La coupe du pétrole de l’OPEP + sert à Biden une justice poétique – RT World News

Le Parti démocrate pourrait être manipulé lors des prochaines élections de mi-mandat si les prix du pétrole remontaient

Mercredi dernier, le groupe OPEP+ a annoncé qu’il réduirait la production de pétrole de 2 millions de barils par jour, citant le “L’incertitude qui entoure les perspectives de l’économie mondiale et du marché pétrolier.” Cette décision verra probablement les prix du carburant dans des pays comme les États-Unis remonter à des sommets depuis le début de cette année – et la Maison Blanche serait furieuse de cette décision.

Du point de vue de l’OPEP+, il est clair que les pays consommateurs de pétrole ne devraient pas exiger de leurs fournisseurs. Ils sont également contrariés par le plafond proposé par le G7 pour le pétrole russe, qui créerait un mauvais précédent pour les pays producteurs de pétrole et leur capacité à prospérer sur le marché. Et enfin, ils sont également agacés par le fait que les États-Unis intensifient leur concurrence en puisant dans les réserves stratégiques de pétrole du pays pour faire baisser les prix du carburant sur le marché intérieur.

Nous avons appris par un scoop obtenu par le Wall Street Journal mercredi que l’administration du président américain Joe Biden prévoyait d’assouplir les sanctions contre le Venezuela pour que les entreprises américaines pompent plus de pétrole hors du pays et vers le marché international. En échange d’un allégement des sanctions, le président vénézuélien Nicolas Maduro accepterait de tenir des pourparlers avec l’opposition battue de son pays et d’organiser des élections en 2024.

Dans l’ensemble, il semble que l’administration Biden a tellement besoin de pétrole qu’elle tend la main à un pays qu’elle tente depuis des années de déstabiliser et de renverser politiquement. Et on ne sait même pas combien de pétrole un accord avec Caracas pourrait rapporter. Le Venezuela aurait les gisements de pétrole confirmés les plus élevés au monde, mais le manque d’accès aux machines appropriées signifie que le pétrole est coincé dans le sol. Alors pourquoi Biden est-il si désespéré ?

Eh bien, tout simplement, il s’agit de politique. Il y a ce vieil adage aux États-Unis qui dit que les gens votent avec leur portefeuille. L’un des coûts les plus reconnaissables de l’existence en Amérique est le prix du carburant automobile. Si ceux-ci augmentent, la réaction immédiate de beaucoup de gens est de blâmer le président. Cela arrive tout le temps. Avec des élections cruciales de mi-mandat à venir en novembre qui décideront de l’avenir de sa présidence, l’administration Biden veut éviter de nuire de quelque manière que ce soit à son parti démocrate.

Le site note qu’il y a même quelques raisons de croire que les républicains peuvent surpasser ce modèle, et des sondages supplémentaires qui montrent que les démocrates sont en avance. D’une part, les fondamentaux favorisent le GOP : les républicains ont tendance à bien réussir aux élections de mi-mandat, Biden est impopulaire, les Américains sont mécontents de l’orientation du pays et l’équipe rouge a un avantage structurel au Sénat. De plus, les problèmes qui mettent en évidence les échecs de Team Blue devraient devenir plus saillants dans les mois à venir, y compris les prix de l’essence.

Il est hautement improbable que les dirigeants de l’OPEP+ n’aient pas été au courant des élections à venir pour le parti de Biden, qui sont si désespérément importantes, ce qui suggère en outre à quel point ils sont en colère contre son administration. Le message est clair : restez en dehors de nos affaires ou nous vous frapperons là où ça fait mal. Mais étant donné que les États-Unis sont le plus grand marchand d’armes pour la plupart des pays du cartel, c’est une décision assez audacieuse pour eux de faire preuve de force de cette manière.

Bien sûr, ces pays savent probablement aussi que Biden n’est pas en mesure d’arrêter les livraisons d’armes à leurs pays puisque ce n’est pas vraiment lui qui contrôle les sous-traitants de la défense, mais plutôt l’inverse. Et c’est pourquoi nous voyons l’administration Biden agir si désespérément, essayant de trouver du pétrole sous n’importe quelle pierre non retournée – y compris en s’engageant avec des dirigeants que les États-Unis ont littéralement tenté d’assassiner depuis plusieurs années maintenant.

Imaginez cette conversation. “Hey Nick, désolé d’avoir essayé de te tuer, pourrais-tu nous envoyer de l’huile ? … Non, vraiment, ça ne se reproduira plus… Vous avez dit : “Pourquoi n’irions-nous pas parler au président Juan Guaido ?”… Nick, allez, nous avons besoin de vous ici… Vous demandez pourquoi nous avons tant besoin de votre huile ? … Eh bien… vous voyez… nous avons cette élection… »

C’est une comédie qui s’écrit, franchement. Non seulement à cause du rapprochement au hasard avec le Venezuela, mais aussi parce que les dirigeants américains avertissent depuis des années qu’ils sont copains avec l’Arabie saoudite, un pays qui mène un génocide au Yémen et dont le chef de facto a personnellement ordonné à un résident américain de se faire démembrer par des scies à métaux. . Nous voyons maintenant comment cela se retourne de la manière la plus épique.