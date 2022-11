La Coupe du monde présentera de nouvelles statistiques avancées dans le jeu à l’écran

La FIFA est sur le point d’introduire de toutes nouvelles informations, mesures et données de performance pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. Ces statistiques remarquables affichées à l’écran aideront à fournir plus d’informations aux téléspectateurs.

À partir de la Coupe du monde 2022, la FIFA collectera et diffusera ces données analytiques plus modernes. Ces statistiques sur les joueurs et les équipes incluent un aperçu plus détaillé de la possession, du taux de pression défensive élevée et de la récupération du ballon.

Le programme d’analyse a été dirigé par Arsène Wenger, responsable du développement mondial du football de la FIFA. Wenger, qui était auparavant directeur à long terme d’Arsenal, s’est associé à la FIFA en 2019. Son rôle au sein de l’instance dirigeante mondiale du sport consiste essentiellement à stimuler la croissance et le développement du football.

La FIFA fournit aux fans 11 nouvelles statistiques de football

Parmi les autres informations statistiques qui arriveront bientôt sur nos écrans de télévision, citons les sauts de ligne, les troisièmes entrées finales, les revirements forcés, les pressions, les buts attendus, la forme de l’équipe et les phases de jeu.

La FIFA a également mis en place un site Web pour aider à mieux expliquer chacune des 11 nouvelles statistiques. L’un des domaines d’analyse les plus intéressants est peut-être le suivi de la forme de l’équipe. Cela permettra de suivre la position de chaque joueur sur le terrain, à la fois en possession et hors possession. Les fans reçoivent généralement la formation d’une équipe avant chaque match, mais cela ne raconte pas toujours toute l’histoire.

Les fans de football peuvent s’attendre à voir les nouvelles données statistiques sur leurs écrans pour le match d’ouverture du tournoi. La Coupe du monde 2022 débute le dimanche 20 novembre (voir le calendrier de la Coupe du monde).

Wenger affirme que de nouvelles données aideront les téléspectateurs à saisir les jeux

“Nous aimerions partager notre vision de l’utilisation de l’analyse des données de football combinée à une interprétation technique experte pour créer une nouvelle intelligence du football, permettant à chacun de mieux comprendre le jeu”, a déclaré Wenger.

“L’intelligence footballistique améliorée sera notre modèle pour la façon dont nous analysons le football à l’avenir. Lorsque nous découvrons de nouvelles idées, nous voulons les partager avec le monde du football. Avec notre centre de formation FIFA en ligne, nous disposons d’un véhicule fantastique pour le faire.

“Mon équipe continuera à fournir un contenu d’analyse de football nouveau et perspicace pour aider à partager une nouvelle compréhension du jeu combinée à des données de performance, des exemples vidéo et des explications techniques.”