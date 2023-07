La Coupe du monde féminine encouragera les footballeuses à se battre pour le salaire qu’elles méritent – malgré les actions de la FIFA | Nouvelles du monde

Tout ce que vous verrez à la Coupe du Monde Féminine pour laquelle les joueuses ont dû se battre.

Être autorisé à jouer au football. Pour pouvoir concourir à un FIFA événement. Et être payé pour pouvoir se consacrer au sport.

Le mois prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande sera sans aucun doute la plus grande scène à ce jour pour le football féminin avec un festival de football élargi à 32 équipes.

Et l’Angleterre ressentira la pression. En tant que championne d’Europe, l’équipe de Sarina Wiegman devrait être difficile pour une première Coupe du monde – malgré les blessures de joueurs clés.

L’engagement des co-organisateurs de la promotion du tournoi devrait fournir le buzz manquant dans une grande partie de la France en 2019 lorsque l’Angleterre a terminé quatrième sous Phil Neville.

Et globalement, la visibilité accrue des joueurs et de leurs équipes – et l’amélioration de la couverture médiatique – devraient susciter un intérêt sans précédent.

Pas étonnant que le président de la FIFA Gianni Infantino a déclaré cette semaine à Auckland que « vous n’entendrez de moi que des choses positives » jusqu’après la finale.

Image:

Gianni Infantino





Cela correspond en partie au message du camp anglais concernant la suspension de leur différend interne sur les bonus d’équipe jusqu’à la fin du tournoi.

Mais comme l’a dit la défenseure vétéran Lucy Bronze à propos de leur activisme collectif : « C’est un groupe de joueurs très autonomes. »

Et dans le football féminin, l’autonomisation est le mot d’ordre.

Pourquoi la FIFA garantit-elle pour la première fois aux joueurs un salaire minimum ? En raison des pressions exercées sur M. Infantino par les joueurs et leur syndicat mondial, la FIFPRO.

« Cela montre simplement ce qui se passe lorsque des joueuses se rassemblent derrière des principes très clairs de changement pour elles-mêmes, mais aussi un héritage pour les joueuses à venir », a déclaré Sarah Gregorius, une ancienne joueuse néo-zélandaise qui dirige désormais la FIFPRO sur le football féminin.

Il y a quatre ans, le stade de Lyon a retenti des chants d' »égalité de rémunération » alors que les Américains soulevaient la Coupe du monde.

Cela n’a pas encore été atteint. Loin de là.

L’Angleterre a collecté 17 millions de dollars (13 millions de livres sterling) pour les hommes atteignant les quarts de finale de la Coupe du monde du Qatar l’année dernière, tandis que les champions argentins ont encaissé 42 millions de dollars (32,5 millions de livres sterling).

Le pays qui remportera la Coupe du monde féminine à Sydney le 20 août n’encaissera que 4,3 millions de dollars (3,3 millions de livres sterling).

La FIFA a effectivement reproché aux diffuseurs détenteurs de droits de maintenir les disparités en ne payant pas assez pour diffuser les matchs.

Mais il s’agit d’un organe directeur avec 4 milliards de dollars (3,1 milliards de livres sterling) de réserves de trésorerie.

Il est donc plus difficile de justifier un prize pool de 440 millions de dollars (340 millions de livres sterling) pour les 32 équipes masculines du Qatar et de 209 millions de dollars (161,7 millions de livres sterling) pour les clubs de joueurs alors que ce total n’est que de 152 millions de dollars (117,6 millions de livres sterling) pour la Coupe du monde féminine.

La FIFA soulignera la hausse de 30 millions de dollars (23,2 millions de livres sterling) du fonds du prix France 2019 – mais huit autres finalistes ont également été ajoutés.

Image:

Les joueurs de l’Angleterre lors d’une séance d’entraînement à Spencer Park, Brisbane, Australie





Et puis il y a le salaire garanti de l’équipe maintenant – de 30 000 $ (23 200 £) pour les joueurs qui sortent en phase de groupes à 270 000 $ (208 800 £) pour chacun des champions.

Il s’agit d’un engagement important – garanti par la FIFPRO – étant donné que les dernières recherches publiées par la FIFA ont montré que le salaire mondial moyen des joueuses professionnelles n’est que de 14 000 $ (10 800 £) et que de nombreux pays manquent toujours de ligues féminines professionnelles.

Mais l’argent ira toujours aux associations nationales de football plutôt qu’aux joueurs directement – un autre obstacle qui devra peut-être être surmonté.

Et les joueurs se sentent toujours marginalisés par la FIFA au-delà de la rémunération.

Les capitaines, dont la capitaine anglaise Millie Bright, ont été interdits – tout comme les hommes au Qatar – de porter des brassards multicolores « One Love » avec un cœur.

Ils auraient fait référence de manière oblique aux droits LGBT + lors d’un tournoi avec autant de joueurs homosexuels, dont le capitaine australien Sam Kerr, qui a déclaré: « Évidemment, nous aurions aimé le porter, mais je ne vais pas mettre cette équipe en danger. »

Bien qu’il existe un brassard très similaire au brassard One Love parmi les options approuvées, la FIFA a tenu à dire aux médias que les couleurs ne doivent pas être considérées comme un arc-en-ciel ou représenter la fierté LGBT+.

Peut-être que la FIFA n’était pas disposée à céder à nouveau après avoir abandonné Visit Saudi en tant que sponsor du tournoi sous la pression de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, ainsi que des joueurs, à cause des lois anti-gay du royaume.

Ce lobbying a clairement indiqué que les joueurs ne seront pas réduits au silence sur une plate-forme qui leur a été refusée pendant si longtemps.

Alors que la Coupe du monde masculine a commencé en 1930, la FIFA n’a sanctionné un championnat du monde féminin qu’en 1991, puis a autorisé l’utilisation de la marque Coupe du monde plus tard.

Et bien que M. Infantino souhaite une orientation purement positive pour le mois prochain, de nombreux joueurs sont déterminés à ce que les projecteurs de la Coupe du monde ne soient pas uniquement utilisés pour mettre en valeur leurs compétences.

Il reste des batailles pour l’égalité à gagner avec la FIFA et dans leurs pays d’origine. Jouer à la Coupe du monde ne fera que les encourager à se battre pour la parité méritée – et méritée.