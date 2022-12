La Coupe du monde ODI, le Championnat du monde de hockey, la Ligue des champions de l’UEFA, les Jeux asiatiques et bien d’autres sont prêts à prendre le contrôle en 2023

L’année 2022 a été témoin d’actions non sportives avec des événements comme la Coupe du Monde de la FIFA, les Jeux du Commonwealth et la Coupe du Monde T20 qui ont attiré la majorité de l’attention. C’était presque une seconde mi-temps parfaite pour tous les amateurs de sport avec des événements mondiaux qui se sont succédés et qui ont engagé les fans. Il reste quelques jours pour le début de 2023 qui est également prêt à faire sourire les fans avec une action non-stop tout au long de l’année.

La Coupe du monde ODI devrait attirer l’attention de tous les fans de cricket car elle pourrait se terminer comme le dernier WC pour plusieurs grandes stars. Alors que l’année commencera avec l’excitation du hockey, les fans indiens seront tous ravis d’en être témoins en direct. Odisha accueillera le tournoi cette fois.

Alors que le football apportera autrefois de l’excitation à la vie des fans avec la Coupe du monde de football féminin en Australie et en Nouvelle-Zélande. Alors que le football de club reprendra également après une courte pause en raison de la Coupe du monde au Qatar. Dans d’autres sports comme le tennis, les tournois du Grand Chelem retiendront à nouveau l’attention tandis que les courses de Formule 1 raviront également les amateurs de vitesse.

Calendrier sportif 2023 – calendrier et dates

Janvier

29 décembre-8 janvier : épreuve par équipes mixtes de la Tennis United Cup

31 décembre-15 janvier : Motorsport Dakar Rally

3 janvier – 15 janvier : Cricket Sri Lanka Tour of India

13-29 janvier : Coupe du monde de hockey masculin

16-20 janvier : Open d’Australie de tennis

31 janvier – 11 février : Khelo India Youth Games (suite)

Février

31 janvier – 11 février : Jeux de la jeunesse de Khelo India

9 février – 9 mars : tournée indienne de Cricket Australia

10-26 février : Coupe du monde féminine de cricket T20

1-11 février : Football – Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

12 février : Super Bowl de football américain (NFL)

14 février – 16 mars : huitièmes de finale de l’UEFA Champions League

17-19 février : Basketball – Week-end NBA All Star Game

26 février : Football – Finale de la Coupe de la Ligue anglaise

Mars

5 mars : Formule 1 – Grand Prix de Bahreïn

9-12 mars : Golf – USPGA au Players Championship

14-19 mars : championnats d’Angleterre de badminton

15-31 mars : Championnats du monde de boxe féminine

17-19 mars : Athlétisme – Championnats du monde en salle

19 mars : Formule 1 – Grand Prix d’Arabie Saoudite

23 mars : Football – Début des éliminatoires de l’Euro 2024

25 mars – 28 mai : Cricket – Indian Premier League (IPL) (suite)

28 mars – 2 avril : Championnats asiatiques de lutte (suite)

À déterminer – Cricket féminin IPL

Avril

25 mars – 28 mai : Cricket – Indian Premier League (IPL) (suite)

2 avril : Formule 1 – Grand Prix d’Australie

6-9 avril : Golf – USPGA et European Tour au Masters, Augusta

15 avril : Basketball – Début des éliminatoires de la NBA

15 avril – 1er mai : Snooker – Championnat du monde (suite)

17 avril : Athlétisme – Marathon de Boston

27 avril : Athlétisme – Diamond League à Shenzhen, Chine

28 mars – 2 avril : Championnats d’Asie de lutte

30 avril : Formule 1 – Grand Prix d’Azerbaïdjan

À déterminer – Cricket hommes IPL

Mai

15 avril – 1er mai : Snooker – Championnat du monde

5 mai – Athlétisme – Doha Diamond League

7 mai : Formule 1 – Grand Prix de Miami

7-14 mai : Judo – Championnats du monde

18-21 mai : Golf – USPGA et European Tour at US PGA Championship, Rochester, New York

21 mai : Formule 1 – Grand Prix d’Émilie-Romagne

22-28 mai : Championnats du monde de tennis de table

25 mars – 28 mai : Cricket – Premier League indienne (IPL)

28 mai : Formule 1 – Grand Prix de Monaco

28 mai – 11 juin : Internationaux de France de Tennis (suite)

