fin du deuxième acte, quand il se sacrifie pour aider son fils. « Les mères ont joué un grand rôle dans ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’, et nous avions en tête que celui-ci concernerait les pères », a déclaré Snyder dans l’interview. «Le sacrifice du père est ce que nous voulions vivre.»