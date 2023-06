La Coupe du monde féminine, un changement de paradigme mondial pour le sport féminin – Megan Rapinoe de l’USWNT

L’attaquante de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Megan Rapinoe, a déclaré que la prochaine Coupe du monde féminine ressemblait à un « changement de paradigme », mais que le sport féminin continuait de faire face à des défis en termes d’égalité.

« Je pense qu’en général, le sport féminin en ce moment donne l’impression que nous sommes en quelque sorte sortis de la phase de combat acharné. Non pas qu’il n’y ait pas encore grand-chose pour lequel se battre », a déclaré Rapinoe aux journalistes mardi alors que l’USWNT se prépare pour le camp d’entraînement avant l’événement du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Rapinoe et l’USWNT ont mené des efforts pour l’égalité des prix entre les équipes masculines et féminines, ce qui a conduit à une nouvelle convention collective, de meilleurs avantages et des arrangements de voyage plus égaux.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Cela ressemble à une réelle opportunité de faire sauter le couvercle juste en termes de fanfare, de médias et de parrainages et du genre de plus grande entreprise autour de ce sport », a déclaré Rapinoe, ajoutant que cela « ressemble presque à un » show up and show out « . genre d’ambiance.

« Je pense que tout le monde est en quelque sorte branché sur le jeu maintenant et comprend que ce n’est pas quelque chose comme, oh, nous devrions encourager la Coupe du monde féminine parce que c’est la bonne chose à faire.

« C’est en fait une affaire terrible si vous ne vous connectez pas, vous manquez un grand moment culturel. Je pense que nous savons qu’en fin de compte, l’égalité est en fait bonne pour les affaires, c’est quelque chose de spécial que le jeu féminin a et cela est le premier événement sportif féminin au monde sans exception et il s’agit d’un changement de paradigme à l’échelle mondiale, pas seulement aux États-Unis »

L’attaquant de l’USWNT, Alex Morgan, a partagé des sentiments similaires sur les progrès, mais s’est arrêté avant de dire que l’USWNT avait atteint tous ses objectifs.

« Je pense que cela montre juste à quel point le jeu est venu et évidemment nous avons encore du chemin à faire, mais la FIFPRO [the global players’ union] et les joueurs, individuellement et ensemble [with] les équipes se sont battues pour cela, se sont battues pour des prix plus équitables », a déclaré Morgan.

Rapinoe a ajouté qu’elle trouvait « exaspérant » que d’autres équipes de la Coupe du monde luttent toujours pour l’égalité en matière de rémunération et de voyage. L’équipe du Canada, par exemple, se bat avec sa fédération au sujet d’une nouvelle entente sur le travail.

« Évidemment, beaucoup d’entre nous jouons avec les joueurs canadiens, alors nous avons en quelque sorte vu à l’avance ce que c’était pour eux de vivre ce qu’ils ont vécu plus tôt dans l’année et de continuer », a ajouté Rapinoe.

L’USWNT cherche à remporter son troisième titre consécutif, mais le fera avec une équipe qui verra 14 joueurs faire leurs débuts en tournoi et plusieurs absents en raison de blessures, dont la capitaine Becky Sauerbrunn.

L’entraîneur Vlatko Andonovski, qui vivra sa première Coupe du monde en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe, a déclaré qu’il était convaincu que le mélange de jeunesse et d’expérience lui permettrait de remporter un cinquième titre au classement général.

« Pour avoir des joueurs comme Rapinoe et Alex et Kelley [O’Hara] est simplement utile parce qu’ils peuvent diriger le reste du groupe », a déclaré Andonovski.

En l’absence de Sauerbrunn, Andonovski a déclaré qu’il n’était pas prêt à nommer un capitaine avant d’avoir tous les joueurs au camp. Cependant, la milieu de terrain Lindsey Horan a laissé entendre qu’elle était prête à intervenir si on lui donnait le brassard.

« Si j’en ai l’occasion, j’apprécie de pouvoir diriger cette équipe et d’en profiter au maximum, car cela ne se produit pas souvent », a déclaré Horan.

« Et vous pouvez avoir ce rôle, c’est la chose la plus incroyable au monde. Vous savez, avoir ce rôle dans la meilleure équipe du monde, l’une des meilleures équipes du monde. »

L’USWNT ouvrira la phase de groupes de la Coupe du monde le 21 juillet contre le Vietnam avant d’affronter les Pays-Bas (26 juillet) et le Portugal (1er août).