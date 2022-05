La Coupe du monde peut-elle être un vecteur de réforme ? La FIFA l’a peut-être pensé en choisissant le Qatar pour accueillir les jeux de 2022

À l’approche de la Coupe du monde de football 2022, le pays hôte, le Qatar, est plus surveillé que jamais.

Lorsque les jeux ont été annoncés pour la première fois en 2010, le pays avait une structure de travail rigide, connue sous le nom de système de « kafala ». En vertu de ces règles, les travailleurs n’avaient que peu de possibilités de transition entre employeurs et aucun salaire minimum dans certaines industries. Avec tous les regards tournés vers le Qatar, ce petit pays prospère a procédé à des réformes majeures de ses lois et réglementations pour améliorer les droits humains et les conditions de vie des travailleurs migrants.

Au cours de la dernière décennie, le Qatar a adopté des réglementations pour mettre le pays en conformité avec l’Organisation internationale du travail (OIT), la FIFA et d’autres normes réglementaires internationales. Certains de ces nouveaux changements incluent un fonds de soutien et d’assurance pour les travailleurs et, plus important encore, l’introduction de lois qui signifient que la plupart des travailleurs n’ont plus besoin de permis de sortie pour quitter le pays. Ils peuvent également changer librement d’emploi sans avoir besoin de l’autorisation de leur ancien employeur, comme l’exigeait le système de la kafala.

“Je suis ravi de voir le ferme engagement des autorités qataries pour garantir que les réformes soient pleinement mises en œuvre sur le marché du travail, laissant un héritage durable de la Coupe du Monde de la FIFA bien après l’événement et bénéficiant à long terme aux travailleurs migrants dans le pays d’accueil. », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, dans un communiqué en mars dernier, après avoir rencontré le ministre du travail du Qatar, Ali bin Samikh Al Marri.

Les éloges de la FIFA sont importants, mais sont étroitement liés à la Coupe du monde et ne dureront pas au-delà. Plus cruciale encore est la coopération technique en cours entre le Qatar et l’OIT.

« En collaboration avec l’OIT, (le Qatar) a introduit des lois conformes aux meilleures pratiques internationales. La prochaine étape a été de veiller à ce que les changements soient pleinement mis en œuvre en modifiant les attitudes culturelles profondément enracinées des employeurs », a écrit le ministre du Travail dans une lettre de décembre 2021 au Financial Times.

Un récent rapport de l’OIT a confirmé que le salaire minimum mensuel de base s’applique désormais à tous les travailleurs, indépendamment de leur nationalité et de leur profession, y compris les travailleurs domestiques. En plus d’un salaire minimum, les travailleurs ont droit à un logement et à de la nourriture décents ou à des allocations mensuelles. En conséquence, plus de 280 000 travailleurs (environ 13 % de la main-d’œuvre totale) ont vu leur salaire augmenter en 2021.

Ces réformes sont importantes pour les millions de personnes qui travailleront dans le secteur de la construction et de l’hôtellerie au Qatar dans les années à venir. Les dirigeants mondiaux et de la société civile doivent être vigilants, mais selon toutes les apparences, le Qatar semble vouloir maintenir ces réformes, s’engageant à les inclure dans son programme National Vision 2030. C’est important, car le Qatar accueillera également les Jeux asiatiques de 2030 et est candidat à l’organisation de futurs Jeux Olympiques.

Bien que la passion pour le jeu soit inégalée dans mon Italie natale, l’enjeu est bien plus vaste que le football : le rôle du sport en tant que moteur de l’amélioration des droits de l’homme. Cette idée était peut-être dans l’esprit de la FIFA lorsque le Qatar a été annoncé comme hôte en 2010. Cela pourrait avoir une applicabilité limitée, mais c’est une réussite sur une question dans laquelle de telles victoires sont rares.

Les réformes observées au Qatar semblent justifier l’idée du sport pour le changement. C’était aussi une idée sous-jacente pour la Coupe du monde de football 2026, qui reliera le Canada et les États-Unis au Mexique, où certains matchs seront disputés. Ici, la vision n’est pas une amélioration de la situation des droits de la personne, mais plutôt une Amérique du Nord plus intégrée. De cette façon, les grands événements sportifs peuvent être une impulsion pour un changement qui compte, longtemps après le dernier coup de pied de football.

