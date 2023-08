La Coupe du Monde Féminine de la FIFA Matildas concentrée, renforcée par ses expériences, prospérant sur des montagnes russes émotionnelles

Ces trois semaines ont été importantes pour le football australien.

La blessure de Sam Kerr à la veille de la Coupe du monde féminine a été un choc pour le système et tout espoir d’une phase de groupes sans heurts a été immédiatement anéanti.

L’arrivée du tournoi lui-même sur les côtes australiennes s’est accompagnée d’une expiration et d’un « enfin ». Le penalty de Steph Catley contre l’Irlande a permis de libérer les nerfs, l’excitation et l’anticipation.

Puis vint le rappel que les Coupes du monde étaient peut-être amusantes mais qu’elles restaient du football. un chagrin d’amour potentiel est toujours au coin de la rue.

Pas de Kerr ni de Mary Fowler contre le Nigeria, tout le monde se sentait nerveux, et la défaite 3-2 après que les Super Falcons ont pris le contrôle du match dans une deuxième mi-temps clinique a mis toute l’Australie sur les nerfs.

Les vibrations étaient mauvaises et les fourches ont été affûtées en vue du limogeage et de la torréfaction de Tony Gustavsson si les Matildas ne pouvaient pas rebondir après cette défaite et sortir du groupe.

– Coupe du Monde Féminine : Accueil | Escouades | Calendrier | Podcast

L’obstacle restant est venu sous la forme du Canada. Médaillés d’or olympiques Canada. Les Australiens sont entrés dans le match pleins d’espoir et d’une bonne dose de peur et sont repartis avec une joie de vivre à peine croyable. Non seulement l’équipe a vaincu le Canada et a vécu pour se battre un autre jour, mais elle l’a fait de manière exhaustive et a terminé en tête du groupe.

Vient ensuite le Danemark et la folie du « devrait ». Mais les Matildas ont joué comme une équipe qui croyait en elle-même et a réalisé une performance mature et professionnelle. La confiance tranquille de la nation avait été validée après quelques jours agités.

jouer 1:21 Gustavsson fier de la maturité de Matildas contre le Danemark L’entraîneur des Matildas, Tony Gustavsson, fait l’éloge de la réponse de son équipe à l’adversité tout au long du tournoi et de la manière dont elle a géré une équipe danoise difficile.

Pour tous ces matchs, des dizaines de milliers de spectateurs à guichets fermés et, littéralement, des millions d’autres spectateurs depuis chez eux ont parcouru chaque but marqué et chaque but encaissé.

Il est difficile de ne pas avoir l’impression que les Australiens soignent à la fois la gueule de bois réelle et émotionnelle depuis 22 jours. La nation a parcouru toute la gamme des émotions.

Mais ce n’est pas surprenant. Les Coupes du monde élèvent les choses à des niveaux sans précédent, et les Matildas, régulièrement classées parmi les équipes nationales les plus appréciées d’Australie, suscitent des sentiments forts parce que les fans s’en soucient.

Alors qu’un quart de finale avec la France se profile, il n’est pas déraisonnable de se demander comment les Matildas eux-mêmes traitent tout cela en tant que participants les plus actifs de cette montagne russe émotionnelle. Ils doivent sûrement ressentir l’agonie et l’extase encore plus fortement que les fans.

Caitlin Foorde et les Matildas sont prêtes à affronter la France dans le plus grand match de leur carrière à ce stade. Norvik Alaverdian/NurPhoto via Getty Images

« Je ne pense pas nécessairement que nous descendions autant que vous le pensez », a expliqué le milieu de terrain des Matildas Tameka Yallop lorsqu’on lui a demandé de recalibrer après les matchs.

« Je pense que nous voulons toujours cette victoire … nous cochons la case et nous passons au match suivant. Je ne pense pas que nous entrions vraiment dans des creux extrêmes ou des sommets extrêmes. Je pense que nous devons rester concentrés tout au long, peu importe le résultat, ou la performance, car il faut pouvoir passer au suivant.

« Je pense que nous avons été très bien ancrés dans la façon dont nous abordons chaque match.

« Je pense que c’est définitivement le côté mental et … le côté émotionnel aussi parce que vous devez garder le contrôle de vos émotions, que ce soit dans un match ou après un match, et avant un match aussi. Je pense que si vous êtes trop submergé avant un match, cela peut également affecter vos performances. Je pense donc que c’est davantage le côté émotionnel et mental dans lequel nous avons été bien soutenus.

L’équipe n’est pas sur les mêmes montagnes russes émotionnelles que les fans, et ils s’en portent mieux. Cela ne veut pas dire que l’équipe ne ressent pas les choses; ce ne sont pas des robots. Leur joie et leur colère, leur soulagement et leur tristesse sont palpables et réels. Mais cette équipe a une maturité émotionnelle qui lui a permis de gérer la Coupe du monde dans son ensemble. Et cette maturité s’est forgée grâce aux expériences de ces dernières années.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

C’est une préparation que Catley n’a pas seulement illustrée en manipulant sans effort le brassard du capitaine; elle l’a également expliqué avant le début du tournoi.

« Je pense que si c’était notre équipe il y a quatre ans, en entrant dans la situation, je me sentirais peut-être un peu nerveuse à l’idée que nous puissions y faire face », a-t-elle déclaré lors de l’annonce de l’équipe.

« Aller là-bas et pouvoir jouer sous pression devant 80 000 personnes, premier match, j’aurais peut-être été un peu inquiet; mais l’équipe que nous avons maintenant, avec l’expérience que nous avons maintenant, nous avons des joueurs jouer dans les meilleures ligues du monde dans les matchs les plus sous pression au niveau des clubs. Nous avons disputé des matchs sous haute pression lors de plusieurs Coupes du monde, aux Jeux olympiques. Cette équipe est prête, cette équipe est expérimentée.

« Il n’y a rien en moi qui doute que nous soyons capables de réaliser de grandes choses, et évidemment il y a de la pression, mais je pense que nous prospérons aussi grâce à cela. Et je pense que le fait que ce soit un public local, tout le monde sera là pour nous soutenir , je pense que nous allons simplement prendre vie et prospérer grâce à cela.

« Je ne suis donc pas inquiet du fait que ce soit une grande occasion et c’est beaucoup de pression parce que je pense que nous sommes exactement là où nous devons être et cette équipe est prête à gérer cela. »

La prochaine étape pour les Matildas est le quart de finale contre la France, et la possibilité d’une première demi-finale de Coupe du monde en cas de victoire.

Les fans australiens dépoussiéreront à nouveau leurs plus grands espoirs et monteront à bord des montagnes russes émotionnelles, en espérant qu’il reste quelques manèges.