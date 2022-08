La Coupe du monde obligera le Real Madrid à tourner davantage, déclare Carlo Ancelotti

MADRID: Le Real Madrid devra faire tourner davantage son équipe pour garder les joueurs frais avec la Coupe du monde à moins de 100 jours, a déclaré samedi le manager Carlo Ancelotti.

L’Italien s’inquiète de l’état des joueurs après le tournoi au Qatar qui débutera le 20 novembre.

“Jusqu’à la Coupe du monde, nous n’aurons pas beaucoup de problèmes car les joueurs veulent se rendre à la Coupe du monde dans de bonnes conditions”, a déclaré Ancelotti lors d’une conférence de presse avant le match d’ouverture du Real en Liga à Almeria dimanche.

“La grande question est de savoir comment les joueurs reviendront après la Coupe du monde, avant ce qui est le moment le plus important de la saison pour leurs clubs.

« Il faut évaluer la fatigue. Ce sont des choses sur lesquelles nous nous posons des questions aujourd’hui. C’est une nouvelle expérience pour nous tous.

Ancelotti a déclaré que c’était l’une des principales raisons pour lesquelles il avait exhorté le club à ne laisser aucun des joueurs clés qui avaient remporté le doublé Ligue des champions-LaLiga partir dans la fenêtre de transfert et qu’il voulait renforcer certaines positions afin qu’il ait une équipe plus profonde.

“L’idée est de tourner plus que l’an dernier et je pourrai le faire davantage cette saison car nous avons une équipe très forte, plus complète à tous les niveaux que l’an dernier”, a déclaré Ancelotti.

“Nous devons garder tout le monde motivé et il y a une Coupe du monde qui signifie que nous devons avoir une équipe assez grande et en bonne condition.”

Ancelotti a déclaré qu’il s’attendait à utiliser davantage l’attaquant Eden Hazard comme touche-à-tout cette saison, mais l’international belge devait être parfaitement apte à jouer.

“Je ne sais toujours pas combien il peut jouer, mais il jouera certainement plus que l’an dernier”, a déclaré l’entraîneur.

“Il peut jouer à différents postes, sur l’aile, à gauche, à droite, nous le testons en faux-9… C’est un poste dans lequel il peut aussi démontrer sa qualité.”

Ancelotti n’a pas dévoilé son onze de départ pour dimanche, mais il sera privé de Rodrygo qui souffre d’un problème musculaire à la jambe.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici