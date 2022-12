La Coupe du monde touche à sa fin, mais l’économie de la main-d’œuvre migrante se poursuit

M. Sunuwar sait que travailler à l’étranger – ce qui signifierait s’endetter davantage pour obtenir un emploi et avoir ensuite un droit de regard limité sur ses conditions de travail – pourrait être un risque pour sa santé. Mais malgré ces inquiétudes, il y réfléchit sérieusement.

Les journalistes du Times ont été témoins d’une scène quasi quotidienne au principal aéroport international du Népal à Katmandou : l’arrivée de cercueils, principalement du Golfe et de Malaisie, transportant les corps de travailleurs migrants. Depuis 2010, date à laquelle la Coupe du monde a été attribuée au Qatar, 2 100 Népalais y sont morts de toutes causes, selon le ministère népalais du Travail.

On estime que 2 000 travailleurs migrants continuent de partir du même aéroport chaque jour. Malgré les conditions de travail exténuantes, comme la chaleur extrême dans le Golfe, beaucoup estiment qu’ils n’ont pas d’alternative à l’emploi à l’étranger. En conséquence, les jeunes hommes sont absents de nombreux foyers et les familles passent des années séparées. Environ un quart du produit intérieur brut du pays est gagné à l’étranger, l’un des pourcentages les plus élevés de tous les pays.

Nicole Salazar et Sarah Kerr signalés de Katmandou et de Doha, au Qatar, et Pramod Acharya de Katmandou.