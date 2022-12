La Coupe du monde produit de meilleurs “moments” qu’un jeu de qualité

DOHA, Qatar – L’un des résultats de la Coupe du monde 2022 est le nombre de matchs serrés, en particulier lors de la phase à élimination directe.

Je ne veux pas dire en termes de résultat, je veux dire dans la façon dont les matchs se sont réellement déroulés sur le terrain. Je me rends compte que c’est largement subjectif, et vous pourriez être en désaccord, mais vous pouvez bien affirmer que seules les victoires de l’Argentine en quart de finale et en demi-finale contre les Pays-Bas et la Croatie étaient unilatérales (bien que le match contre les Néerlandais se soit soldé par des tirs au but). Les huitièmes de finale ont été un peu différents (le Brésil, le Portugal, la France et l’Angleterre ont tous enregistré des victoires assez confortables), mais le point demeure. La plupart de ces jeux étaient compétitifs et la plupart étaient en jeu jusqu’à la toute fin.

Pourquoi le grand nivellement ? C’est en partie la formule à élimination directe en un match. Les joueurs s’engagent dans le match de la Coupe du monde d’une manière qu’ils ne pourraient pas, disons, lors de la 7e journée d’une saison de club de 38 rondes avec un affrontement en Ligue des champions à venir en milieu de semaine. En partie parce qu’il n’y a pas de lendemain, pas de “pertes prévues”, pas de chance de remédier à ce qui, souvent, tend à rendre les équipes un peu plus conservatrices. Et en partie parce que, eh bien, les équipes que nous voyons en Coupe du monde ne sont pas aussi bonnes que celles que nous voyons dans les meilleures ligues nationales.

Ce n’est pas seulement une question de talent (bien que dans de nombreux cas, il y en ait aussi), c’est une question “d’équipe”. Et c’est compréhensible. Le football de club à son plus haut niveau est un puzzle soigneusement assemblé, destiné à satisfaire les caprices et les visions d’un entraîneur exalté. C’est comme donner aux meilleurs chefs du monde la course de tous les ingrédients qu’ils pourraient vouloir et les laisser aller travailler.

Le football international, c’est plutôt chercher un chef dans un restaurant au bord de l’autoroute et le laisser travailler avec un sac d’ingrédients choisis au hasard : en plus de la truffe primée, vous pourriez obtenir du fromage moisi ou des craquelins rassis.

Le football de club peut créer des machines parfaitement huilées. Le football international n’est pas tellement … vous assemblez quelque chose avec toutes les pièces qui se trouvent dans votre garage. Et, bien sûr, vous le faites en un temps record – la plupart des entraîneurs de la Coupe du monde ont eu un peu plus de quatre ou cinq séances d’entraînement avant leur premier match.

Il y a des défauts et il y a des verrues. Vous verrez rarement des systèmes de contre-pression sophistiqués exposés ou des schémas de jeu parfaitement calibrés. Au lieu de cela, d’une manière générale, vous obtenez des équipes qui sont prudentes – pas nécessairement défensives, bien que certaines le soient, mais plus généralement conservatrices car c’est un sport à faible score et vous ne pouvez pas annuler un but encaissé – et vous obtenez ce qui pourrait être le mieux appelés “instants”.

jouer 2:03 Dale Johnson explique comment la prochaine Coupe du monde pourrait fonctionner avec une compétition à 48 équipes prévue en 2026.

Il peut s’agir d’erreurs d’arbitrage (bien qu’il n’y en ait pas eu beaucoup lors de cette Coupe du monde) ou de fautes directes ou de pannes dans la discipline défensive. Et parfois, ils sont dus à la brillance individuelle, soit à un génie créatif ou athlétique, soit, occasionnellement, à un joueur moyen faisant quelque chose d’extraordinaire et réussissant. Ce n’est probablement pas une coïncidence si les deux finalistes se vantent de Kylian Mbappe et Lionel Messi : deux gars qui peuvent livrer ces moments plus que la plupart.

De toute évidence, dans une certaine mesure, ce qui précède fait également partie du football de club. Mais là, c’est souvent étalé. À la Coupe du monde, c’est compressé et pressurisé. Et cela détermine souvent les résultats.

Il y a évidemment de nombreuses raisons pour lesquelles la Coupe du monde est si importante. Le rassemblement quadriennal d’équipes et de fans du monde entier rassemble les globes oculaires plus efficacement que toute autre compétition (une partie de la raison pour laquelle les revenus prévus de la FIFA pour 2022-2026, 11,5 milliards de dollars, sont près du double de l’estimation pour 2018-2022). Il offre des moments de refroidisseur d’eau pour le monde, basés sur des moments de refroidisseur d’eau du passé, partagés par les générations précédentes. Et, bien sûr, en l’espace d’un mois, vous obtenez les plus grandes stars du monde en un seul endroit (enfin, au moins les plus grandes stars des pays qui se qualifient réellement).

Mais en ce qui concerne les jeux eux-mêmes, ce qui les rend attrayants n’est pas la qualité ni même le divertissement. C’est le fait qu’il est rare de voir des équipes dominées et, jusqu’à la toute fin, il y a toujours l’espoir – et parfois la probabilité – que le match se décide par un “moment”. Et l’anticipation de ces moments – même s’ils n’arrivent jamais – est ce qui nous maintient collés au jeu.