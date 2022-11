La Coupe du monde n’est pas encore une dernière danse pour Messi et Ronaldo

Ce n’est pas une “dernière danse”. Ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi n’ont annoncé leur retraite, et aucun des deux hommes n’a déjà remporté le plus grand prix du football, la Coupe du monde, qui est l’objet des cinq prochaines semaines.

Ce n’est pas non plus une « relève de la garde ». Bien sûr, ils ont des héritiers apparents, mais des deux évidents – Erling Haaland et Kylian Mbappe – l’un regardera Qatar 2022 à la télévision parce que la Norvège n’a pas réussi à se qualifier, tandis que l’autre est entouré de tant de talent dans une équipe de France qui sont déjà champions du monde qu’il est difficile de le voir se démarquer et avoir besoin de les porter comme Cristiano et Leo l’ont fait régulièrement pour le club et le pays. (À propos de Haaland : un bel effet secondaire du tournoi de 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada étant “super-dimensionné” de 50 % pour inclure 48 équipes signifie qu’il est beaucoup moins probable que les superstars manquent.)

Plus simplement, ce sont deux des meilleurs qui aient jamais concouru, dans n’importe quel sport, extirpant les dernières onces de ruse, de courage et de génie de leurs corps fatigués de la bataille avant que Father Time n’envoie les derniers grains de sable tomber sur le sablier.

Une finale de Coupe du monde se jouera au stade Lusail de Doha le 18 décembre. Tous deux s’efforcent d’être là car lorsque la prochaine aura lieu en juillet 2026, Ronaldo aura 41 ans et Messi 39 ans. et la définition de l’impossible n’est pas “impossible” mais plutôt “pas encore atteint” pour des gens comme eux, le reste d’entre nous vivons dans le monde réel, celui régi par les lois de la physique et de la nature.

En effet, c’est la cruauté de ce sport. Le mantra de longue date (et puéril) selon lequel vous ne pouvez être parmi les GOAT que si vous avez remporté un championnat – l’idée que des légendes tenaces comme Charles Barkley et Ted Williams – devient particulièrement idiot dans ce sport. Votre équipe est déterminée par la naissance et la lignée : vous ne rejoignez pas un concurrent à la fin de votre carrière. Le succès ou l’échec est déterminé sur seulement sept matchs, et vous n’obtenez votre coup que tous les quatre ans, ce qui signifie que la plupart des simples mortels n’obtiennent que quelques bouchées de la cerise. (Ronaldo et Messi, bien sûr, ne rentrent pas dans cette catégorie : pour les deux, ce sera leur cinquième Coupe du monde record.)

Il y a une ride là-dedans. Pendant la majeure partie des 15 dernières années environ, nous les avons considérés comme le numéro 1 et le numéro 1A, voyageant en parallèle à travers le temps et l’espace, redéfinissant un sport et une entreprise au fur et à mesure. Cette fois, cependant, ils arrivent à Doha d’endroits très différents.

Messi a déclaré que cela pourrait être sa dernière Coupe du monde, mais il n’a certainement montré aucun signe d’être prêt à s’éloigner. Justin Setterfield/Getty Images

Messi, qui a quitté Barcelone (après 21 saisons au club) pour rejoindre le Paris Saint-Germain il y a deux étés, joue désormais l’un des meilleurs football qu’il ait joué depuis ses 30 ans. Après une première campagne difficile dans la Ville Lumière, il est revenu bien reposé l’été dernier et a prospéré aux côtés de Mbappe et Neymar dans l’attaque étoilée du PSG. Il mène la Ligue 1 en passes décisives avec 10 et, toutes compétitions confondues, a marqué 12 buts en 19 titularisations, dont aucun penalty. La dernière fois qu’il avait inscrit autant de buts sans pénalité à la mi-novembre, c’était la saison 2018-19.

Il a également la sérénité d’avoir livré un trophée majeur à l’Argentine – la Copa America 2021, rendue plus douce par le fait qu’elle a été remportée au Brésil, contre le Brésil. Et, bien sûr, il est soutenu par une équipe argentine qui compte 35 matchs sans défaite, depuis juillet 2019 : s’ils évitent la défaite en phase de groupes, ils battront le record de 37 matchs, détenu par l’Italie.

La préparation de Ronaldo pour la Coupe du monde, en revanche, a été tout sauf fluide. Suite à la nomination d’un nouveau manager, Erik Ten Hag, à Manchester United, de sérieuses questions se sont posées quant à savoir s’il était logique pour lui de faire partie de la reconstruction à long terme du club compte tenu de son âge et de son style de jeu. Cette question, à bien des égards, a trouvé une réponse sur le terrain: il n’a fait que quatre départs en championnat jusqu’à la mi-novembre, marquant un seul but. La dernière fois que cela s’est produit, c’était il y a 19 ans, sa première saison lors de son premier passage à United, alors qu’il n’avait que 18 ans.

Et c’était avant l’interview explosive qu’il a accordée à Piers Morgan dans laquelle il a fustigé le club, affirmant qu’il n’avait “aucun respect” pour Ten Hag. C’était le genre de barrage frontal non autorisé qui signifie probablement qu’il ne jouera plus jamais pour United.

La préparation de la Coupe du monde de Ronaldo a été dominée par une interview explosive dans laquelle il a critiqué Man United. Peut-il maintenant transformer cette concentration en une forme brillante à Doha ? Gualter Fatia/Getty Images

Pour un joueur dont la carrière s’est construite autour de la routine et de la certitude – six ans au Sporting, six à Manchester United, neuf au Real Madrid, trois à la Juventus – il fait maintenant, par choix, un saut dans le vide, sacrifiant la popularité (du moins parmi les fans de United) pour… quoi ? Peut-être même qu’il ne sait pas ; peut-être voulait-il simplement avoir la clarté d’effacer l’ardoise et pouvoir se concentrer uniquement sur le Qatar, puis s’inquiéter de ce qui, le cas échéant, arriverait ensuite en janvier.

S’il y a un fil conducteur ici autre que leur héritage entrelacé, c’est que les deux hommes ont subi de sérieux revers à l’approche de la Coupe du monde.

Ronaldo le vit maintenant. Imaginez être le meilleur buteur du football international masculin et du football interclubs, imaginez avoir été le troisième meilleur buteur de la Premier League la saison dernière et vous retrouver maintenant avec un seul but en championnat. Messi avait le sien il y a un an. Un adieu émouvant et larmoyant à Barcelone, de l’acrimonie envers leur ancien président Jose Maria Bartomeu, une première moitié de saison à Paris qui – dans un parallèle effrayant – l’a également vu marquer un seul but en championnat à ce stade de la saison.

Mais dans la vie, comme dans le sport, le timing compte. Messi a connu les pires six mois de sa carrière avec la Coupe du monde dans un an; Ronaldo est dans le vif du sujet en ce moment, et cela peut faire toute la différence.

Les Coupes du monde ne créent plus de stars comme avant, ne serait-ce que parce que le jeu est si mondial que nous savons presque tout sur presque tout le monde, et il y a très peu de stars à découvrir. La relève est prête à prendre le relais et les a peut-être même dépassés sur le terrain.

Et pourtant, ne vous y trompez pas, pour l’instant, en termes de récit, en termes d’attention, en termes d’histoire sanglante et rythmée et d’espoir d’une fin hollywoodienne, il n’y a personne pour les égaler.