La Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA incitera les jeunes filles indiennes à se lancer dans le football, selon la présidente de l’AIFF, Kalyan Chaubey

Le président de la Fédération indienne de football (AIFF), Kalyan Chaubey, a déclaré samedi que la prochaine Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 en Inde serait une étape importante et inciterait les jeunes filles du pays à se lancer dans le football, ce qui conduirait à l’autonomisation des femmes. .

La Coupe du monde féminine U-17 se déroulera à Bhubaneswar, Margao (Goa) et Navi Mumbai du 11 au 30 octobre. L’Inde, pays hôte, a été tirée au sort dans le groupe A aux côtés des États-Unis, du Maroc et du Brésil. Ils affronteront les États-Unis le 11 octobre, suivis du Maroc et du Brésil les 14 et 17 octobre, respectivement, au stade Kalinga de Bhubaneswar.

“Je pense que cela va être une étape importante pour les footballeuses indiennes. Lorsqu’une jeune fille voit une équipe féminine internationale jouer sur le terrain lors de matches internationaux avec autant de soutien de tous les coins de l’Inde et du monde entier, cela l’inspire à devenir comme ça ou à en faire partie. Par conséquent, les nombreuses jeunes filles seront inspirées, motivées, encouragées à jouer au football après cette Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA », a déclaré Chaubey dans une interview à IANS en marge d’un événement, où le Groupe National des Supporters pour la Coupe du Monde Féminine a été annoncé.

« C’est un très grand événement pour l’Inde, en particulier pour les femmes indiennes, les filles indiennes. Comme vous le savez, le Premier ministre Narendra Modi dit “Beti Bachao, Beti Padhao”, donc dans ce cas, quand ils jouent au football, ils gagnent leur vie et rapportent des lauriers à la nation. Je pense que le tournoi va être un grand coup de pouce pour le football indien et l’autonomisation des femmes dans le pays.

Au cours de l’événement, Odisha Tourism, Hero MotoCorp, NTPC Limited, Power Grid Corporation of India et United Phosphorus Limited (UPL) ont été annoncés comme les supporters nationaux de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA en présence du président de l’AIFF, directeur de la FIFA Tournois des jeunes Jaime Yarza et le secrétaire général de l’AIFF, le Dr Shaji Prabhakaran.

L’AIFF a également parlé de l’ampleur de la diffusion et des infrastructures mises en place pour l’événement FIFA.

« Ce tournoi sera diffusé dans 140 pays à travers le monde. L’Inde en est l’hôte, ce qui montre que nous sommes prêts en termes d’infrastructure internationale. Le gouvernement indien, le ministère des Sports, a fait des efforts pour que l’Inde en matière d’infrastructure ne soit pas laissée pour compte », a-t-il déclaré.

“Donc, nous pouvons dire que la Fédération indienne de football, sous les directives de la FIFA, est prête à maintenir toute la discipline et à organiser le tournoi”, a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé si l’équipe féminine indienne était prête à relever les défis, la dirigeante du BJP a déclaré: “Je dirais que oui, les filles indiennes se préparent bien et je suis convaincue que lorsqu’elles rencontreront les États-Unis, Monaco, le Brésil, elles le feront Leur meilleur.”

Les administrateurs actuels n’ont pas passé beaucoup de temps au bureau après avoir été élus à leurs postes respectifs. Cependant, le joueur de 45 ans ne s’inquiète pas de la courte durée de préparation et des défis liés à l’organisation du méga événement.

« Je pense que le défi vient dans votre vie, c’est une pratique régulière. Sans défi, il n’y a pas de satisfaction dans la vie, donc ma direction est prête, tous les membres et membres du bureau de l’AIFF sont prêts à ne négliger aucun effort pour faire de notre mieux et nous voyons que ce tournoi doit bien se dérouler et se terminer également bien. Nous sommes suffisamment équipés, expérimentés et confiants pour accueillir n’importe quel tournoi international en Inde », a-t-il déclaré.

En tant que pays, l’Inde est loin de devenir une superpuissance du football dans le monde et Chaubey estime que c’est un processus continu et qu’aucun délai précis ne peut être donné pour atteindre ce stade de succès.

« Pour réussir, il n’y a pas de délai précis. C’est une préparation continue, un matériel continu et je veillerai à ce que le football indien continue à faire son travail acharné. Nous veillerons à monter niveau par niveau au fil du temps », a-t-il déclaré.

Le footballeur devenu politicien souhaite également “l’égalité de rémunération” pour les joueurs hommes et femmes et a déclaré que l’AIFF prévoyait de mettre en œuvre l’égalité de rémunération pour les footballeurs hommes et femmes dans le pays.

“J’ai réalisé en tant qu’ancienne joueuse qu’à moins d’être payée” une rémunération décente, vous ne pouvez pas vous sentir motivée, donc je pense qu’il est important d’honorer les footballeuses”, a déclaré Chaubey.

“Nous parlerons ici à diverses parties prenantes et à des personnes partageant les mêmes idées (entreprises) et essaierons de trouver un moyen de supprimer la disparité des frais de match des équipes nationales de football indiennes masculines et féminines”, a-t-il conclu.

