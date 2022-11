« La Coupe du monde ne devrait pas être ici » : Roy Keane attaque le Qatar

L’ancienne légende de Manchester United et analyste actuel d’ITV, Roy Keane, a clairement exprimé son opinion sur la Coupe du monde au Qatar. L’ancien international de la République d’Irlande, âgé de 51 ans, a fustigé la FIFA pour avoir autorisé le pays du Moyen-Orient à accueillir le tournoi.

« La Coupe du monde ne devrait pas être ici. Cela ne devrait pas être ici », a déclaré Keane en direct mardi. “Vous avez un pays et la façon dont ils traitent les travailleurs migrants, les homosexuels.”

La FIFA est sous pression depuis des années depuis qu’elle a autorisé le Qatar à organiser la Coupe du monde 2022. La corruption, le blanchiment d’argent, une crise des travailleurs migrants, le traitement des femmes et les sentiments anti-LGBTQ+ ont rendu le tournoi actuel très controversé.

Roy Keane dénonce l’organisation de la Coupe du monde 2022 par le Qatar

Keane a également eu son mot à dire sur les équipes sanctionnées si leurs capitaines portaient également les brassards OneLove. “Je pense que les joueurs auraient pu le faire pour le premier match et subir la punition, quelle qu’elle soit”, a expliqué Keane lundi.

Les capitaines recevraient un carton jaune s’ils portaient les brassards spéciaux pendant le tournoi. Les équipes ont essentiellement convenu de ne pas porter les brassards OneLove par crainte d’une éventuelle suspension en cas de trop de cartons jaunes.

Parlant spécifiquement des équipes d’Angleterre et du Pays de Galles, Keane a déclaré que les deux nations avaient raté une grande opportunité. “[Harry] Kane, évidemment, vous risquez s’il reçoit un carton jaune, si cela devait être la punition, mais cela aurait été une excellente déclaration. Faites-le pour le premier match. Si vous recevez votre carton jaune, quel message cela aurait-il ou [Gareth] Balle.”

“Prenez vos médicaments, puis le prochain match, vous continuez”, a poursuivi Keane. “Tu ne le portes pas [the next game] parce qu’évidemment vous ne voulez pas être suspendu. Mais je pense que c’était une grosse erreur. Je pense que les deux joueurs auraient dû s’en tenir à leurs armes et le faire. Si c’est ce que vous croyez, alors allez-y.

