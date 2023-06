La Coupe du monde féminine maintient les bars de Washington DC ouverts 24h/24

Une proposition d’heures d’ouverture 24 heures sur 24 pour les bars et restaurants à Washington, DC, pendant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 a été approuvée par le conseil municipal.

La mairesse Muriel Bowser a jusqu’au 29 juin pour approuver la mesure, qui a été approuvée à l’unanimité par le conseil de 13 personnes.

Les bars et restaurants souhaitant prolonger leurs heures d’ouverture paieraient des frais de 100 $, mais seraient alors autorisés à servir de l’alcool pendant 22 heures – à l’exception de 4 heures du matin à 6 heures du matin – pour permettre aux clients de se livrer à une couverture en direct des matchs en Australie et en Nouvelle-Zélande. . La Coupe du monde commence le 20 juillet et se termine le 20 août.

Le match d’ouverture du groupe A entre la Nouvelle-Zélande et la Norvège le 20 juillet devrait être diffusé sur FOX à 3 h HE.

Le premier match impliquant les États-Unis aura lieu le vendredi 21 juillet à 21 h HE, mais un match prévu le 1er août contre le Portugal commencera à 3 h HE.

Il y a un décalage horaire de 14 à 16 heures entre les hôtes de l’événement et Washington, DC La même proposition a été approuvée pour que les établissements locaux offrent des heures et des services étendus pendant la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le conseiller municipal Kenyan McDuffie a déclaré en proposant les heures de service prolongées que la Coupe du monde résonne au même niveau que le Super Bowl pour les fans de football.

« Cet événement a lieu tous les quatre ans et est un événement sportif de type Super Bowl pour les fans de football. Les fans de football locaux devraient regarder le tournoi de la Coupe du monde féminine 2023 quelle que soit l’heure », a-t-il déclaré.