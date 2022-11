La Coupe du monde pourrait être la cible de l’Iran (rapports)

Un haut responsable du renseignement militaire israélien a déclaré lundi que l’Iran pourrait organiser une attaque contre la Coupe du monde, mais pourrait hésiter en raison de l’incertitude quant à la réaction des hôtes qataris.

Le général de division Aharon Haliva, chef du renseignement des Forces de défense israéliennes, a assisté lundi à une conférence de l’Institut d’études sur la sécurité nationale (INSS) à Tel-Aviv et a parlé des manifestations qui envahissent le pays et de la manière dont elles pourraient avoir un impact sur la Coupe du monde, le plus grand tournoi international de football. .

“L’Iran envisage de perturber la Coupe du monde 2022 au Qatar”, a déclaré Haliva. “Cependant, la seule chose qui les en empêche – quelle sera la réaction qatarie ?”

COUPE DU MONDE 2022 : LES JOUEURS IRANIENS SONT SILENCIEUX PENDANT L’HYMNE NATIONAL POUR MONTRER LE SOUTIEN AUX MANIFESTANTS DE RETOUR À LA MAISON

Les manifestations en Iran se poursuivent depuis qu’une femme nommée Mahsa Amini est décédée alors qu’elle était détenue par la police des mœurs à Téhéran en septembre, dans ce qu’on appelle le plus grand défi lancé aux chefs religieux iraniens depuis la révolution de 1979.

Non seulement la mort d’Amini a suscité l’indignation à Téhéran, mais les manifestations se sont propagées à travers le pays.

Les dirigeants du pays ont déployé des troupes dans une ville kurde pour reprendre le contrôle de la ville, qui a été dépassée par les manifestants.

Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré que les rues de Mahabad étaient remplies de véhicules militaires et, lors d’un incident, les forces iraniennes ont ouvert le feu sur une foule rassemblée pour ce qui était censé être un discours du gouverneur.

LE RÉGIME IRANIEN CIBLE UNE VILLE KURDE DANS LA RÉPRESSION DES MANIFESTATIONS

Haliva a déclaré que les manifestations actuelles sont inhabituelles en raison de leur durée et de leur intensité, ajoutant que les manifestations modifient les lignes des émeutes civiles.

C’est troublant pour le régime iranien, en particulier en raison de la pression internationale croissante et existante et de la situation économique difficile, a déclaré le général.

“Alors que la pression sur l’Iran augmente, la réaction iranienne à divers événements est plus agressive”, a-t-il déclaré. “Nous devrions nous attendre à des actions plus agressives de la part de l’Iran dans la région et dans le monde.”

Alors que l’Iran détermine sa prochaine étape, Haliva était catégorique sur le fait que la Coupe du monde était menacée.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je vous dis que les Iraniens envisagent également de participer à la Coupe du monde au Qatar”, a-t-il déclaré. “Ils craignent la réaction des Qataris. Cette tendance va se poursuivre. L’Iran subit des pressions, et cela se traduit par des actions agressives.”

Yonat Friling de Fox News a contribué à ce rapport.