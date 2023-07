La Coupe du monde féminine va introduire des appels VAR de style NFL – sources

Les arbitres expliqueront les décisions en jeu influencées par le VAR aux foules du stade et aux téléspectateurs lors de la Coupe du monde féminine 2023, ont déclaré des sources à ESPN.

L’IFAB a annoncé un essai de 12 mois dans les tournois internationaux en janvier après avoir suivi les recommandations faites en octobre 2022. Après des essais réussis à la Coupe du monde des clubs de la FIFA et à la Coupe du monde masculine des moins de 20 ans, les décisions prises par les officiels lors du tournoi de cet été seront diffusé sur le système de haut-parleurs du stade.

C’est une méthode d’engagement déjà vue dans la NFL et lors du tournoi de cet été, les spectateurs et ceux qui regardent à la télévision obtiendront une explication des décisions clés influencées par VAR via un microphone sur l’arbitre.

Cela inclura les incidents où VAR intervient pour annuler des décisions, qu’il s’agisse de citer un carton rouge potentiel, une pénalité ou d’exclure un but pour hors-jeu ou jeu déloyal.

C’est la première fois que cette méthode sera adoptée par un tournoi FIFA de niveau 1, mais des sources ont déclaré à ESPN que son objectif était d’améliorer la transparence sur les décisions clés prises pendant la compétition.

Un exemple pourrait être lorsque VAR intervient pour alerter l’arbitre d’un jeu déloyal potentiel. Si l’arbitre décide de regarder l’incident sur le moniteur au bord du terrain, s’il décide d’agir, il en expliquera alors la raison à la foule.

S’exprimant en février, Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la FIFA, a déclaré: « Nous avons décidé d’avoir ce procès parce que nous avons reçu des demandes pour rendre la décision prise par l’arbitre après une intervention VAR plus compréhensible pour toutes les parties prenantes du football, à savoir le spectateurs au stade, ou devant la télévision ».

Il a ajouté: « Je dois dire qu’il y a d’autres expériences dans d’autres sports, à savoir la NFL dans le football américain, qui font cela depuis assez longtemps. Il semble que les arbitres soient assez à l’aise avec cela. »

Collina a déclaré qu’à l’époque, la FIFA envisageait d’utiliser cette méthode de communication lors de la Coupe du monde féminine, mais que cela dépendait du succès des essais lors d’autres tournois. Mais le succès de la Coupe du monde des clubs et de la Coupe du monde masculine des moins de 20 ans le verra utilisé en Australie et en Nouvelle-Zélande cet été.