La Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022™ transformera la nation en hotspot pour le football féminin, déclare Ashalata Devi

L’Inde se concentre sur la croissance du football féminin et la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022™ accélérera ses progrès alors que le pays se prépare pour son plus grand carnaval de football. Alors que les meilleurs joueurs de la catégorie U-17 du monde entier se rendront en Inde du 11 au 30 octobre, les habitants de ce pays auront la chance d’assister à un football de compétition de très haut niveau.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Avant le tournoi spécial, la capitaine de l’équipe indienne de football féminin Ashalata Devi a déclaré : “L’Inde va être le point chaud du football féminin en raison de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022™. Beaucoup de gens en Inde ne connaissent pas le football féminin, mais avec la diffusion de ce tournoi à la télévision, les habitants de nombreuses régions de notre pays apprendront jusqu’où le football féminin peut aller. Cette Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022™ est une formidable opportunité pour l’avenir du football féminin indien.

Devi avait également un message pour les citoyens indiens : “Je voudrais dire à tout le monde que la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022™ a besoin de votre soutien. Les joueurs seront encore plus motivés après avoir reçu votre soutien. Je voudrais dire à tous les parents de soutenir également le football féminin. Si vos enfants veulent jouer au football, alors aidez-les à progresser dans ce sport.

Le capitaine indien a également expliqué comment les perceptions des gens sur le football féminin ont changé au fil des ans : “Oui, avant, il était difficile pour les gens d’accepter que les filles jouent au football, mais maintenant, tout le monde autour de chez moi me soutient. Je reçois un excellent accueil chaque fois que je vais dans ma ville natale après un tournoi. Les gens viennent chez moi et me demandent comment leurs enfants peuvent entrer dans le football. Je sens que les changements ont eu lieu au cours des années depuis que j’ai commencé à jouer pour l’Inde.

L’équipe indienne devrait disputer tous ses matches de groupe au stade Kalinga de Bhubaneswar. Le pays hôte a été tiré au sort dans le groupe A avec le Brésil, le Maroc et les États-Unis. Les deux autres sites de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022™ sont Goa et Navi Mumbai.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici