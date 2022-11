La Coupe du monde ternie au Qatar est trop grande pour que les marques boycottent

Bloomberg a contacté 76 entreprises sponsorisant soit le tournoi, soit les équipes participantes.

Il n’y a déjà jamais eu de Coupe du monde comme Qatar 2022 avant même qu’un ballon n’ait été botté.

Les groupes de défense des droits de l’homme sont en émoi sur tout, du traitement des personnes LGBTQ dans un pays où l’homosexualité est illégale à la décès d’ouvriers du bâtiment construction des stades. L’organisateur FIFA se remet de scandales de corruption qui a jeté des dénigrements sur la façon dont le Qatar a remporté le concours pour commencer. L’ancien chef de la FIFA, Sepp Blatter, a déclaré il a regretté que le pays du Golfe a été choisi comme hôte.

Mais malgré tous les remous du tournoi quadriennal, la Coupe du monde pourrait encore attirer 5 milliards de téléspectateurs, soit près des deux tiers de la population de la planète. Et quand il y a un public, les marques paieront pour les atteindre.

Bloomberg News a contacté 76 entreprises sponsorisant soit le tournoi, soit les équipes participantes. Ils allaient d’Adidas AG et Coca-Cola Co. à Volkswagen AG et XBox de Microsoft Inc., et étaient basés dans des endroits où la critique des droits de l’homme était répandue – aux États-Unis, au Canada et en Europe. Aucun des sept sponsors de la FIFA n’a déclaré qu’il apporterait des modifications à ses plans publicitaires mondiaux pour refléter les préoccupations relatives aux droits de l’homme.

Sur les 69 sponsors d’équipes nationales, 20 ont répondu pour exprimer leur engagement envers les droits de l’homme, mais ont refusé de divulguer si ou comment leur marketing pourrait changer. Treize entreprises ont déclaré qu’elles feraient des ajustements, bien que peu aient des liens commerciaux importants avec le Qatar. Il s’agit notamment du brasseur danois Carlsberg A/S, du chocolatier belge Côte d’Or et de l’activité belge du cabinet comptable PwC.

Qatar 2022 est sans doute le Coupe du monde la plus regardée de l’histoire, et les dirigeants sont confrontés à un dilemme alors que les experts et les politiciens soulèvent des inquiétudes sur le pays hôte. Pourtant, financièrement, c’est une évidence : le potentiel d’attirer des centaines de millions de globes oculaires sur un logo ou un slogan marketing pendant une période troublée pour l’économie mondiale.

Le tournoi, qui débute en novembre pour la première fois pour éviter la chaleur estivale, devrait générer des revenus record pour la FIFA, dépassant les quelque 5,4 milliards de dollars générés par la Coupe du monde 2018 en Russie, Bloomberg a rapporté la semaine dernière.

“Le public s’est beaucoup plus prononcé sur les droits de l’homme qu’il ne l’était il y a cinq ou dix ans”, a déclaré Sarah Simon, analyste des médias européens à la Berenberg Bank à Londres. “Mais c’est une opportunité sur quatre ans, donc les annonceurs qui font de la publicité autour de la Coupe du monde veulent en tirer le meilleur parti.”

Alors que le public fuit les diffuseurs traditionnels pour les services de streaming en ligne, le sport reste l’un des derniers bastions de la télévision en direct. Les Jeux olympiques, le Super Bowl et la Coupe du monde sont quelques-unes des rares occasions où l’on peut compter sur les marques pour payer beaucoup d’argent pour atteindre un public en direct, ce qui leur donne une importance démesurée dans les revenus publicitaires télévisés.

La crise économique, quant à elle, a incité marques pour freiner leur commercialisation. Ils dépenseront environ 90 milliards de dollars de moins en publicité cette année et la prochaine que prévu, selon la société de données WARC.

Cela fait de la Coupe du monde, qui s’ouvre dimanche avec un match entre le Qatar et l’Équateur à Doha, un point lumineux opportun – quelle que soit la controverse. Le coup de pouce du tournoi devrait compenser la faiblesse générale du marché publicitaire.

Le radiodiffuseur commercial britannique ITV Plc, par exemple, devrait, selon les analystes, enregistrer des ventes au quatrième trimestre à un niveau similaire à celui de l’année précédente grâce à la diffusion des matchs de la Coupe du monde. C’est que les revenus publicitaires de ses rivaux devraient baisser.

“Malgré toute la controverse autour de la Coupe du monde, cela ne pouvait pas arriver à un meilleur moment pour les diffuseurs”, a déclaré Matthew Bloxham, analyste des médias pour Bloomberg Intelligence. “Leurs revenus publicitaires sont confrontés à des vents contraires difficiles, et cela atténuera une partie de la douleur.”

Dire que c’est une Coupe du monde normale pour les annonceurs et les sponsors serait cependant faux. De nombreuses marques soutenant les équipes danoise, belge et néerlandaise ont déclaré qu’elles n’allaient pas utiliser les attributions de billets pour les matches.

Carlsberg a déclaré avoir réduit de moitié son budget marketing par rapport à l’année dernière lorsque le Danemark a disputé le Championnat d’Europe de football. Il se concentre sur le soutien de l’équipe avant qu’elle ne se rende au Qatar, a déclaré une porte-parole par e-mail. “Une fois que le tournoi a commencé, nous avons considérablement réduit nos effectifs par rapport à ce que nous ferions normalement”, a-t-elle déclaré.

Côte d’Or a déclaré que les dirigeants n’assisteraient pas à la Coupe du monde ou ne donneraient pas de billets aux clients, même si la marque fait partie du distributeur alimentaire Mondelez International Inc., dont les produits se trouvent facilement dans les rayons des épiceries qataries. La branche belge de PwC fait de même, tandis que la société est très présente au Qatar.

