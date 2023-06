La coupe du ruban marque l’anniversaire marquant du DJ’s Sports Bar à Westmont – Shaw Local

Le Bureau de la Chambre de commerce et du tourisme de Westmont et le village de Westmont félicitent Tracey Valerio Spotts, propriétaire du DJ’s Sports Bar & Grill, pour célébrer 30 ans de bons moments et de célèbres hamburgers, a déclaré un communiqué de presse de la chambre.

En l’honneur de cette étape importante, une cérémonie d’inauguration a eu lieu au DJ’s Sports Bar, 222 E. Chicago Ave.

Membres de la communauté d’affaires de Westmont, famille, amis et élus se sont réunis pour la cérémonie d’inauguration le 27 mai.

En plus de la cérémonie, de la musique live et des rafraîchissements ont marqué l’événement. Le DJ’s Sports Bar, situé à l’intersection de Chicago Avenue et de Blackhawk Drive, est considéré comme la quintessence du « bar du coin », offrant un accueil chaleureux aux habitués comme aux nouveaux venus, indique le communiqué. Les clients peuvent regarder des événements sportifs sur les 12 écrans plats, tout en savourant la renommée du bar : un hamburger d’une demi-livre et des frites fraîchement coupées.

« Je tiens à remercier la communauté de nous avoir soutenus pendant 30 ans et j’attends avec impatience d’autres bons moments à venir », a déclaré Valerio Spotts dans le communiqué.

Les responsables ont partagé leurs félicitations.

« Célébrer et soutenir nos entreprises est la clé d’une croissance économique continue », a déclaré la présidente de la WCCTB, Becky Rheintgen, dans le communiqué. « C’est excitant de célébrer cette étape importante pour les DJ’s et Tracey Valerio Spotts. »

Le maire Ron Gunter a ajouté ses meilleurs vœux.

« Félicitations à Tracey Valerio Spotts, citoyenne de l’année 2022 de Westmont, et à son équipe pour avoir créé une atmosphère accueillante, un excellent service et une conversation pour notre communauté pendant 30 ans – et n’oublions pas ces hamburgers », a déclaré Gunter dans le communiqué.

Pour plus d’informations, appelez le 630-986-1029 ou visitez www.djswestmont.com.