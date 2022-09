La Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA sera le tremplin idéal pour un changement culturel constructif : Bembem Devi

Oinam Bembem Devi, ancienne milieu de terrain de l’équipe indienne de football féminin, est depuis plusieurs années l’une des plus grandes avocates du football féminin en Inde et elle a exprimé sa jubilation à propos du tournoi.

La récipiendaire de Padma Shri a exprimé avec enthousiasme ses réflexions sur le tournoi en disant : “Je suis extrêmement heureuse que le football féminin en Inde reçoive une réponse aussi positive de la part des gens grâce à la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022™.”

Bembem Devi, qui est également lauréate du prix Arjuna, a parlé du changement culturel vers le football féminin en Inde qui devrait avoir lieu en raison du méga événement sportif, “La Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022™ a montré aux parents qu’il existe des opportunités en Inde pour le football féminin qui peuvent être explorées et que ce tournoi est le moyen idéal pour braquer les projecteurs sur le football féminin en Inde.

«Lorsqu’il a été annoncé que le tournoi se tiendrait en Inde, de nombreux parents de footballeuses de tout le pays ont appelé et ont demandé comment leurs filles pourraient faire partie de l’équipe indienne qui jouerait au Mondial féminin U-17 de la FIFA. Cup India 2022 ™ ou obtenez un essai pour l’équipe. elle a ajouté.

Bembem a poursuivi en parlant du potentiel du football féminin en Inde en disant : « Cette Coupe du monde aura certainement un impact très positif sur le football féminin en Inde car cela servira de tremplin parfait pour un changement culturel constructif vers le football féminin dans le pays. .”

Bembem Devi, également connu sous le nom de Durga du football indien, avait un message pour les fans et les spectateurs. “J’ai une demande et un message pour tous les spectateurs que c’est la première fois que l’Inde accueille la Coupe du Monde Féminine U-17 et les joueuses pourraient utiliser tous les encouragements et le soutien des fans afin que les joueuses soient motivées à donner le meilleur d’elles-mêmes. sur le terrain », a-t-elle déclaré.

“Je demande à tout le monde de venir dans les stades pour les matchs afin qu’il y ait un immense soutien pour les jeunes filles qui participent à cette Coupe du monde. Nous allons encourager les joueurs et montrer notre soutien indéfectible à l’équipe. Je suis sûr que si nous encourageons les joueurs, ils donneront plus de cent pour cent dans les matchs. a conclu Bembem.

L’équipe féminine indienne U-17 a été tirée au sort dans le groupe A aux côtés du Maroc, du Brésil et des États-Unis d’Amérique (USA). La Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022™ se déroulera sur trois sites : Navi Mumbai, Goa et Bhubaneswar. L’équipe indienne jouera tous ses matchs au stade Kalinga de Bhubaneswar.

