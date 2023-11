La Coupe Killington Stifel regorge de courses de ski et de divertissement | Nouvelles locales

KILLINGTON — La Coupe Stifel Killington se prépare à être un autre grand week-end de courses de ski et de performances musicales à partir du 24 novembre.

C’est la septième année que Killington Resort accueille une Coupe du monde. En 2020, la station n’a pas accueilli le concours en raison du COVID-19.

La Stifel Killington Cup est le premier événement national de la saison pour le ski et le snowboard aux États-Unis. Depuis que Sophie Goldschmidt a pris la direction de l’organisation il y a environ deux ans, le nombre d’événements nationaux de Coupe du monde a doublé.

“Nous sommes ravis de retourner à Killington pour notre première Coupe du monde nationale de la saison”, a déclaré Sophie Goldschmidt, qui a déclaré que son groupe était ravi d’être de retour à Killington.

“Cette année, nous avons un nombre record de 11 Coupes du monde aux Etats-Unis”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes ravis de lancer la saison avec la Coupe du monde alpine féminine la plus fréquentée du circuit et d’être immergés dans une atmosphère aussi amusante et dynamique.”

Le vendredi 24 novembre est gratuit et comprendra la présentation des dossards des athlètes, un feu d’artifice et de la musique live de 220 KID. Les billets sont obligatoires pour le reste du week-end et coûtent 10 $ chacun.

Le village du festival ouvre ses portes à 10 heures le samedi 25 novembre, au moment du départ du slalom géant. Mix Master Mike se produira entre les premières courses. Young The Giant jouera entre la deuxième série de courses.

Le Heroic Panel, également prévu samedi, est une initiative d’autonomisation des femmes de US Ski & Snowboard. “Advice for Girls”, un film sur le ski féminin, sera présenté en première. The Wobbly Barn accueillera la partie post-course avec 220 KID et Steal The Sky.

Le village du festival et les courses de slalom débuteront à 10 h 15 le dimanche 26 novembre. Matisyahu se produira entre les courses. Les gagnants monteront sur le podium à la fin.

L’événement est présenté par Killington Resort comme « une célébration de l’histoire et de la passion pour les courses de ski alpin ici dans le Nord-Est ».

“Je suis ravi d’accueillir à nouveau la Coupe du monde à Killington”, a déclaré Mike Solimano, président et directeur général de Killington Resort et Pico Mountain, dans un communiqué. “C’est la meilleure façon de lancer la saison, un témoignage de notre équipe d’enneigement et la force de la communauté du ski dans son ensemble »,

Plus d’informations peuvent être trouvées sur killton.com/worldcup.