28 mai : Athlétisme – Ligue de Diamant à Rabat, Maroc

31 mai : Football – Finale de l’UEFA Europa League

Juin

1-18 juin : NBA – Finales NBA

2 juin : Athlétisme – Diamond League à Rome

3 juin : Football – Finale de la FA Cup anglaise

4 juin : Formule 1 – Grand Prix d’Espagne

7 juin : Football – Finale de l’UEFA Europa Conference League

9 juin : Athlétisme – Ligue de diamant à Paris

10 juin : Football – Finale de l’UEFA Champions League

10-11 juin : Course automobile – 24 Heures du Mans

28 mai – 11 juin : Internationaux de France de Tennis

15 juin : Athlétisme – Diamond League à Oslo

15-18 juin : Golf – USPGA et European Tour à l’US Open, Los Angeles

16-20 juin : Cricket – Ashes (Angleterre vs Australie) 1er test

18 juin : Formule 1 – Grand Prix du Canada

22 juin : Basketball – Repêchage NBA

22-25 juin : Golf – LPGA au Women’s PGA Championship

28 juin-2 juillet : Cricket – Ashes (Angleterre vs Australie) 2e test (suite)

30 juin : Athlétisme – Diamond League à Lausanne

Juillet

1-23 juillet : Cyclisme – Tour de France

28 juin-2 juillet : Cricket – Ashes (Angleterre vs Australie) 2e test

2 juillet : Formule 1 – Grand Prix d’Autriche

2 juillet : Athlétisme – Diamond League à Stockholm

3-16 juillet : Tennis Wimbledon

6-9 juillet : Golf – LPGA à l’US Open féminin, Pebble Beach

6-10 juillet : Cricket – Ashes (Angleterre v Australie), 3e test

9 juillet : Formule 1 – Grand Prix de Grande-Bretagne

14-30 juillet : Championnats du monde aquatiques

16 juillet : Athlétisme – Diamond League à Silesia, Pologne

20 juillet – 20 août : Coupe du Monde Féminine de la FIFA (suite)

19-23 juillet : Cricket – Ashes (Angleterre v Australie), 4e test

19-23 juillet : Tennis – Coupe Hopman

20-23 juillet : Golf – USPGA et European Tour au British Open

21 juillet : Athlétisme – Diamond League à Monaco

23 juillet : Formule 1 – Grand Prix de Hongrie

23 juillet : Athlétisme – Diamond League à Londres

27-30 juillet : Golf – LPGA à Evian Championship

27-31 juillet : Cricket – Ashes (Angleterre v Australie), 5e test

29 juillet : Athlétisme – Diamond League à Shanghai

30 juillet : Formule 1 – Grand Prix de Belgique

Août

3 août : Athlétisme – Ligue de diamant à Shenzhen, Chine

10-13 août : Golf – LPGA au Women’s British Open

20 juillet – 20 août : Coupe du Monde Féminine de la FIFA

19-27 août : Championnats du monde d’athlétisme

21-27 août : Championnats du monde de badminton

27 août : Formule 1 – Grand Prix des Pays-Bas

28 août – 10 septembre : Tennis US Open (suite)

31 août : Athlétisme – Diamond League à Zurich

Septembre

28 août – 10 septembre : Tennis US Open

2-17 septembre : Championnats du monde d’haltérophilie

3 septembre : Formule 1 – Grand Prix d’Italie

8 septembre : Athlétisme – Diamond League à Bruxelles

8-28 septembre : Rugby Union – Coupe du Monde de Rugby

11-17 septembre : Tennis – Phase de groupes de la finale de la Coupe Davis

16-24 septembre : Championnats du monde de lutte

16-17 septembre : Athlétisme – Finales de la Diamond League

17 septembre : Formule 1 – Grand Prix de Singapour

22-24 septembre : Tennis – Laver Cup à Vancouver

23 septembre – 8 octobre : Jeux asiatiques (suite)

24 septembre : Formule 1 – Grand Prix du Japon

24 septembre : Athlétisme – Marathon de Berlin

29 septembre – 1er octobre : Golf – Ryder Cup (suite)

29 septembre – 8 octobre : Gymnastique – Championnats du monde (suite)

Octobre

29 septembre – 1er octobre : Golf – Ryder Cup

23 septembre – 8 octobre : Jeux asiatiques

29 septembre – 8 octobre : Gymnastique – Championnats du monde

8 octobre : Formule 1 – Grand Prix du Qatar

8 octobre : Athlétisme – Marathon de Chicago

22 octobre : Formule 1 – Grand Prix des États-Unis

29 octobre : Formule 1 – Grand Prix du Mexique

À déterminer – Coupe du monde ODI de cricket masculin (suite)

Novembre

5 novembre : Formule 1 – Grand Prix du Brésil

5 novembre : Athlétisme – Marathon de New York

12-18 novembre : Tennis – Finales ATP

16-19 novembre : Golf – LPGA au Players Championship

18 novembre : Formule 1 – Grand Prix de Las Vegas

21-26 novembre : Tennis – Finales de la Coupe Davis

26 novembre : Formule 1 – Grand Prix d’Abu Dhabi

À déterminer – Coupe du monde ODI de cricket masculin

Décembre

13-17 décembre : Finales du Badminton World Tour

À déterminer – Coupe d’Asie de football de l’AFC

