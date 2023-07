La Coupe du monde féminine ne suscite pas l’intérêt des marques

La Coupe du monde féminine 2023 sera le plus grand tournoi de l’histoire de la compétition. Après tout, la FIFA a étendu le tournoi à venir en Australie et en Nouvelle-Zélande à 32 équipes. Cela signifie également que le nombre total de matchs atteindra 64 pour la première fois. Cependant, l’événement en pleine croissance semble être en deçà des attentes financières de l’instance dirigeante.

La FIFA a tenté d’élargir les revenus du football féminin ces dernières années. Cela comprend la modification de la façon dont ils vendent les forfaits de droits de diffusion et les parrainages pour les grands tournois féminins. Alors que les droits médias des Coupes du monde masculines et féminines étaient auparavant regroupés, la FIFA a choisi de les vendre principalement séparément avant le tournoi de 2023. Ce n’est cependant pas le cas aux États-Unis. FOX et Telemundo ont verrouillé les droits de diffusion de la Coupe du monde féminine 2023 depuis près de huit ans maintenant.

Néanmoins, le mouvement n’a pas encore vraiment abouti. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a publiquement ridiculisé les offres de diffusion pour le Mondial féminin 2023 à plusieurs reprises depuis l’automne dernier. En fait, il a même récemment qualifié les candidatures des réseaux européens pour le tournoi féminin de « gifle ».

La FIFA n’arrive pas à convaincre les marques de sponsoriser la Coupe du monde féminine

Outre les faibles offres de diffusion, les parrainages pour la compétition à venir sont également insuffisants. Dans le même esprit que les droits de diffusion susmentionnés, la FIFA a également précédemment séparé les opportunités de parrainage d’entreprise. Avant 2023, la FIFA vendait des droits de double commercialisation entre les tournois masculins et féminins.

Journal des affaires sportives rapporte maintenant que seules deux marques sont officiellement étiquetées sur le site Web de la FIFA en tant que «partenaires du football féminin de la FIFA». Ces deux sociétés sont actuellement la société financière américaine Visa et la société technologique néo-zélandaise Xero.

L’instance dirigeante du sport répertorie également d’autres partenaires commerciaux dans une catégorie distincte. Adidas, Coca-Cola, Hyundai/Kia et le groupe Wanda ont actuellement un partenariat avec la FIFA pour le football masculin et féminin.

Les entreprises sponsors de l’USWNT restent fortes

Malgré les partenariats globalement décevants de la FIFA pour la Coupe du monde féminine, le football américain semble bien se porter. L’instance dirigeante des équipes masculine et féminine des États-Unis partage actuellement les parrainages d’entreprise entre les deux équipes.

Coca-Cola vient tout juste d’étendre son partenariat avec les équipes américaines, qui coïncidera avec la Coupe du monde féminine. Bud Light, Nike, GoGo Squeez, Volkswagen et Visa ont également transféré des campagnes marketing vers l’USWNT ces derniers jours.

L’USWNT entamera sa course en Coupe du monde contre le Vietnam le samedi 22 juillet. Avec l’équipe d’Asie du Sud-Est, les Américains affronteront également les Pays-Bas et le Portugal dans le groupe E du tournoi.

Crédit photo : IMAGO / ULMER Pressebildagentur