En effet, les entreprises surveilleront de près l’ambiance populaire au fur et à mesure que le tournoi se déroulera vers la finale du 18 décembre. Si le volume de critiques monte, alors certains pourraient réfléchir à deux fois avant de poursuivre des campagnes qui ont mis des mois à être planifiées, selon Martin Sorrell, le vétéran de la publicité britannique qui est maintenant président de S4 Capital Plc, l’agence de publicité numérique qu’il a fondée après laissant le géant WPP Plc.

“S’il y avait un élan significatif, si des campagnes se développaient, des critiques se développaient, alors les gens reverraient leurs positions”, a déclaré Sorrell. “Il peut y avoir des clients qui s’en inquiètent – la question des droits de l’homme et les autres politiques que le Qatar poursuit autour des LGBTQ. Donc, il y a peut-être des gens qui prennent position à ce sujet. Mais cette décision aura en grande partie été prise il y a quelque temps .”

L’expérience du brasseur britannique BrewDog Plc montre quelques-uns des pièges en essayant d’aller dans l’autre sens. La société a décidé de puiser dans une partie du sentiment négatif envers le Qatar, en menant ce qu’elle appelle une campagne “anti-World F*Cup”. “D’abord la Russie, puis le Qatar. Je ne peux pas attendre la Corée du Nord”, lance un panneau d’affichage. Il s’est également engagé à faire don des bénéfices de l’une de ses bières vendues lors de l’événement à des organisations caritatives de défense des droits humains.

Qatar 2022. Nous l’avons déjà dit, nous le redirons. Nous aimons le football et la bière, nous détestons la corruption et les atteintes aux droits humains. C’est pourquoi tous les revenus de la vente de ces canettes spéciales World F*Cup iront à des organisations caritatives de défense des droits humains. C’est CHAQUE PENNY (moins les taxes). – BrewDog (@BrewDog) 10 novembre 2022

Mais à peine la campagne publicitaire a-t-elle été dévoilée, des publications sur les réseaux sociaux ont souligné que BrewDog prévoyait toujours de diffuser des matchs dans ses bars et avait signé un accord pour fournir de la bière au distributeur appartenant au gouvernement du Qatar. Le syndicat Unite Hospitality a critiqué la façon dont le brasseur traite ses propres travailleurs, qualifiant la campagne de “malhonnête”. l’année dernière s’est excusé auprès des anciens employés qui a accusé l’entreprise d’intimidation.

Ensuite, il y a ceux qui soutiennent publiquement les droits LGBTQ tout en restant sponsors du tournoi ou de la FIFA elle-même, comme Adidas, le géant brassicole Anheuser-Busch InBev SA, Coca-Cola et McDonald’s Corp. Ils défendent leur implication continue en pointant vers les améliorations dans Qatar.

Les quatre sociétés ont déclaré à Bloomberg qu’elles pensaient que la Coupe du monde avait apporté des changements positifs et ont souligné leur soutien aux efforts de la FIFA, le Organisation Internationale du Travail et d’autres groupes. Adidas “a travaillé avec des partenaires pour améliorer également la situation des droits de l’homme au Qatar ces dernières années”, a déclaré un porte-parole dans un e-mail. “Adidas n’a pas été impliqué dans la décision d’attribuer la Coupe du monde au Qatar.”

Le directeur financier d’Adidas, Harm Ohlmeyer, a déclaré la semaine dernière aux investisseurs qu’il s’attend à un “vent arrière” pouvant atteindre 400 millions d’euros de ventes liées à la Coupe du monde.

Le Qatar a fait des progrès dans certains domaines plus que d’autres en ce qui concerne les plaintes portées contre lui. Et après plus d’une décennie sous le feu des critiques, la patience du gouvernement face aux critiques pourrait s’épuiser.

Le pays a amélioré le niveau de vie et la sécurité des travailleurs à faible revenu et a adopté des réformes du travail qui sont entrées en vigueur en 2021. C’est le seul État du Golfe à avoir un salaire minimum universel et les travailleurs peuvent désormais quitter leur emploi plus facilement. Les militants ont reconnu ces mesures tout en soulignant les lacunes du système, telles que l’incapacité à éradiquer les frais de recrutement prédateurs pour les travailleurs migrants. Le gouvernement qatari a été moins prompt à répondre aux préoccupations concernant le traitement des personnes LGBTQ. Des groupes de défense des droits humains et des journalistes affirment que certaines personnes ont signalé avoir été détenues et harcelées par les forces de sécurité aussi récemment qu’en septembre. Un document interne de l’organisateur indique que le Qatar peut choisir de ne pas appliquer les règles contre la promotion des droits LGBTQ pendant le tournoi.

Initialement, le Qatar « considérait certaines des critiques comme positives et utiles pour nous aider à développer les aspects des nôtres qui doivent être développés », a déclaré le mois dernier l’émir au pouvoir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, aux législateurs locaux. Mais il a riposté à ce qu’il a appelé une “campagne sans précédent” pleine de “fabrications et de doubles standards” avec des motifs douteux.

Le déterminant ultime de l’enthousiasme avec lequel les marques soutiennent le tournoi peut être simplement les équipes qui progressent. Si leur pays d’origine progresse, il y a de la place pour des campagnes publicitaires opportunistes.

“Les marques chercheront un angle qui pourra percer à moindre coût”, a déclaré Nick Fox, président de l’agence de publicité Atomic à Londres. “Plutôt que de payer des millions de dollars pour les chaînes traditionnelles, ils chercheront à sniper sur les bords.”

–Avec l’aide de David Hellier et Jessica Loudis.